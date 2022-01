Fußball-Kolumne: Dembele zu Bayern? Drei entscheidende Gründe sprechen dagegen

Der FC Bayern soll sich mit einer Verpflichtung von Ousmane Dembele beschäftigen. Nicht zum ersten Mal. Drei entscheidende Gründe sprechen jedoch gegen einen Transfer des im Sommer ablösefreien Ex-Dortmunders. Zumal wesentliche Entscheidungsträger nicht überzeugt sind. Die Fußball-Kolumne.

Wenn man so häufig wie Borussia Dortmund vom FC Bayern geschlagen wird - in den vergangenen fünf Spielzeiten seit 2017/18 gab es 14 Niederlagen in 16 Pflichtspielen - dann ist jedes Erfolgserlebnis Grund zum Feiern.

Eine ganz besondere Erinnerung ist daher für die BVB-Fans das DFB-Pokal-Halbfinale im April 2017, als die Schwarz-Gelben lange Zeit wie der sichere Verlierer aussahen. Die Bayern dominierten die Begegnung in der heimischen Allianz Arena - bis ein damals 20-Jähriger seinen großen Auftritt hatte: Ousmane Dembele.

Erst bereitete der Flügelflitzer glänzend das 2:2 von Pierre-Emeric Aubameyang vor (69.), dann erzielte er nur fünf Minuten später mit einem herrlichen Schlenzer unter die Latte den Siegtreffer - den die ARD-Zuschauer kurz danach zum Tor des Monats wählten. "Dembeles Werkzeugkasten ist so unfassbar voll", schwärmte Mehmet Scholl in seiner Funktion als Experte seinerzeit über den Matchwinner. Wenige Wochen später beim Finalsieg über Frankfurt steuerte Dembele ebenfalls ein Tor bei.

FC Bayern: Ousmane Dembele würde ins Beuteschema passen

Es hätte in die Logik der Bayern-Transfergeschichte gepasst, wenn der Rekordmeister daraufhin Dembele verpflichtet hätte - so wie schon viele andere Profis, die dem FCB wehgetan hatten wie zuvor etwa Giovane Elber, Roy Makaay, Michael Ballack, Mario Gomez, Robert Lewandowski und noch viele andere.

Auch Dembele stand bei Bayern auf dem Zettel, allerdings schon vor seinem Wechsel nach Dortmund im Sommer 2016. In der Saison zuvor wollten der damalige technische Direktor Michael Reschke und Marco Neppe, damals Scout, heute ebenfalls technischer Direktor, den Angreífer von Stade Rennes unbedingt nach München holen. "Wir waren auf einem recht guten Weg", erzählte Reschke der Bild. Doch ein Transfer der "Granate" (Reschke) scheiterte letztlich an einem entscheidenden Problem: "Der Junge wollte einfach nach Barcelona. Und ihm war klar, dass der Weg zu Barca bei einem Wechsel nach München zugemauert gewesen wäre."

Stattdessen ging Dembele zum BVB, von wo aus der Weg nach einem herausragenden ersten Jahr (32 Torbeteiligungen in 50 Pflichtspielen) zum Traumziel Barcelona führte. Allerdings geriet der Abschied aus Dortmund äußerst unschön, der Jungstar streikte mehr als zwei Wochen, ehe die Borussen-Führung nachgab und sich den Verlust des Hoffnungsträgers mit der bis heute gültigen Bundesliga-Rekordablöse von 147 Millionen Euro (inklusive Nachzahlungen) entschädigen ließen.

