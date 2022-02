FC Bayern München, News und Gerüchte: Kahn und Hoeneß missachten Maskenpflicht

Vorstandsboss Oliver Kahn und Ehrenpräsident Uli Hoeneß haben beim 4:1-Sieg des FC Bayern München gegen Greuther Fürth am Sonntag zeitweise die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in der Allianz Arena missachtet. Der FC Bayern hat offenbar großes Interesse an einer Verpflichtung von Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern: Kahn und Hoeneß missachten Maskenpflicht

Vorstandsboss Oliver Kahn und Ehrenpräsident Uli Hoeneß haben beim 4:1-Sieg des FC Bayern München gegen Greuther Fürth am Sonntag zeitweise die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in der Allianz Arena missachtet.

Laut aktuellen Regularien muss die Maske im Stadion permanent getragen werden. Diese Vorgabe wurde den 25.000 Zuschauern in der Arena auch vom Stadionsprecher Stephan Lehmann und per Anzeige auf den Videowänden übermittelt.

"Ich habe nach der Halbzeit vergessen, meine Maske wieder aufzusetzen", sagte Hoeneß der Bild. "Als mich mein Nebenmann, unser Marketingvorstand Andreas Jung, nach kurzer Zeit darauf hingewiesen hat, habe ich sie selbstverständlich sofort aufgezogen."

FC Bayern will wohl Ajax-Talent Gravenberch verpflichten

Der FC Bayern München hat offenbar großes Interesse an einer Verpflichtung von Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam. Der 19-jährige Mittelfeldspieler soll laut der niederländischen Zeitung Algemeen Dagblad einen Wechsel anstreben und habe den Münchner bereits einen Transfer im kommenden Sommer zugesagt.

Der FC Bayern will dem Bericht zufolge die von Ajax angeblich geforderte Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro bezahlen. Gravenberchs aktueller Vertrag bei Ajax läuft noch bis 2023. Nach einer Corona-Infektion kam er zuletzt nur mehr als Einwechselspieler zum Einsatz.

