FC Bayern München - Joker Leroy Sane sichert Sieg in Frankfurt: Endlich wieder Nachlegen

Trainer Julian Nagelsmann behielt sich beim Bundesligaspiel seines FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt ganz bewusst die Möglichkeit vor, von der Bank nachzulegen. Leroy Sane saß zunächst draußen - und erzielte kurz nach seiner Einwechslung das entscheidende 1:0.

Es lief die 71. Spielminute des Bundesligaspiels gegen Eintracht Frankfurt, als sich Leroy Sane mit einem herausragenden Laufweg in den freien Raum bewegte. Den tollen Pass von Joshua Kimmich nahm er mit links mit und verwertete ihn dann mit rechts zum siegbringenden 1:0. Eine Szene für Fußball-Feinschmecker in einem Spiel, das wegen des Münchner Fokus auf eine stabile Defensive ansonsten eher weniger mit der Unterhaltungsbranche zu tun hatte.

Trainer Julian Nagelsmann dürfte eine etwas unauffälligere Bewegung Sanes aber ähnlich gut gefallen haben wie das schöne Tor: Sie trug sich vier Minuten früher zu, Sane lief da beim Stand von 0:0 vom Spielfeldrand auf den Platz. Erstmals seit langem konnte Nagelsmann seiner Mannschaft in einer kniffligen Situation einen entscheidenden Impuls von der Bank geben.

"Es ist gut, wenn der Gegner ein bisschen müder wird, dass man noch etwas nachlegen kann. Das war heute wichtig", analysierte Nagelsmann danach. "In den letzten Spielen war es so, dass wir versucht haben, mit der besten Elf zu spielen. Aber wir hatten von der Bank nicht mehr diese Offensivpower zum Nachlegen."

FC Bayern München und die fehlende Kaderbreite

Zeitweise bot Nagelsmann mit Sane, Kingsley Coman, Serge Gnabry, Thomas Müller und Robert Lewandowski seine fünf besten Offensivspieler gleichzeitig auf. Weil der Kader des FC Bayern eher dünn gehalten und außerdem von einigen Ausfällen geplagt ist, hatte Nagelsmann folgerichtig kaum furchteinflößende Wechseloptionen. Tatsächlich soll der Trainer mit der Kaderbreite etwas unzufrieden sein, angeblich gewünschte Winterneuzugänge wurden ihm verwehrt.

Auf der Bank saßen deshalb "oft zwei, drei Nachwuchsspieler, mehrere Defensivspieler, noch ein Sechser, noch ein Innenverteidiger, noch ein Außenverteidiger", wie der Trainer nach dem Sieg in Frankfurt monierte: "Aber dieser Offensivspieler, der vielleicht den Unterschied bringt, der war in den letzten Spielen nicht auf der Bank."

Als der FC Bayern gegen den VfL Bochum, RB Salzburg und die SpVgg Greuther Fürth in Rückstand geriet, wartete mit Ersatzstürmer Eric Maxim Choupo-Moting stets nur ein etablierter Offensivspieler auf seine Einwechslung.