Top-Stars trotz Schulden?! So will Barca im Januar den Transfermarkt erobern © IMAGO / Agencia EFE 1/45 Der FC Barcelona schrieb Anfang des Jahres dunkelrote Zahlen. "Die Schulden sind auf 1,35 Milliarden Euro angewachsen", erklärte der neue CEO Ferran Reverter. Die Liga kürzte daraufhin die Ausgaben des Klubs, ganze 481 Mio. Euro machte Barca Miese. © getty 2/45 Lionel Messi musste daraufhin ziehen gelassen werden, Trainer Ronald Koeman wurde samt hoher Abfindung gefeuert und das Team aus unerfahrenen Jungspunden und altgedienten Spielern wie Luuk de Jong dümpelt durch die Liga. Die CL-Saison ist bereits durch. © getty 3/45 Und zu allem Überfluss ereilte Barca auch noch die Hiobsbotschaft, dass Neuzugang Sergio Agüero seine Fußballschuhe aufgrund von Herzproblemen mit sofortiger Wirkung an den Nagel hängt. Nach nur fünf Spielen für die Blaugrana. © getty 4/45 Doch nun wollen die Katalanen wieder auf dem Transfermarkt angreifen und den Klub konkurrenzfähig machen. Ganz nebenbei träumt man auch noch von einem neuen Stadion. Doch wie ist das möglich? SPOX erklärt die Wege und präsentiert die Transfergerüchte. © getty 5/45 Vorweg: Der Marca zufolge hat Barca noch Transferschulden in Höhe von 115 Mio. Euro. Das betreffe die Deals von Miralem Pjanic, Frenkie de Jong, Sergino Dest und Philippe Coutinho. Da Transfers aber oftmals über mehrere Jahre gezahlt werden, ... © getty 6/45 ... ist das soweit normal. Bereits einen Tag nach Ende der Sommertransferphase gab Barca bekannt, dass man durch die Umstrukturierung des Kaders ein Transferplus von rund 70 Millionen Euro erwirtschaftet habe. © getty 7/45 Ersparnisse erwirtschaftete sich Barca dem Finanzmagazin Forbes zufolge auch durch deutlich "billigere" Spieler. Durch die Abgänge von teuren Stars wie Griezmann, Emerson & Moriba seien die Gehaltsausgaben nun von 443 auf 112,5 Mio. Euro gesenkt worden. © getty 8/45 Zum Vergleich: Der FC Bayern München gab in der Saison 20/21 348,9 Millionen Euro für Personalgehälter aus. © IMAGO / Agencia EFE 9/45 Jene Gehaltseinsparungen haben dem FC Barcelona laut AS für mögliche Wintertransfers nun eine "Tür geöffnet", die Barca-CEO Reverter auch direkt bestätigte: "Wenn nötig, können wir im Januar über 20 Millionen Euro ausgeben." Aber für wen? © getty 10/45 DANI OLMO: Xavi ist zweifelsohne heiß auf den Spanier. "Er hat ein Know-how gezeigt, das nicht viele Spieler haben. Seine Gegenwart ist toll und seine Zukunft prächtig. Ich sehe keine Grenzen für ihn", sagte Xavi - Olmo fühlte sich geschmeichelt. © getty 11/45 Wie die Sport Bild schreibt, wolle Olmo Leipzig schon im kommenden Sommer verlassen. Zuletzt sei deshalb ein Zwei-Stufen-Plan diskutiert worden: So soll Olmo zunächst für eine hohe Gebühr ausgeliehen und später per Kaufpflicht verpflichtet werden. © getty 12/45 FERRAN TORRES: Der Transfer des Außenstürmers steht nach Informationen von SPOX und GOAL unmittelbar bevor. Nach langen Verhandlungen hat sich Barca mit City auf eine Ablöse geeinigt. © getty 13/45 Diese beträgt wohl 50 Millionen Euro, der Betrag kann durch Boni aber noch anwachsen. Schon vor wenigen Wochen war übereinstimmend berichtet worden, dass sich Barca bereits mit Torres geeinigt habe. Dieser hatte zuletzt wenig unter Pep gespielt. © getty 14/45 Trotz der hohen Gehaltseinsparungen muss Barca wohl noch Spieler verkaufen oder verleihen, um die notwendigen wirtschaftlichen Voraussetzungen von LaLiga zu erfüllen. Und da stehen wohl einige Profis zur Auswahl ... © getty 15/45 ANTHONY MARTIAL: Einer von vielen Stürmern, der per Leihe nach Barcelona kommen könnte. Laut der katalanischen Tageszeitung ARA wurde die Barca-Delegation im Zuge der Manchester-Reise auch bei den Red Devils vorstellig, um