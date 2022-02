FC Bayern, News und Gerüchte: Nübel will wohl keine vorzeitige FCB-Rückkehr

Alexander Nübel will offenbar auf keinen Fall vorzeitig zum FC Bayern zurückkehren. Thomas Müller spricht über einen neuen Vertrag beim FCB. Außerdem: Ex-Münchner Javi Martinez gibt Einblicke zum Ersten Eindruck über Alphonso Davies. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Bayern, Gerücht: Nübel will offenbar nicht zum FCB zurück

Keeper Alexander Nübel ist noch bis 2023 vom FC Bayern an die AS Monaco ausgeliehen. Zuletzt berichtete jedoch der kicker, dass unter bestimmten Rahmenbedingungen die Leihe bereits vorzeitig im Sommer beendet werden könnte - obwohl Manuel Neuer beim deutschen Rekordmeister nach wie vor unantastbar ist und Nübel sich wohl mit der Reservistenrolle zufrieden geben müsste.

Der 25-Jährige selbst scheint von dieser Idee nicht sonderlich angetan zu sein. Nach Informationen der Sport Bild will der Torwart auf keinen Fall vorzeitig zu den Bayern zurückkehren.

Sein Berater Stefan hatte zuletzt gegenüber der AZ indes eine Entscheidung um die Zukunft eines Schützlings für Anfang des kommenden Jahres angekündigt. "Ich gehe davon aus, dass er auch nächste Saison in Monaco spielt und Anfang 2023 dann eine Entscheidung über seine Zukunft beim FC Bayern fällt", teilte der Spielervermittler mit.

Maßgeblich entscheidend wird bei dieser Klärung sein, ob der 25-Jährige zum gegebenen Zeitpunkt eine reelle Chance hat, Manuel Neuer zwischen den Pfosten des deutschen Rekordmeisters zu verdrängen. Aktuell gibt es bei Neuer Gerüchte um eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2025. Dann müsste sich Nübel wieder hinten anstellen.

Bayern, News - Müller über neuen Vertrag: "Ist noch niemand auf mich zugekommen"

Mit Youngster Paul Wanner, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Kingsley Coman hat der FC Bayern die Arbeitspapiere jüngst verlängert, bei Manuel Neuer (Vertrag bis 2023) und Robert Lewandowski (Vertrag bis 2023) berichten verschiedene Medien von (anstehenden) Gesprächen.

Über Zukunft von Urgestein Thomas Müller hört man wenig. Der 32-Jährige ist - ähnlich wie Neuer und Lewandowski - ebenfalls bis 2023 an die Münchner gebunden. Verhandlungen gibt es aber noch keine. "Vom Verein ist noch niemand auf mich zugekommen. Was die Zukunft bringt, muss man also sehen", sagte Müller in einem Interview mit der Sport Bild.

Er mache sich deshalb jedoch keinerlei Druck. "Ich gehe sehr unaufgeregt und gleichzeitig selbstbewusst an die Sache ran", so Müller. "Solche Störfeuer können wir nicht gebrauchen. Dafür bin ich schon zu lange im Geschäft."

Müller spielt mittlerweile seit knapp 13 Jahren in der ersten Mannschaft des deutschen Rekordmeisters. 2009 wurde er vom damaligen Trainer Louis van Gaal hochgezogen und ist aus dem Kader des deutschen Rekordmeisters nicht mehr wegzudenken. 610 Pflichtspiele absolvierte er im FCB-Trikot. Dabei gelangen ihm 223 Tore und 238 Assists.

FCB, News: Martinez spricht über ersten Davies-Eindruck

Ex-Bayern-Spieler Javi Martinez hat im Twitch-Stream von Journalist Gerard Romero über seine Zeit beim FC Bayern München geplaudert. Unter anderem sprach der Spanier, der zwischen 2012 und 2021 das Trikot der Münchner trug, über den ersten Eindruck der Mannschaft von Linksverteidiger Alphonso Davies nach dessen Wechsel von den Vancouver Whitecaps zum FCB 2019.

