FC Bayern, News und Gerüchte: Leroy Sane wünscht sich Vertragsverlängerung von Serge Gnabry

Leroy Sane wünscht sich eine baldige Vertragsverlängerung von Leroy Sane. FCB-Coach Julian Nagelsmann hat zugegeben, dass es ihm nur schwer gelingt, nach Spielen abzuschalten. Karl-Heinz Rummenigge sieht keine Schwierigkeiten bei einem Abgang von Niklas Süle. Außerdem: Der Berater von Alexander Nübel kündigt eine Entscheidung seines Schützlings an. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Hier findet Ihr alle FCB-News und -Gerüchte vom gestrigen Tag.

Bayern, News: Sane wünscht sich Gnabry-Verlängerung

Aktuell ist der Vertrag von Bayern-Stürmer Serge Gnabry bis Juni 2023 datiert. Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung wird es wohl ab kommendem Sommer geben, ein Bayern-Star macht sich aber schon jetzt für eine Vertragsverlängerung des deutschen Nationalspielers stark.

"Natürlich wollen wir alle weiter zusammenspielen. Wir kennen uns schon lange und wollen uns zusammen etwas aufbauen. Aber wir setzen niemanden unter Druck", sagte Gnabry-Kollege Leroy Sane im Interview mit dem kicker.

Weiter führte Sane aus: "Wir wissen, wie die Situation ist. Wir waren alle schon in einer solchen Situation. Aber wir wollen alle, dass Serge hierbleibt. Weil wir ihn brauchen, weil er ein super Junge und ein guter Fußballer ist."

Zuletzt verlängerten die Bayern unter anderem mit Youngster Paul Wanner, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Kingsley Coman. Das Arbeitspapier von Niklas Süle wird nach geplatzten Gesprächen hingegen auslaufen.

Auch äußerte sich Sane zu seinem Image als Fußballer sowie seine Anlaufprobleme bei den Bayern.

Bayern-Hype und BVB-Hoffnung: Ranking der beliebtesten Trikots © imago images 1/11 Das von der FIFA lizensierte Marketingunternehmen Euromerica Sport Marketing hat die europäischen Klubs der Top-5-Ligen nach der Anzahl der verkauften Trikots im Jahr 2021 gerankt. Fazit: Hier ist der BVB europäische Spitze - und die Bayern wieder vorn. © imago images 2/11 PLATZ 10: MANCHESTER CITY - 1.087.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 3/11 PLATZ 9: PARIS SAINT-GERMAIN - 1.180.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 4/11 PLATZ 8: BORUSSIA DORTMUND - 1.222.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 5/11 PLATZ 7: FC CHELSEA - 1.310.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 6/11 PLATZ 6: FC BARCELONA - 1.340.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 7/11 PLATZ 5: JUVENTUS - 1.420.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 8/11 PLATZ 4: MANCHESTER UNITED - 1.950.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 9/11 PLATZ 3: FC LIVERPOOL - 2.450.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 10/11 PLATZ 2: REAL MADRID - 3.050.000 Millionen verkaufte Trikots © imago images 11/11 PLATZ 1: FC BAYERN MÜNCHEN - 3.250.000 Millionen verkaufte Trikots

FCB, News: Nagelsmann ruft Spieler-Namen im Schlaf

FCB-Coach Julian Nagelsmann hat zugegeben, dass es ihm zuweilen schwer fällt, nach Spielen seiner Mannschaft abzuschalten. Das Ganze ginge soweit, dass er schon einmal die Namen seiner Spieler im Schlaf rufe.

"Und manchmal, wenn ich nach einem Spiel schlafe, rufe ich die Namen meiner Spieler. Das hat mir meine Frau mal erzählt. Manchmal wacht sie davon in der Nacht auf", erzählte der 34-Jährige im Doppel-Interview mit FCB-Basketball-Trainer Andrea Trinchieri dem vereinseigenen Magazin 51.

Trinchieri fügte hinzu, dass auch er hier und da Probleme habe, ein Match zu verarbeiten. "Ich habe ein Notizbuch neben meinem Bett - und manchmal finde ich nach dem Spiel Notizen, von denen ich nicht weiß, wann ich sie in der Nacht aufgeschrieben habe", sagte der Italiener.

Seit 2018 ist Nagelsmann mit seiner Frau Verena verheiratet. Die beiden haben mittlerweile zwei Kinder. "Nächtliche Ruhestörungen" sei man im Hause Nagelsmann also gewöhnt.

Weitere Aussagen von Nagelsmann findet ihr hier.