Martial auszuleihen. © getty 16/45 Der Franzose steht nach der Ankunft von CR7 und Sancho sowie der Rückkehr von Marcus Rashford auf dem Abstellgleis. In dieser Saison reichte es nur für 202 Einsatzminuten in der Liga. Ein Wende unter Ralf Rangnick gab es auch noch nicht. © getty 17/45 Das liegt zwar auch an einer Verletzung, Berater Philippe Lamboley betonte jedoch, dass Martial schon im Januar seine Koffer packen wolle. Rangnick war darüber "not amused": "Was sein Berater in Medien sagt, interessiert mich nicht so sehr." © getty 18/45 Martial habe demnach weder mit Rangnick noch mit dem Vorstand über seinen angeblichen Wunsch, den Verein verlassen zu wollen, gesprochen. Ob er trotz des Torres-Transfers kommen wird, ist zumindest fraglich. © getty 19/45 KARIM ADEYEMI: Das heißeste deutsche Talent hat nicht nur das Interesse bei Barca geweckt, sondern auch der BVB soll an Adeyemi dran sein. Adeyemis Klub RB Salzburg hatte Sky zufolge jedoch bereits ein schriftliches Angebot von Barca vorliegen. © getty 20/45 Die Barcelona-Verantwortlichen seien auch schon persönlich an den Stürmer herangetreten. Dem Medienbericht zufolge lag die Offerte allerdings unter der von Borussia Dortmund. Inzwischen steht fest: Ein Adeyemi-Wechsel im Sommer hat sich zerschlagen. © getty 21/45 Dies sei laut Berater Thomas Solomon erst in "zwei, drei Jahren" eine Option: "Vor ein paar Tagen haben wir definitiv 'Nein' zu Barcas Angebot gesagt". Mit dem BVB soll sich Adeyemi laut Bild bereits geeinigt haben. Nur die Ablöse sei noch offen. © getty 22/45 RAHEEM STERLING: Im November kursierten Gerüchte, wonach der Engländer geholt werden solle. Trainer Pep Guardiola sagte dazu recht deutlich: "Wenn sie einen unserer Spieler wollen, bin ich sicher, dass sie ihn verpflichten können." © getty 23/45 Der Telegraph berichtete Anfang Dezember aber, dass Manchester City den Vertrag mit Sterling doch gerne verlängern würde. Sein aktuelles Arbeitspapier bei den Citizens läuft noch bis 2023. Nun ohnehin sehr unwahrscheinlich. © getty 24/45 CHRISTIAN PULISIC: Da man bei Wunschspieler Sterling wohl leer ausgeht, schaut sich der FC Barcelona angeblich beim FC Chelsea nach Alternativen um. Sport zufolge sei Ex-BVB-Star Pulisic dabei die erste Option - zumal Barca bestens darüber ... © IMAGO / Shutterstock 25/45 ... informiert sei, dass der US-Amerikaner bei den Blues nicht sonderlich zufrieden ist. Zwar steht er noch bis 2024 in London unter Vertrag, stünde einem Abschied von der Stamford Bridge aber wohl offen gegenüber. © getty 26/45 ARTHUR CABRAL: Der nächste Stürmer, der laut Mundo Deportivo eine Option für Xavi sein könnte - vor allem scheint der 23-Jährige vergleichsweise billig. Cabral trifft für Basel konstant, seit er 2019 von Palmeiras zum ... © getty 27/45 ... Schweizer Topklub gewechselt ist. In der laufenden Saison gelangen dem Brasilianer sogar bereits 27 Tore und acht Vorlagen in 29 Spielen. Dem Bericht zufolge würde er nur acht Millionen Euro kosten - beraten wird er von Barca-Legende Deco. © getty 28/45 Durch das Karriereende von Agüero sind die Sorgen in der Sturmspitze ohnehin nicht kleiner geworden. Die jüngsten Entwicklungen beim FC Arsenal brachten zudem einen weiteren Stürmer auf den Radar des FC Barcelona: PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG. © getty 29/45 Der Gabuner hat aufgrund von Disziplinarverstößen seine Kapitänsbinde und vielleicht auch sein Recht auf Spielzeit bei den Gunners verloren, weshalb der Independent "Auba" mit Barca in Verbindung bringt. Sein Gehalt könnte aber zum Problem werden. © getty 30/45 ALEXIS SANCHEZ (Inter Mailand): Der Chilene wird ebenfalls als Agüero-Ersatz gehandelt. Entsprechende Meldungen können