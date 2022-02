FC Bayern München: Hansi Flick glaubt an Rückkehr des Erfolgs

Hansi Flick hat sich zur aktuellen Form des FC Bayern München geäußert. Der Bundestrainer glaubt nicht an eine Krise seines ehemaligen Arbeitgebers.

"Die Qualität der Mannschaft ist da, Julian (Nagelsmann; Anm. d. Red.) ist ein fantastischer Trainer. Die kommen wieder in die Spur. Ich bin guter Dinge, dass sie ein erfolgreiches Jahr abschließen", sagte Flick im Rahmen des Achtelfinal-Hinspiels der Champions League zwischen dem FC Chelsea und OSC Lille bei Amazon Prime Video.

Der deutsche Rekordmeister war nach der überraschenden 2:4-Pleite beim VfL Bochum in der Königsklasse nicht über 1:1 gegen RB Salzburg hinausgekommen und gewann nach einer schwachen ersten Hälfte mit 4:1 gegen Greuther Fürth in der Bundesliga.

"Bei Bayern musst du die Spiele immer gewinnen", sagte Flick über die aufgekommene Kritik an den Leistungen der Münchner, für die er noch bis Sommer 2021 an der Seitenlinie gestanden hatte.

Bislang hätte der FC Bayern eine starke Saison gespielt, erklärte der 56-Jährige: "Jetzt läuft es nicht ganz so optimal. Das hat man einfach mal." Am Samstag trifft der FCB dann im Topspiel auf Eintracht Frankfurt. Das Rückspiel gegen Salzburg steigt am 8. März.