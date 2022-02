FC Bayern - Nagelsmann über Halbzeitansprache: "Dann muss man als Trainer da nicht reinschreien"

Im Spiel gegen den VfL Bochum lag der FC Bayern bereits zur Halbzeit mit 1:4 zurück. Trainer Julian Nagelsmann wurde bei der anschließenden Kabinenansprache dennoch nicht laut.

Vielmehr appellierte der FCB-Coach an seine Spieler, die Partie in den zweiten 45 Minuten noch drehen zu können. "Ich glaube, jeder hat damit gerechnet, dass es sehr laut wird. Aber ich wurde nicht laut, sondern habe umgestellt und den Spielern aufgezeigt, dass wir das noch umbiegen können", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach der Begegnung.

"Ganz ehrlich: Wenn man in der Halbzeit 1:4 gegen Bochum hinten liegt, dann muss man als Trainer da nicht reinschreien. Das muss jeder merken, dass es offensichtlich deutlich zu wenig war", so Nagelsmann weiter. Dabei wollte der Bayern-Coach allerdings keineswegs die Klasse des Gegners herunterspielen. "Es wäre auch zu wenig gewesen, wenn wir zur Halbzeit 1:4 gegen Real Madrid hinten gelegen wären."

Noten: Bayern-Defensive einfach unterirdisch - nur Lewy in Normalform © getty 1/15 Der FC Bayern ist am 22. Spieltag der Bundesliga bei Aufsteiger VfL Bochum mit 2:4 (1:4) unter die Räder gekommen. Vor allem die Münchner Defensive erlebte einen rabenschwarzen Tag. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter FCB-Spieler. © getty 2/15 SVEN ULREICH: Der Vertreter des verletzten Neuer erlebte einen äußert undankbaren Nachmittag. Hatte an keinem der vier Gegentreffer Mitschuld, konnte sich andererseits aber auch nicht wirklich auszeichnen. Note: 3,5. © imago images 3/15 BENJAMIN PAVARD: Bekam den quirligen Holtmann defensiv zu keiner Zeit in den Griff. Offensiv ohne nennenswerte Vorstöße. Brachte nur 66 Prozent seiner Pässe an den Mann. Note: 5. © getty 4/15 DAYOT UPAMECANO: Ein rabenschwarzer Tag für den Franzosen. Beim 1:1 und 1:4 ließ er sich von Holtmann abkochen, den Elfmeter zum 1:2 verschuldete mit einem vermeidbaren Handspiel. Vor dem 1:3 mit dem entscheidenden Ballverlust. Note: 6. © imago images 5/15 NIKLAS SÜLE: Hauptverantwortlich für Antwi-Adjejs Ausgleichstreffer zum 1:1, als er den Angreifer zu einfach gewähren ließ. Darüber hinaus immer wieder mit Abstimmungsproblemen in der Rückwärtsbewegung. Note: 5,5. © getty 6/15 LUCAS HERNANDEZ: Ließ sich im Gegensatz zu seinen Nebenleuten nichts Spielentscheidendes zu Schulden kommen, Sicherheit strahlte er aber zu keinem Zeitpunkt aus. Gewann nur 57 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 5. © imago images 7/15 JOSHUA KIMMICH: Vor der Viererkette als alleiniger Sechser aufgeboten wurde der Nationalspieler von seinen Kollegen bei den schnellen Bochumer Angriffen oft im Stich gelassen. Hatte somit Probleme, Struktur ins Angriffsspiel zu bringen. Note: 4,5. © getty 8/15 SERGE GNABRY: Die Bemühung kann man dem Flügelstürmer nicht absprechen, doch nur wenige seiner Aktionen waren von Erfolg gekrönt. Bäumte sich als einer der wenigen Spieler bis zuletzt gegen die Niederlage auf. Note: 4. © getty 9/15 THOMAS MÜLLER: Hing abgesehen von seiner butterweichen Flanke vor Lewandowskis 1:0 völlig in der Luft. Hatte wenig klare Szenen, verlor viele Bälle in der Vorwärtsbewegung und musste nach 64 Minuten für Choupo-Moting weichen. Note: 5. © imago images 10/15 LEROY SANE: Durfte erneut als zentraler Part neben Müller im offensiven Mittelfeld agieren, machte dort, vor allem in den ersten 45 Minuten, aber keine gute Figur. Nach der Pause dann etwas verbessert. Note: 5. © imago images 11/15 KINGSLEY COMAN: Versuchte oft mit Tempo seine Stärken im Eins-gegen-eins auszuspielen, was speziell nach der Pause auch ein ums andere Mal gelang. Außerdem: schöne Flugkopfball-Vorlage vor Lewandowskis Führungstreffer. Note 4. © getty 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Der einzige Münchner Offensivspieler in Normalform. Bewies vor dem 1:0 tolle Körperbeherrschung, als er sich artistisch gegen Bella-Kotchap durchsetzte. Beim 2:4 dann kompromisslos. Note: 3. © getty 13/15 CORENTIN TOLISSO: Kam zur Halbzeit für den schwachen Upamecano und brachte sichtbar mehr Sicherheit ins Bayern-Defensivspiel. Note: 3,5. © imago images 14/15 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Wurde nach 65 Minuten als zweiter Stürmer neben Lewandowski aufgeboten. Wirkliche Torchancen verzeichnete der Kameruner aber nicht. Note: 4,5. © imago images 15/15 MARCEL SABITZER: Kam für die Schlussviertelstunde für Coman, blieb aber ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung.

Nagelsmann: "Bochum war giftig, wir das Gegenteil"

Generell sei die Leistung seiner Elf unzureichend gewesen. "Die Idee in der ersten Halbzeit war nicht gut. Egal ob Sieg oder Niederlage, wir sitzen immer in einem Boot", sagte Nagelsmann und führte die Gründe der Niederlage auf: "Wir haben gestern sehr schlecht trainiert. Wir sind zwar ein Spitzenteam, aber nicht jeder kann den Schalter dann so einfach umlegen. Wir hatten gestern eine ähnliche Spannung wie in der ersten Halbzeit heute und haben es nicht geschafft, den Bock umzustoßen. Wir hatten nicht die nötige Power auf dem Platz. Bochum war in jeder Phase giftig, wir waren das Gegenteil."

Zuvor hatte sich bereits Mittelfeldspieler Joshua Kimmich kritisch geäußert. "Das war über das gesamte Spiel unsere schlechteste Saisonleistung", schimpfte der Nationalspieler bei Sky: "Wir haben alle Tugenden vermissen lassen. Uns passiert das nicht zum ersten Mal in der Saison." Jeder müsse sich fragen, "ob das die Mentalität ist, die der FC Bayern verkörpern will".