SPOX und GOAL bestätigen. Zunächst hatte die Sport über eine mögliche Rückholaktion berichtet. © getty 31/45 FEDERICO BERNADESCHI (Juventus Turin): Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, hat Barca-Sportdirektor Mateu Alemany mit dessen Agenten Federico Pastorello über die Idee gesprochen, Bernardeschi im kommenden Sommer nach Barcelona zu lotsen. © getty 32/45 Sanchez spielte bereits von 2011 bis 2014 für Barca und war Teamkamerad von Xavi. Bei dem 32-Jährigen wird ein Tauschdeal angestrebt, in dessen Rahmen der aktuell vom FC Sevilla ausgeliehene Luuk de Jong im Gegenzug zu den Nerazzurri wechselt. © getty 33/45 Die spanische Sport berichtet zudem, dass PAUL POGBA (ManUnited), Xavi Simons (PSG) und NOUSSAIR MARAZOUI (Ajax) von deren Berater Mino Raiola bei Barca angeboten worden sind. Alle drei wären im Sommer ablösefrei, nur das Gehalt müsste gestemmt werden. © getty 34/45 BAGHDAD BOUNEDJAH: Und noch ein Gerücht, das wohl am unwahrscheinlichsten ist. Algeriens Nationaltrainer Djamel Belmadi befeuerte die Spekulationen um einen Transfer des 30-jährigen Stürmers von Xavis Ex-Klub Al Sadd. © getty 35/45 "Ich weiß nicht, ob Xavi vorhat, ihn zu holen. Aber ich weiß, dass er ihn sehr mag", sagte Belmadi gemäß TSA Algerie. Bounedjah stürmt seit knapp sechs Jahren für Al Sadd. Zunächst an der Seite Xavis, zuletzt dann unter dessen Regie. © getty 36/45 Und wer könnte gehen? OUSMANE DEMBELE: Das einstige Dortmund-Talent steht nach erneuter Verletzung vor einem ablösefreien Abgang. Das neureiche Newcastle soll bereits mit 15 Millionen Euro Jahresgehalt und 15 Millionen Euro Handgeld winken. © IMAGO / NurPhoto 37/45 Doch eine Verlängerung ist keinesfalls ausgeschlossen. Trainer Xavi stärkte ihm bereits den Rücken und hält es "für sehr wichtig, ihn in meinem Team zu haben". Dembele selbst sei ebenfalls sehr glücklich über die Rückkehr der Barca-Legende. © getty 38/45 Trotzdem halten sich die Gerüchte über einen Abschied im Sommer hartnäckig. Auch der FC Bayern wurde in den Lostopf geschmissen, was laut Karl-Heinz Rummenigge jedoch sehr unwahrscheinlich wäre. Der Ausgang scheint völlig offen. © getty 39/45 SERGINO DEST: Verlässt der US-Amerikaner den FC Barcelona schon wieder? Laut Mundo Deportivo wolle sich Barca im Januar Anfragen für den Außenverteidiger, der auch kurz nach dem Amtsantritt von Neu-Coach Xavi nur sporadisch zum Einsatz kam. © getty 40/45 Klar: Sobald ein Spieler bei einem neuen Trainer weniger Spielzeit bekommt, wird er offenbar unzufrieden. Da Dest jedoch den halben November mit Hexenschuss fehlte, ist dieses Gerücht eher mit Vorsicht zu genießen. © getty 41/45 Seit seiner Rückkehr reichte es aber nur zu drei weiteren Einsätzen, davon nur einmal über die volle Distanz. Wirklich eine Rolle spielt er also weiterhin nicht. Gerüchte über einen Bayern-Wechsel sind gerade deshalb in die Kategorie "wild" einzuordnen. © getty 42/45 LUUK DE JONG: Für ihn hat Xavi offenbar keine Verwendung. Laut Sport soll die Leihe vom FC Sevilla vorzeitig abgebrochen werden. Das würde auch Raum auf der Gehaltsliste schaffen. © getty 43/45 "Wir sprechen über viele Dinge, der Wintertransfermarkt ist eines davon", sagte Xavi bei seiner Vorstellung. In seine Spielidee dürfte der klassische Stürmer eher nicht passen: "Ich möchte mit offenen Flügelstürmern spielen." © getty 44/45 PEDRI & ANSU FATI: Zwei Weichen für die Zukunft hat Barcelona bereits gestellt: Mit ihren Jungstars Pedri und Ansu Fati verlängerten die Katalanen im Oktober bis 2026 beziehungsweise 2027. © getty 45/45 GAVI & FRENKIE DE JONG: Ein Verkauf der beiden Mittelfeldstrategen ist bei Barca absolut ausgeschlossen. "Wir brauchen sie. Sie stehen nicht zum Verkauf", sagte Xavi.

