FC Bayern München: Pressekonferenz mit Weltfußballer Robert Lewandowski im Liveticker

Einen Tag nach seiner Kür zum Weltfußballer des Jahres stellt sich Robert Lewandowski vom FC Bayern München den Fragen der Medienvertreter. Hier gibt es die Pressekonferenz ab 13 Uhr im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

FC Bayern München: Pressekonferenz mit Robert Lewandowski im Liveticker

Vor Beginn: Als Zeitvertreib bis dahin hier ein paar passende Themen:

Vor Beginn: Ab 13 Uhr stellt sich der neue und alte Weltfußballer den Fragen der Presse.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der Pressekonferenz mit Robert Lewandowski.

FIFA The Best: Die Gewinner und Nominierten © getty 1/16 Nicht nur der bester Fußballer und die beste Fußballerin wurden bei den "The Best FIFA Football Awards" gekürt. Auch Trainer*in, Torhüter*in und das schönste Tor des Jahres wurden mitunter ausgezeichnet. Alle Gewinner und Nominierten im Überblick. © getty 2/16 Special Award: CHRISTINE SINCLAIR - die Kanadierin erzielte in ihrer Karriere 187 Tore. © getty 3/16 Welttorhüterin des Jahres: CHRISTIANE ENDLER (Paris Saint-Germain, Olympique Lyon) setzte sich gegen die Deutsche ANN-KATRIN BERGER (FC Chelsea) und STEPHANIE LYNN MARIE (FC Rosengard/Paris Saint-Germain) durch. © getty 4/16 Welttorhüter des Jahres: EDOUARD MENDY vom FC Chelsea bekam die Auszeichnung etwas überraschend. GIANLUIGI DONNARUMMA, der unter anderem bester Spieler bei der Europameisterschaft war, und ... © getty 5/16 ... MANUEL NEUER vom FC Bayern München gingen leer aus. © getty 6/16 Puskas-Award - Tor des Jahres: Erik Lamela. Der damalige Spurs-Star (heute FC Sevilla) traf per Rabona gegen Arsenal. Leverkusen-Stürmer Patrik Schick verpasste den Titel trotz seines 45-Meter-Treffers bei der Europameisterschaft für Tschechien. © getty 7/16 FIFA Fair Play Award: Diesen sicherten sich das dänische Nationalteam und das Ärzteteam für deren Reaktion auf den Zusammenbruch von Christian Eriksen bei der EM im Sommer. © getty 8/16 Trainer*in einer Frauenmannschaft: Emma Hayes (FC Chelsea) ist die Preisträgerin. Ebenfalls nominiert waren LLUIS CORTES (FC Barcelona) und Sarina Wiegman (Natiobaltrainerin Niederlande/England). © getty 9/16 Trainer des Jahres: THOMAS TUCHEL staubte den Preis nach dem Champions-League-Titel mit dem FC Chelsea ab. Lediglich mit der Nominierung zufrieden geben mussten sich ... © getty 10/16 ... City-Coach PEP GUARDIOLA und Italiens Nationaltrainer ROBERTO MANCINI, der Italien zum EM-Sieg geführt hatte. © getty 11/16 Fan-Award: Geehrt wurden die dänischen und finnischen Fans für ihrer Reaktion auf den Zusammenbruch von Christian Eriksen. © getty 12/16 Weltfußballerin des Jahres: ALEXIA PUTELLAS (FC Barcelona), die schon mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet wurde, gewann vor JENNIFER HERMOSO (FC Barcelona) und SAM KERR (FC Chelsea). © getty 13/16 Weltfußballer des Jahres: ROBERT LEWANDOWSKI verteidigte seinen Titel, nachdem er in der Vorsaison den Uralt-Rekord von Gerd Müller mit 41 Saisontreffern geknackt hatte. © getty 14/16 Der Trophäenschrank von LIONEL MESSI, der Lewandowski zum Unverständnis vieler den Ballon d'Or weggeschnappt hatte, wurde somit nicht noch mehr gefüllt. Ebenfalls nominiert war ... © getty 15/16 ... MOHAMED SALAH vom FC Liverpool. © getty 16/16 Special Award: Ganz am Ende wurde noch CRISTIANO RONALDO für seinen Weltrekord von 115 Länderspieltoren geehrt. "Es ist ein Traum, diesen Rekord zu halten. Ich habe nie gedacht, diesen zu brechen", sagte CR7.

FCB-Bosse über Robert Lewandowski

Herbert Hainer (Präsident FC Bayern): "Herzlichen Glückwunsch an Robert Lewandowski! Er hat mit dieser Weltfußballerwahl wieder einmal Geschichte geschrieben. Nach seiner Auszeichnung im vergangenen Jahr ließ er keinen einzigen Moment nach: Er ist das personifizierte Perpetuum mobile des Toreschießens. Dass er nun zum zweiten Mal in Folge geehrt wurde, ist ein weiterer Beleg, dass er zu den Allergrößten der Fußballgeschichte gehört. Gleiches gilt für Manuel Neuer, dem wir alle es sehr gegönnt hätten, seinen Titel als Welttorhüter zu verteidigen. Er ist ein Garant für Erfolg und setzt mit seinem Spiel Maßstäbe für alle nachfolgenden Torhüter-Generationen. Gratulation dennoch aber natürlich auch an Edouard Mendy."

Oliver Kahn (Vorstandsvorsitzender FC Bayern): "Robert Lewandowski ist ein Phänomen: Hat er einen Gipfel erreicht, denkt er schon wieder an den nächsten. Es ist daher mehr als gerechtfertigt, dass er den Titel als FIFA-Weltfußballer zum zweiten Mal in Serie gewonnen hat. Auch Manuel Neuer hätten wir es gegönnt, erneut als FIFA-Welttorhüter ausgezeichnet zu werden. (...) Der FC Bayern ist stolz und glücklich, in Robert Lewandowski und Manuel Neuer zwei so außergewöhnliche Spieler und Persönlichkeiten in seinen Reihen zu haben. Der eine schießt Tore ohne Ende - der andere verhindert sie auf der gegenüberliegenden Seite des Spielfelds. Beide setzen Maßstäbe, auf und neben dem Platz."

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand FC Bayern): "Robert hat diesen Titel verdient. Schade, dass Manuel nicht auch gewonnen hat. Wir alle hätten es ihm gegönnt, für mich war er der Beste, aber natürlich auch Gratulation an Édouard Mendy. Jeder beim FC Bayern weiß, dass Robert und Manuel einen wesentlichen Anteil an den Erfolgen unseres Vereins haben. Robert zeigt nun schon seit Jahren konstante Leistungen auf Weltklasseniveau, er hat sein Leben konsequent auf seine Karriere ausgerichtet. Bei ihm zeigen sich Disziplin, Wille und Qualität in jedem Training, deshalb ist er immer optimal vorbereitet. Dass er seinen Titel als weltbester Fußballer verteidigt hat, betont seinen herausragenden Stellenwert, und das wird ihn auch für diese Saison weiter motivieren. Robert liebt es, Rekorde aufzustellen. Wir sind stolz, dass er die Geschichte des FC Bayern um so einmalige Kapitel bereichert."

The Best FIFA Football Awards: Die Gewinner im Überblick