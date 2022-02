FC Bayern, News und Gerüchte: Nagelsmann erklärt Tolisso-Auswechslung - Neuer stolz auf Rekord

Corentin Tolisso musste beim Sieg des FC Bayern München gegen RB Leipzig angeschlagen ausgewechselt werden. Torhüter Manuel Neuer äußerte sich zur Einstellung des Sieg-Rekords von Oliver Kahn. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern gibt's hier.

FC Bayern, News: Nagelsmann erklärt Tolisso-Auswechslung

Mittelfeldspieler Corentin Tolisso ist beim 3:2-Erfolg des FC Bayern München gegen RB Leipzig leicht angeschlagen auswechselt worden.

"Er hatte schon in der ersten Halbzeit ein bisschen Probleme mit dem Rücken", erklärte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hinterher auf der Pressekonferenz und verwies darauf, dass der Franzose kurz vor dem aberkannten Tor von Thomas Müller in der 36. Minute einen Schlag abbekommen hatte. "Dann hat er schon angegeben, dass der Rücken ein bisschen zumacht", ergänzte Nagelsmann. Ob Tolissos Einsatz am kommenden Samstag im Auswärtsspiel beim VfL Bochum (15.30 Uhr im LIVETICKER) gefährdet ist, bleibt abzuwarten.

Tolisso zeigte sich zuletzt in starker Verfassung, in den vergangenen beiden Spielen traf er zweimal und beim Sieg gegen Leipzig war er bei zwei Toren ebenfalls an der Entstehung beteiligt. In der 63. Minute verließ er gegen die Sachsen aus den genannten Gründen aber das Feld, Jamal Musiala kam für ihn in die Partie. "Wir haben mit Jamal einen Spieler auf der Bank, der uns mit seinen Fähigkeiten, den Ball zu halten und zu dribbeln, guttut", erklärte Nagelsmann.

FC Bayern, News: Hainer spricht über Müller-Zukunft

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat sich klar für einen Verbleib von Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Thomas Müller ausgesprochen.

"Ich würde mich freuen, wenn alle drei ihre Karriere beim FC Bayern beenden würden. Und ich gehe auch fest davon aus, dass es so kommen wird", sagte Hainer bei Bild Live. "Die drei wissen, was sie am FC Bayern haben. Wir wissen, was wir an diesen drei Spielern haben. Thomas Müller gehört zum FC Bayern wie die Frauenkirche nach München."

Die Verträge der drei Leistungsträger laufen 2023 aus. Müller hatte zuletzt in einem Sport-Bild-Interview gesagt: "Vom Verein ist noch niemand auf mich zugekommen. Was die Zukunft bringt, muss man also sehen."

Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn kündigte am Samstag Gespräche an. "Natürlich steht das auf der Agenda, dass wir früher oder später mit den Spielern sprechen werden. Jetzt gilt die volle Konzentration dem letzten Drittel der Bundesliga und der Champions League", sagte Kahn bei Sky. Auf Nachfrage, ob beispielsweise die Gespräche mit Müller dann erst nach der Saison geführt werden, meinte Kahn: "'Nach der Saison' habe ich nicht gesagt. Wir werden in aller Ruhe einen vernünftigen Termin finden, bei dem wir anfangen werden, uns zu unterhalten."

Karriereende mit 39? Neuer wohl kurz vor Vertragsverlängerung © getty 1/35 Manuel Neuer steht laut dem Sportbuzzer kurz vor einer Vertragsverlängerung bis 2025 - dann wäre er 39 Jahre alt. Sein bisheriges Arbeitspapier ist noch bis 2023 gültig. © getty 2/35 Kingsley Coman verlängerte Mitte Januar seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2027. Der Franzose hat damit die längste Vertragslaufzeit beim Rekordmeister. © getty 3/35 Im vergangenen Jahr hatten zuletzt auch Leon Goretzka und Joshua Kimmich ihre Arbeitspapiere bei den Bayern langfristig verlängert. © getty 4/35 Damit läuft im kommenden Sommer nur noch der Vertrag eines prominenten Spielern aus, bei dem offen ist, ob seine langfristige Zukunft in München liegt. Hier zeigen wir Euch die Vertragslaufzeiten aller Bayern-Profis. © getty 5/35 Manuel Neuer (TW, 35 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023, angeblich kurz vor einer Verlängerung bis 2025. © getty 6/35 Sven Ulreich (TW, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © Twitter/FC Bayern 7/35 Alexander Nübel (TW, 24 Jahre): Vertrag bis 30.06.2025. Aktuell an die AS Monaco verliehen. © getty 8/35 Christian Früchtl (TW, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 9/35 Ron-Thorben Hoffmann (TW, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. Aktuell in die League One an den AFC Sunderland verliehen. © imago images 10/35 Omar Richards (LV, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 11/35 Niklas Süle (IV, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 12/35 Bright Arrey-Mbi (IV, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 13/35 Lucas Hernandez (IV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © imago images / FC Bayern München 14/35 Tanguy Nianzou (IV, 19 Jahre): Vertrag bis 30.06.2024. © getty 15/35 Lars Lukas Mai (IV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Zweitligist Bremen verliehen. © imago images 16/35 Dayot Upamecano (IV, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © imago images 17/35 Chris Richards (IV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. Aktuell an die TSG Hoffenheim verliehen. © getty 18/35 Bouna Sarr (RV, 29 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 19/35 Benjamin Pavard (RV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 20/35 Alphonso Davies (LV, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 21/35 Marc Roca (DM, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 22/35 Adrian Fein (DM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Greuther Fürth verliehen. © getty 23/35 Joshua Kimmich (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 24/35 Leon Goretzka (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © getty 25/35 Corentin Tolisso (ZM, 27 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 26/35 Robert Lewandowski (ST, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 27/35 Sarpreet Singh (OM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Jahn Regensburg verliehen. © getty 28/35 Jamal Musiala (OM, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © getty 29/35 Thomas Müller (OM, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 30/35 Kingsley Coman (LF, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2027. © getty 31/35 Leroy Sane (LF, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 32/35 Serge Gnabry (RF, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 33/35 Eric Maxim Choupo-Moting (ST, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 34/35 Fiete Arp (ST, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. Aktuell an Holstein Kiel verliehen. © imago images / Poolfoto 35/35 Joshua Zirkzee (ST, 20 Jahre): Vertrag bis 30.06.2023. Aktuell an den RSC Anderlecht verliehen.

FC Bayern, News: Neuer stolz auf Kahn-Rekord

Die Einstellung des Sieg-Rekords in der Bundesliga bedeutet Manuel Neuer einiges. "Es ist eine große Ehre für mich, den Rekord für die meisten Bundesliga-Siege in der Geschichte mit der Legende Oliver Kahn zu teilen", schrieb Neuer auf Instagram.

Mit seinem 310. Erfolg hatte Neuer die bisherige Rekordmarke des "Titans" egalisiert. Während Neuer dafür nur 458 Spiele benötigte, stellte Kahn die Bestmarke in 557 Partien auf.

"Ich habe ja schon letzte Woche gesagt, dass er mir irgendeinen Rekord übrig lassen könnte", hatte Kahn vor der Partie gegen Leipzig bei Sky mit einem Schmunzeln gesagt. "Aber das ist nicht der Fall. Dies zeigt seine Stabilität und Klasse. Wenn es einer verdient hat, dann er." Auf Instagram reagierte Kahn mit Klatsch-Emojis auf Neuers Posting.

FC Bayern München, Spielplan: Die kommenden Spiele