Dembele: Über 40 Prozent seiner Barca-Zeit ausgefallen

Bei Barca dagegen wird Dembele wohl seinen bis Sommer laufenden, laut Football Leaks einschließlich Boni mit bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr dotierten Vertrag erfüllen - glücklich geworden ist er bei den Katalanen aber nicht, was manche BVB-Fans als eine Form von überirdischer Gerechtigkeit empfunden haben dürften. 695 Tage fiel er seitdem aus, meist wegen hartnäckiger Muskel- und Oberschenkelbeschwerden, das sind mehr als 40 Prozent seiner Vertragslaufzeit.

Und wenn er spielte, konnte Dembele selten überzeugen, er war bei den Meisterschaften mit Barca und dem WM-Triumph 2018 mit Frankreich meist zweite Wahl. Erst der neue Coach setzt voll auf den Außenstürmer. "Dembele kann auf seiner Position der beste Spieler der Welt sein", erklärte Xavi schon kurz nach Dienstbeginn im November. "Seine Vertragsverlängerung hat Priorität. Für ihn wäre es das Beste, wenn er hierbleibt."

Dembele: Berater verlangen angeblich 40 Mio. Euro pro Jahr

Mit einer Vertragsverlängerung würde Dembele Barcelona sogar beim bilanziellen Schuldenabbau helfen - Barca könnte die Abschreibungen der Ablösesumme an den BVB auf die folgenden Vertragsjahre verteilen. Dadurch würde Barca die Verbindlichkeiten reduzieren und hätte wegen der Bestimmungen des Financial Fairplays größeren Spielraum. Derzeit kann Barcelona trotz der Leihe von Coutinho zu Aston Villa etwa Neuzugang Ferran Torres von Manchester City nicht registrieren.

Sollte Dembele seinen Vertrag jetzt nicht verlängern, müsste er eigentlich im Winter abgegeben werden - ein weiterer Grund dafür, dass er nicht zum FC Bayern wechseln wird. Doch aktuell sieht es nicht nach einer Verlängerung aus. Trotz seines in den vergangenen Jahren kontinuierlich gefallenen Marktwertes erwarten Dembele und sein umstrittener Berater Moussa Sissoko offenbar noch mal eine deutliche Gehaltserhöhung, die Rede ist von rund 40 Millionen Euro jährlich. Dementsprechend liegen die Gespräche mit Barca, das aufgrund der horrenden Schuldenlast zudem nur ein reduziertes Angebot vorgelegt hat, derweil auf Eis - Wiederaufnahme fraglich.