"Bei Davies dachten wir zu Beginn: Was für ein Desaster! Technisch war er überhaupt nicht auf der Höhe, dazu machte er viele taktische Fehler", erzählte Martinez. "Klar, er war erst 18, aber wir hatten wirklich das Gefühl, dass er nicht auf diesem Niveau mithalten kann."

Die Entwicklung die der Kanadier im Anschluss jedoch nahm sei mehr als beeindruckend gewesen. "Das war brutal. Ich sage immer: Der Unterschied zwischen der 3. und der 1. Liga ist gar nicht so riesig. Es kommt darauf an, sich dem Spielrhythmus und Tempo anzupassen. Nur wenige schaffen das. Davies hat es geschafft", so der Spanier.

Lobende Worte fand Martinez auch für Bayern-Urgestein Thomas Müller. "Er ist der intelligenteste Spieler, mit dem ich je zusammengespielt habe", sagte Martinez. Zwar sei der 32-Jährige aus technischer perspektive "kein Thiago, Sane oder Schweinsteiger. Aber er ist immer gut positioniert. Er weiß immer, wo er hinlaufen muss, erkennt die Räume. Das ist das Gute an ihm."

FCB, News: Frauen feiern Allianz-Arena-Debüt

Die FCB-Frauen werden zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein Partie in der Allianz Arena austragen können. Für das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain (22. März) dürfen die Münchnerinnen erstmals ins Bayern-Stadion umziehen.

"Wir freuen uns sehr über diesen Meilenstein in der über 50-jährigen Geschichte unserer FC Bayern Frauenfußballabteilung", sagte Vorstandsboss Oliver Kahn. "Das Team von Jens Scheuer bekommt für das Champions League-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain in unserer Allianz Arena die Bühne, die es verdient hat. Ich hoffe, dass die Rahmenbedingungen ein Fußballfest zulassen, bei dem viele Bayern-Fans unsere Frauen in der Allianz Arena unterstützen werden."

Verena Schweers, zweifache Deutsche Meisterin mit den Bayern-Frauen ließ sich daraufhin eine kleine Spitze gegen Kahn nicht entgehen. "Wieder mal ein schönes Statement von einem Offiziellen", antwortete sie auf Twitter mit einem Augenzwinkern: "Im Stadion hab ich dich aber noch nie gesehen. Auf gehts. Packmas an."

Dass das Stadion ausverkauft sein wird, ist aktuell eher unwahrscheinlich. Aktuell sind in der Allianz Arena maximal 10.000 Zuschauer erlaubt (mit 2G+-Regel und FFP2-Maske).

Bayern-Legende Lahm spendet Botschafter-Honorar für Trainer-Ausbildung

Philipp Lahm hat sein Honorar als Botschafter der Stadt München für die Fußball-EM 2020 einem guten Zweck zukommen lassen. Der Weltmeisterkapitän von 2014 und Ehrenspielführer der Nationalmannschaft finanzierte die Ausbildung von insgesamt 78 Trainerinnen und Trainern beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV).

Die Plätze in zwei C-Lizenz-Ausbildungen (Profil Kinder und Jugend) sowie zwei Kindertrainer-Schulungen für Ehrenamtliche wurden vom Verband unter knapp 200 Bewerberinnen und Bewerbern per Los vergeben. "Sowohl in der Gesellschaft als auch im Fußball spielen Engagement und Ehrenamt eine tragende Rolle. Vor allem der Amateurfußball lebt von einzelnen Personen, die sich engagieren und so unseren Kindern im Fußballverein eine sportliche Heimat geben", sagte Lahm, Präsidiumsmitglied des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und Turnierdirektor der EM 2024.

Im Fußball würden "aus dem Gedanken der Chancengerechtigkeit Werte vermittelt, die für die ganze Gesellschaft von Bedeutung sind: Fairness, Vielfalt, Integration. Diese Werte begleiten die Kinder ihr ganzes Leben lang - das zu unterstützen, ist mir enorm wichtig und eine großartige Sache." (Quelle: SID)

