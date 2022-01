Der FC Bayern ist am 20. Spieltag der Bundesliga in Berlin bei der Hertha zu Gast. Hier könnt Ihr das gesamte Spiel im Liveticker verfolgen.

Gastgeber Hertha BSC will den FC Bayern ärgern und gleichzeitig etwas Abstand zu den Abstiegsplätzen gewinnen, während der Tabellenführer aus München den alten Vorsprung zum BVB erhöhen will. Das gesamte Duell am 20. Spieltag der Bundesliga hier im Liveticker.

Hertha BSC vs. Bayern München - Vor Beginn Tore Aufstellung Hertha BSC Schwolow - M. Dardai, Boyata, Gechter - Pekarik, Tousart, Darida, Mittelstädt, S. Serdar - Belfodil, Maolida Aufstellung FC Bayern Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Tolisso, Gnabry, T. Müller, L. Sané, Coman - Lewandowski Gelbe Karten

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken, um die Seite neu zu laden.

Hertha BSC vs. FC Bayern: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Neuzugang Sarr war jedoch ohnehin kaum Teil der Bundesliga-Rotation des FC Bayern, seit seinem Wechsel von Olympique Marseille nach München im Oktober 2020 spielte er kaum eine Rolle. Dies könnte offenbar schon bald wieder zu einer Trennung beider Parteien führen.

Vor Beginn: FCB-Trainer Julian Nagelsmann muss verletzungsbedingt auf Alphonso Davies und Leon Goretzka verzichten, kann sonst jedoch auf ein recht gesundes Team verfügen. Bouna Sarr und Choupo-Moting sind abgestellt zum Afrika-Cup.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker Hertha BSC vs. FC Bayern! Der Anpfiff des Spiels ist für 17.30 Uhr angesetzt.

Hertha BSC vs. FC Bayern: Bundesliga heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

Hertha: Schwolow - M. Dardai, Boyata, Gechter - Pekarik, Tousart, Darida, Mittelstädt, S. Serdar - Belfodil, Maolida

Schwolow - M. Dardai, Boyata, Gechter - Pekarik, Tousart, Darida, Mittelstädt, S. Serdar - Belfodil, Maolida FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Tolisso, Gnabry, T. Müller, L. Sané, Coman - Lewandowski

Hertha BSC vs. FC Bayern: Bundesliga heute im TV und Livestream

Hertha BSC vs. FC Bayern ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Für alle Bundesligaspiele an einem Sonntag der laufenden Saison ist DAZN zuständig, dort ist das heutige Duell live und exklusiv in voller Länge zu sehen. Das gesamte Angebot seht Ihr mit dem jederzeit monatlich kündbaren Abonnement für 14,99 Euro oder direkt dem vergleichsweise günstigeren Jahresabonnement für 149,99 Euro. Jetzt anmelden!

Bundesliga: Die Tabelle am 20. Spieltag