Stattdessen sondiert Sissoko nun den Markt und soll mit Topteams wie Manchester United, Chelsea, Juventus Turin, PSG in Kontakt sein - und auch dem FC Bayern. "Ousmane Dembele, die erste Wahl von Bayern München", titelte die renommierte französische Sportzeitung L'Equipe am Donnerstag, nachdem die Bild schon im Dezember von einem gesteigerten Interesse der Münchner berichtet hatte.

© imago images Könnte Ousmane Dembele vom FC Barcelona zum FC Bayern München wechseln?

Ousmane Dembele: Angeblich drei Fürsprecher beim FC Bayern

Demnach halten sowohl Marco Neppe, der den Spieler ja schon zum FCB 2016 holen wollte, als auch sein Chefscout, der Franzose Laurent Busser, und Sportvorstand Hasan Salihamidzic Dembele für eine Top-Alternative, falls Kingsley Coman nicht bleiben sollte. Dieser tendiert nach Informationen von SPOX und GOAL aktuell weiter dazu, seinen 2023 auslaufenden Vertrag nur zu Konditionen verlängern zu wollen, die Bayern nicht bieten möchte. Sollte es dabei bleiben, soll er in diesem Fall im Sommer verkauft werden, um noch eine Ablöse zu kassieren.

Angeblich verweist die Pro-Dembele-Fraktion bei Bayern auf dessen nach wie vor vorhandene fußballerischen Qualitäten und sein mit gerade mal 24 Jahren noch größeres Potenzial, die erwartete rasche Integration durch die anderen Franzosen im Bayern-Kader und seine Ablösefreiheit nach dieser Saison. Eine spannende Vorstellung wäre Dembele im roten Trikot sicherlich. "Als er in Dortmund war habe ich es geliebt, Ousmane Dembele zuzuschauen. Er war einer meiner Lieblingsspieler", schwärmte der damalige Vereinsboss Karl-Heinz Rummenigge etwa im Juli 2020.

Allerdings hat sich die Meinung des seit Sommer ehemaligen Vorstandsvorsitzenden seitdem deutlich geändert, wie er kürzlich der Bild erklärte. "Ich war ein großer Fan von Dembele, als er bei Dortmund gespielt hat - da war er überragend und ein toller Spieler. Wenn ich das mit heute vergleiche, ist mir vieles verlorenen gegangen", sagte Rummenigge. Zudem sei der französische Nationalspieler zu teuer, weil er und sein Berater sich die Ablösefreiheit mit Extrazahlungen teuer vergüten lassen würden.

