Zum Abschluss des 20. Spieltags der Fußball-Bundesliga trifft der FC Bayern München auf Hertha BSC. Alle Informationen zur Übertragung und wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Sichert Euch das DAZN-Abo und verfolgt die Partie zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC live!

Den 20. Spieltag der Bundesliga beschließt am heutigen Abend das Nord-Süd-Duell zwischen Hertha BSC Berlin und dem FC Bayern München. Gelingt der Hertha heute ihr erster Sieg in der Rückrunde oder kann der FC Bayern seine gute Leistung aus der Vorwoche bestätigen?

Hertha BSC vs. FC Bayern, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Die Begegnung zwischen Hertha BSC und dem FC Bayern findet am heutigen Sonntag, den 23. Januar, statt. Spielstätte ist das Olympiastadion in Berlin. Um 17.30 Uhr wird die Partie am heutigen Abend angepfiffen.

Robert Lewandowski befindet sich schon seit einer ganzen Weile in ausgezeichneter Form. Erst am letzten Spieltag gegen den 1. FC Köln traf der Pole beim 4:0-Erfolg gleich drei Mal. 23 Tore erzielte der frischgebackene Weltfußballer schon in dieser Saison - und damit zwei mehr als der heutige Gegner Hertha BSC.

Für Hertha BSC lief der Rückrundenauftakt weniger erfolgreich. Einen Punkt konnten die Berliner in der Rückrunde erst einfahren. Zudem verlor die Hertha unter der Woche im DFB-Pokal das Stadtderby gegen Union Berlin mit 2:3. Gegen den Tabellenersten aus München könnte heute der nächste Nackenschlag folgen und die Hertha somit den Abstiegsrängen wieder näher kommen. Mit einem Sieg heute könnte Hertha BSC jedoch auf den elften Rang in der Tabelle springen.

Hertha BSC vs. FC Bayern, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Schwolow - Klünter, Stark, Boyata, Mittelstädt - Ascacibar, Darida - M. Richter, S. Serdar - Belfodil, Maolida

Schwolow - Klünter, Stark, Boyata, Mittelstädt - Ascacibar, Darida - M. Richter, S. Serdar - Belfodil, Maolida FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Süle, Hernandez - Kimmich, Tolisso - Gnabry, T. Müller, L. Sané - Lewandowski

Hertha BSC vs. FC Bayern, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt die heutige Partie zwischen Hertha BSC Berlin und dem FC Bayern München live und in voller länge im TV und Livestream. Auf DAZN 1 beginnen die Vorberichte zum Spiel heute um 16.30 Uhr. Der Anstoß des Spiels erfolgt dann etwas später um 17.30 Uhr. Für den Kommentar des Spiels sind heute Uli Hebel und DAZN-Experte Sebastian Kneißl zuständig.

© getty Drei seiner insgesamt 23 Tore in der dieser Saison erzielte Robert Lewandowski im Hinspiel gegen die Hertha. Mit seinen 23 Toren hat der Pole in dieser Saison zwei Tore mehr als der heutige Gastgeber geschossen.

DAZN bietet als Streamingdienst auch einen Livestream des gesamten Spiels an. Diesen könnt Ihr im Internet über Euren Browser sehen oder bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone mit der DAZN-App streamen.

Um das gesamte DAZN-Programm genießen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Das schlägt mit monatlichen 14,99 Euro zu Buche. Alternativ könnt Ihr bei DAZN auch ein Jahres-Abo buchen, welches 149,99 Euro kostet und Euch auf das Jahr gesehen 29,98 Euro spart. Neben den Freitags-und Sonntagspielen der Bundesliga seht Ihr auf DAZN die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die großen US-Sportarten (NBA, NFL), Tennis, Wintersport, Boxen und noch viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt.

Hertha BSC vs. FC Bayern, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga

20. Spieltag der Fußball-Bundesliga Begegnung: Hertha BSC Berlin vs. FC Bayern München

Hertha BSC Berlin vs. FC Bayern München Datum: 23. Januar

23. Januar Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Austragungsort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Berlin Übertragung im TV und Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Hertha BSC vs. FC Bayern, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Auf SPOX könnt Ihr die komplette Partie zwischen Hertha BSC Berlin und dem FC Bayern München im Liveticker verfolgen. Mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Spielszene. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Bundesliga, 20 Spieltag: Die aktuelle Tabelle