Voting-Auflösung: Das ist Euer Süle-Nachfolger beim FC Bayern © getty 1/17 Niklas Süle wird den FC Bayern München im Sommer verlassen. Holt der FCB einen direkten Nachfolger? Wir haben Euch per Voting aufgefordert, Euren Favoriten zu nennen. Hier ist das Ergebnis. © getty 2/17 THILO KEHRER (Paris Saint-Germain): 2 Prozent der Stimmen. © getty 3/17 Der deutsche Nationalspieler wurde bereits im Dezember das erste Mal als möglicher Nachfolger von Süle genannt. Bei PSG spielt er in dieser Saison häufiger als zuletzt. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2023. © getty 4/17 SERGINO DEST (FC Barcelona): 2 Prozent der Stimmen. © getty 5/17 Der Niederländer steht schon länger im Fokus der Bayern und würde wohl zwischen 20 und 30 Millionen Euro kosten. Dest ist kein direkter Süle-Nachfolger, sondern ein Außenverteidiger, der helfen könnte, dass Benjamin Pavard nach innen wechselt. © getty 6/17 MATTHIAS GINTER (Borussia Mönchengladbach): 5 Prozent der Stimmen. © getty 7/17 Der Nationalspieler wäre ablösefrei zu haben. Der 28-Jährige konnte sich mit der Borussia nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Neben den Bayern wurde Ginter zuletzt auch bei Inter Mailand gehandelt. © getty 8/17 NICO SCHLOTTERBECK (SC Freiburg): 12 Prozent der Stimmen. © getty 9/17 "Dass er ein guter Verteidiger ist, das sieht jeder", sagte Julian Nagelsmann über Schlotterbeck. Neben dem FC Bayern wird er auch beim BVB gehandelt. Ein Transfer im Sommer ist für den 22-Jährigen allerdings nach eigenen Angaben nicht eingeplant. © getty 10/17 ANTONIO RÜDIGER (FC Chelsea): 18 Prozent der Stimmen. © getty 11/17 Der Nationalspieler ist im Sommer vertragslos. Bereits im vergangenen Jahr gab es Kontakt zwischen Rüdigers Bruder und Berater Sahr Senesie und den Bayern (SPOX und GOAL berichteten). Auch Real ist interessiert und Chelsea will verlängern. © getty 12/17 ANDREAS CHRISTENSEN (FC Chelsea): 23 Prozent der Stimmen. © getty 13/17 Auch er wäre ablösefrei zu haben.Der 25-Jährige kennt die Bundesliga bereits aus seiner Zeit in Gladbach (2015 bis 2017). Nach Informationen von SPOX und GOAL ist der dänische Nationalspieler ein Kandidat für einen Sommertransfer - wohl auch beim BVB. © getty 14/17 MATHIJS DE LIGT (Juventus Turin): 26 Prozent der Stimmen. © getty 15/17 De Ligt wäre die spektakulärste und auch teuerste Lösung für die Süle-Nachfolge: Der Niederländer steht bei Juve langfristig unter Vertrag, seine Ausstiegsklausel ist enorm hoch (150 Mio. Euro) und sein Gehalt mit geschätzten 12 Millionen fürstlich. © getty 16/17 INTERNE LÖSUNG: 9 Prozent der Stimmen. © getty 17/17 Ob Tanguy Nianzou, Omar Richards oder eine Versetzung von Pavard - einige von Euch könnten es sich auch vorstellen, dass der FCB den Süle-Abgang ohne neuen Transfer intern auffängt.

Bayern, News: KHR kommentiert Süle-Abgang vom FCB

Bayern Münchens ehemaliger Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sieht den bevorstehenden Abgang von Innenverteidiger Niklas Süle gelassen. "Das Problem ist, dass er sich nie richtig durchgesetzt hat auf seiner Position", sagte Rummenigge bei Sky über den 26-Jährigen.

Süle sei ein ein "brauchbarer Spieler", erklärte Rummenigge. Der FC Bayern sei aber auch ohne den 26-Jährigen in der Innenverteidigung "gut besetzt". Wenn man die besten Spieler der Mannschaft aufstellen würde, so der frühere Bayern-Boss weiter, "ist Niklas Süle im Moment nicht dabei".

Bayern hatte dem Abwehrspieler, der 2017 von Hoffenheim nach München gewechselt war, laut Vorstandschef Oliver Kahn "ein sehr gutes Vertragsangebot" unterbreitet, Süle dies aber abgelehnt. Der FC Bayern müsse "gewisse wirtschaftliche Grenzen einhalten", sagte Kahn zu den gescheiterten Verhandlungen.

Hier geht's zur ausführlichen News.

Niklas Süle: Leistungsdaten 21/22

Wettbewerb Spiele Tore Assists Gespielte Minuten Bundesliga 18 - 1 1.233 Champions League 4 - - 339 DFB-Pokal 2 - - 80 DFL-Supercup 1 - - 90 GESAMT 25 - 1 1.742

FCB, News: Nübel-Berater kündigt Entscheidung an

Alexander Nübels Berater Stefan Backs hat gegenüber der AZ eine Entscheidung um die Zukunft eines Schützlings für Anfang des kommenden Jahres angekündigt. "Ich gehe davon aus, dass er auch nächste Saison in Monaco spielt und Anfang 2023 dann eine Entscheidung über seine Zukunft beim FC Bayern fällt", teilte der Spielervermittler mit.

Maßgeblich entscheidend wird bei dieser Klärung sein, ob der 25-Jährige zum gegebenen Zeitpunkt eine reelle Chance hat, Manuel Neuer zwischen den Pfosten des deutschen Rekordmeisters zu verdrängen.

"Für Alex macht es natürlich keinen Sinn, wenn er hinter Neuer auf der Bank sitzt", stellte Backs klar. Die erneute Reservistenrolle würde dem früheren Keeper des FC Schalke 04 im Falle einer Rückkehr an die Isar allerdings drohen. Neuer (35) steht nämlich vor einer nochmaligen Vertragsverlängerung, unterschreiben soll der deutsche Nationalkeeper bis zum 30. Juni 2025.

Erst kürzlich gab Backs gegenüber SPOX und GOAL zu Protokoll, Nübel würde die Situation gelassen betrachten. "Er ist auf so einem Niveau, dass er sich um seine Zukunft wirklich keine Sorgen machen muss. Sollte sich Bayern München anders entscheiden, aus welchen Gründen auch immer, dann muss er eben einen anderen Weg gehen. Ich bin fast täglich im Austausch mit Bayern München, ich weiß, was da gemacht und wie da gedacht wird. Daher bin ich ziemlich entspannt", so Backs.

FC Bayern München, Spielplan: Die kommenden Spiele