"Alles beim Alten" unter Xavi: Die dicke Skandalakte von Dembele © getty 1/26 Ousmane Dembele hat bereits für zahlreiche Negativschlagzeilen gesorgt und auch unter dem neuen Coach ist er der erste Spieler, der eine Strafe erhält. Doch damit nicht genug. SPOX zeigt die Fehltritte des Barca-Stars. © imago images 2/26 Die As hatte zuletzt berichtet, dass Xavi im Zuge seiner Übernahme zehn neue Regeln eingeführt hat. Darunter: Die Spieler müssen auf dem Klubgelände essen und schon zwei Tage vor dem Spiel vor Mitternacht zuhause sein. © imago images 3/26 Außerdem müssen die Profis 90 Minuten vor Trainingsbeginn in der Umkleide sein. Dies wurde Dembele zum Verhängnis, der für die 10-Uhr-Einheit am Freitag laut ESPN Deportes erst um 8.33 Uhr anwesend war. Er ist somit der erste "Straftäter" unter Xavi. © getty 4/26 Und es ging direkt so weiter: Bei einem Training wenige Tage später war Dembele laut Journalist Xavi Campos nicht auffindbar. Nach einem Anruf tauchte er dann doch auf und entschuldigte sich: Er habe gedacht, das Training finde erst nachmittags statt. 5/26 Dennoch soll er seinen Vertrag bei Barca bis 2025 verlängern. Xavi erklärte dies zur Priorität und sagte: "Er kann auf seiner Position der beste Spieler der Welt sein. Er kann den Unterschied machen. Wir müssen ihm dabei helfen." © imago images / Eibner 6/26 Bereits bei seiner ersten Pressekonferenz in Barcelona erklärte die Vereinslegende zudem: "Ich sage ganz klar, dass er bleiben muss." SPOX blickt auf die weiteren Verfehlungen Dembeles in den vergangene Jahren. © getty 7/26 Kurz vor dem Jahreswechsel (16. Dezember) war man laut der AS in Barcelona ob der vielen Verletzungen von Dembele aufgebracht. Er soll in den Augen des Klubs daran nicht ganz unschuldig sein. Damals streikte (mal wieder) der Oberschenkel. © getty 8/26 Bei seiner Oberschenkelverletzung vom 5. Dezember gegen Cadiz soll er nämlich schon kurz nach seiner Einwechslung ein Stechen verspürt haben, spielte aber weiter. Resultat: mehrere Wochen Pause. Hört Dembele nicht auf das Ärzteteam? © imago images / ZUMA Press 9/26 Außerdem soll der 23-Jährige sich bei Coach Ronald Koeman schon dadurch unbeliebt gemacht haben, dass er im September zu spät zum Training kam und Koemans Deadline ignorierte. Für ihn nicht das erste Mal … © imago images 10/26 Der spanischen Zeitung "El Confidencial" zufolge hatte Dembele im Frühjahr eine Videokonferenz des FC Barcelona während der coronabedingten Quarantäne der Spieler geschwänzt. Der damalige Trainer Quique Setien hatte diese am 14. April angesetzt. © imago images 11/26 Dembele, der damals verletzt war und sich in seiner Heimat Frankreich befand, war dabei offenbar der einzige Spieler, der nicht an dem Online-Meeting teilnahm. Weitere Beispiele für Dembeles Aussetzer gefällig? © getty 12/26 Hals über Kopf flüchtete er 2017 aus Dortmund. Im April 2019 entschied das Amtsgericht Dortmund, dass Dembele eine Strafe in Höhe von 10.000 Euro an seinen ehemaligen Vermieter zahlen muss. © getty 13/26 Die Gründe dafür: Dembele habe die Hausschlüssel nicht abgegeben, die Heizkosten nicht bezahlt und das Haus verwüstet. "Es stank im ganzen Haus. Die ganze Toilette war verkotet", erklärte der Vermieter. © getty 14/26 Dembele und sein Anwalt akzeptierten die 10.000-Euro-Strafe jedoch nicht. Daraufhin wurde die Forderung laut der Bild Anfang Mai auf 4.000 Euro gesenkt. Der Rechtsstreit ging jedoch weiter. © getty 15/26 Ende 2018 wurde Dembele beim Training des FC Barcelona vermisst. Der Franzose begründete sein Fehlen mit Magenproblemen. Probleme, die am gleichen Abend von einem Vereinsarzt nicht bestätigt werden konnten. © getty 16/26 Dafür wurde er für das Spiel gegen Betis suspendiert, obwohl sein Fehlverhalten eigentlich nur 10.000 Euro Strafe zur Folge gehabt hätte. Laut der "AS" bestand Trainer Ernesto Valverde auf die Suspendierung. © getty 17/26 Der Grund: Dembele war wohl gar nicht krank. Wie die "AS" erfahren haben will, zockte er vielmehr den Abend zuvor bis tief in die Nacht Videospiele. Erst eine halbe Stunde nach Trainingsbeginn wachte er demnach auf. © getty 18/26 Seinen Wechsel vom BVB zu Barcelona erstreikte sich Dembele. Er blieb unentschuldigt vom Training fern. Der BVB kassierte für ihn 105 Millionen Euro plus bis zu 42 Millionen als Boni. © getty 19/26 Dembele kam mit Trainingsrückstand nach Katalonien und absolvierte dann nur Einzeltraining. "Ich bin nachmittags ein bisschen gelaufen, aber die letzten fünf Tage war es sehr warm und da habe ich das gelassen", wurde er zitiert. © getty 20/26 Im Rahmen der Dokumentation "Ballon sur Bitume" sagte der Franzose über seinen Wechsel: "Was passiert ist, ist passiert. Es ist nun mal so geschehen. Am Ende des Tages sind wir alle Gewinner. Ich bereue nichts." © getty 21/26 Bereits bei seinem ersten Verein Stade Rennes wollte sich der Franzose wegstreiken. 2015 schrieb er seinem Sportdirektor eine SMS. "Ich bin fertig mit dem Fußball, ihr kotzt mich an", so Mikael Silvestre in der "Sport Bild". © getty 22/26 Laut einem Bericht der Zeitung "SPORT" soll es im April 2018 beim Training zu einer Fast-Prügelei zwischen Dembele und seinem Barca-Coach Valverde gekommen sein. Grund soll ein Kommentar seines Trainers gewesen sein. © getty 23/26 Und weiter geht's: Vor einem CL-Spiel im Oktober 2018 mit Barca soll Dembele 20 Minuten zu spät zum Treffpunkt gekommen sein. Der Verein habe daher entschieden, streng gegen seine Disziplinlosigkeiten vorzugehen. © getty 24/26 Der Franzose habe "die Angewohnheit, gerne mal zu spät zu kommen. Egal ob bei seinem Verein oder bei der Nationalmannschaft", wie Didier Deschamps sagte: "Seine Ausreden sind mir schon bekannt." © getty 25/26 "Wir müssen Dembele dabei helfen, zu verstehen, dass der Fußball 24 Stunden am Tag ist", sagte Teamkollege Pique zu den Undiszipliniertheiten des Franzosen. © getty 26/26 Gerüchteweise hat Dembele außerdem einen ungesunden Hang zu Fast Food, treibt sich auf Partys herum und hat seinen Spanisch-Unterricht vernachlässigt.