Noten: Antreiber Kimmich - FCB-Neuzugang sucht weiter seinen Platz © getty 1/15 Der FC Bayern München hat dank Edeljoker Leroy Sane Eintracht Frankfurt mit 1:0 niedergerungen. Joshua Kimmich überzeugte dabei nicht nur als Torvorbereiter. Ein Neuzugang sucht weiter seinen Platz. Die Noten. © getty 2/15 SVEN ULREICH: Hatte Glück, dass Kostic knapp vorbei zielte (7.), hielt in der Folge alles, was auf seinen Kasten kam. Mit dem Ball am Fuß etwas unsicher. Note: 3. © getty 3/15 BENJAMIN PAVARD: Anfangs mit gefährlichen Offensiv-Vorstößen. Vergab selbst aussichtsreich (3.). Als rechter Schienenspieler auch immer wieder defensiv gefordert, ohne gröbere Fehler. Note: 3. © getty 4/15 NIKLAS SÜLE: Der scheidende Abwehrchef stand gleich im Fokus. Klärte gegen Lindström (2.), dann bei Kostics Großchance nur zweiter Sieger (7.). Bekam danach als ordnende Hand der Defensive immer besser Zugriff. Note: 2. © getty 5/15 DAYOT UPAMECANO: Wirkte in der wilden Anfangsphase alles andere als sicher, dazu mit Problemen im Stellungsspiel. Stabilisierte sich im Laufe des Spiels etwas, hat aber insgesamt noch Luft nach oben. Note: 3,5. © getty 6/15 LUCAS HERNANDEZ: Fiel erstmals durch einen Sprint übers halbe Feld auf, um Lenz bei einer Rudelbildung zu Boden zu schubsen (32.). Ansonsten gewohnt starkes Zweikampfverhalten. Offenbarte Unsicherheiten im Passspiel. Note: 2,5. © getty 7/15 JOSHUA KIMMICH: Sehr präsent, starke Passquote (91 Prozent). Defensiv aufmerksam, dazu unermüdlicher Antreiber. Forderte Trapp mit gefährlichen Distanzschüssen (39., 47.). Bereitete das 1:0 von Sane mit starkem Steilpass vor. Note: 1,5. © getty 8/15 MARCEL SABITZER: Bekam mal wieder eine Chance im zentralen Mittelfeld. Mit ordentlicher Arbeit gegen den Ball, aber phasenweise ging das Spiel etwas an ihm vorbei. Später fehlerhafter, ging vorzeitig, sucht weiter seinen Platz. Note: 4,5. © getty 9/15 SERGE GNABRY: Zog auf der rechten Seite oft ins Zentrum, probierte einiges, rieb sich auf. Mit zunehmender Spieldauer nicht mehr so auffällig. Note: 3,5. © getty 10/15 JAMAL MUSIALA: Ersetzte den an Corona erkrankten Müller, setzte gleich Akzente: Erster Abschluss geblockt (5.), Kopfball knapp zu hoch (10.). Danach agil, oft nur mit unfairen Mitteln zu stoppen. Dazu am 1:0 beteiligt. Note: 3,5. © getty 11/15 KINGSLEY COMAN: Feierte nach muskulären Problemen sein Comeback und war rasch auf Betriebstemperatur. Starker Abschluss (24.), Trapps Kopf verhinderte sein Führungstor (39.). Note: 2,5. © getty 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Lief als Kapitän auf, setzte mit der Binde in den ukrainischen Landesfarben schon vor Beginn ein Zeichen. Bissiger Auftritt des Goalgetters, der sich immer wieder zurückfallen ließ. Scheiterte an Trapp (60.). Note: 3. © getty 13/15 LEROY SANE: Der Edeljoker sticht sofort! Ersetzte ab der 67. Minute Sabitzer und legte gleich für Kimmich auf (69.), verwertete dann dessen Vorlage zum 1:0-Dosenöffner (71.). Note: 1,5. © getty 14/15 MARC ROCA: Kam in der Schlussphase für Musiala und sollte als defensiverer Spieler den Vorsprung über die Zeit bringen. Keine Bewertung. © getty 15/15 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Ersetzte Coman kurz vor Schluss. Keine Bewertung.

Serge Gnabry musste gegen Fürth früh aushelfen

Schon gegen Fürth behielt sich Nagelsmann mit Gnabry zwar einen hochkarätigen Offensivspieler in der Hinterhand. Er musste wegen Corentin Tolissos Verletzung aber schon in der Anfangsphase aushelfen. In Frankfurt verzichtete Nagelsmann in der Startelf nun also auf Sane. Diesmal verletzte sich keiner, diesmal ging der Plan auf. Das Konzept will der Trainer beibehalten: "Es wird immer mal wieder einen treffen von den sehr guten Spielern."

In der Startelf standen in Frankfurt dagegen Jamal Musiala und Marcel Sabitzer, bedingt auch durch die Ausfälle des an Corona erkrankten Thomas Müller und des verletzten Tolisso. Während Musiala an seinem 19. Geburtstag ein ansprechendes Comeback nach Corona-Infektion feierte, enttäuschte Sabitzer auch auf seiner Paradeposition im zentralen Mittelfeld.

Selbiges tat der Neuzugang zuvor schon auf der linken Defensiv- und auf der rechten Offensivseite. Im Fokus stand Sabitzer immerhin in der 67. Minute, als er für Joker Sane den Platz verließ.

Leroy Sane: Jokertor nach Abwärtstrend

Dass von den hochkarätigen Offensivspielern zunächst ausgerechnet Sane draußen saß, könnte auch mit dessen zuletzt durchwachsenen Leistungen zu tun gehabt haben. Nach enttäuschendem Saisonstart samt Pfiffen der eigenen Fans befand sich Sane über weite Strecken der Hinrunde in bestechender Form. "Er ist ein ganz anderer Spieler geworden. Er partizipiert ganz anders am Spiel", lobte der ehemalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge. "Er musste ein wenig heraus aus seiner Bequemlichkeit. Das, was Anfang dieser Saison passiert ist, mit den Pfiffen der Fans, den Kritiken der Experten, war hilfreich."

Seit Anfang September war Sane aus der Startelf des FC Bayern nicht mehr wegzudenken. Als nomineller Linksaußen zog er immer wieder ins Zentrum, sorgte so für einen Hauch Unberechenbarkeit im Spiel seiner Mannschaft. Lediglich zweimal wurde Sane geschont, bis er sich in der Winterpause das Corona-Virus einfing. Einmal musste er deshalb gänzlich aussetzen, einmal wurde er nur eingewechselt.

Seitdem stand er zwar stets in der Startelf, passte sich mit seinen Leistungen aber dem generellen Abwärtstrend der Mannschaft an - oder passte sich die Mannschaft an Sanes Abwärtstrend an? Über einen Monat lang verzeichnete er jedenfalls keinen Scorerpunkt, ehe ihm in Frankfurt der Befreiungsschlag gelang. Vielleicht bewirkte der Bankplatz nun das, was im vergangenen Sommer die Pfiffe der eigenen Fans ausgelöst hatten: eine Leistungsexplosion.