Ousmane Dembele zu Bayern? "Die Widerstände wären zu groß"

Zwar hat Rummenigge bei den Bayern nichts mehr zu sagen, doch wenn man im Klub nachhört, bekommt man ein ähnliches Stimmungsbild. "Die Widerstände gegen eine Verpflichtung wären zu groß", sagt ein Insider und nennt die drei Hauptgründe: zu verhaltensauffällig, zu verletzungsanfällig und obendrein zu teuer.

Auch der Rekordmeister muss angesichts der Corona-Verluste und einer nur mäßig erfolgreichen Transferpolitik in der jüngeren Vergangenheit sparen, weshalb bei Transfers mittlerweile neben Salihamidzic der kürzlich zum Vice President Sports Business and Competitions aufgestiegene Michael Gerlinger ein ganz entscheidendes Wort aus finanzieller Perspektive mitredet. Darüber hinaus soll Trainer Julian Nagelsmann in der Abwägung zwischen Stärken und Schwächen, auch abseits des Platzes, nicht vollends von Dembele überzeugt sein.

FC Bayern: Auch Uli Hoeneß soll nicht verärgert werden

Zudem will die FCB-Führung wohl auch Klubpatriarch Uli Hoeneß nicht verärgern, der dem Vernehmen nach ohnehin nicht besonders glücklich über das derzeitige Auftreten seiner Nachfolger an der Spitze sein soll. Zwar könnte der am Mittwoch 70 Jahre alt gewordenen Hoeneß als einfaches Aufsichtsratsmitglied formell einen Transfer von Dembele nicht verhindern, weil der Vorstand ablösefreie Spieler ohne Zustimmung des Kontrollgremiums verpflichten kann.

Es ist aber höchst unwahrscheinlich, dass Oliver Kahn und Co. die Meinung des langjährigen Präsidenten gerade in dieser Personalie ignorieren würden. Und was er von Dembeles Charakter hält, hatte Hoeneß schon während dessen Streiks in Dortmund deutlich gemacht. "Für jeden Tag, an dem er nicht zu Training kommt, würde er von mir eine Geldstrafe von 100.000 Euro bekommen", sagte er damals.

Ousmane Dembeles Statistiken beim FC Barcelona