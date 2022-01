FIFA-Weltfußballerwahl: Messi ignorierte Lewandowski! So stimmten Nationaltrainer, Kapitäne und Fans ab

Bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer liegt Robert Lewandowski vom FC Bayern München vorne. Wir zeigen Euch, wie die Wahl ablief.

Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat sich den Weltfußballer-Titel 2021 nur mit einem knappen Vorsprung gesichert. Der Pole setzte sich nach Auszählung aller Stimmen mit 48 Gesamt-Punkten vor Lionel Messi (44 Punkte) und Mohamed Salah (39 Punkte) durch.

Stimmberechtigt war eine internationale Jury, bestehend aus den aktuellen Trainern aller Männer-Nationalmannschaften (einer pro Team), den aktuellen Kapitänen aller Männer-Nationalmannschaften, einer/m Fachjournalistin/en aus jedem Land mit einer Nationalmannschaft sowie den auf FIFA.com registrierten Fans. Diese durften alle an die finalen elf Spieler Punkte vergeben - fünf für den Ersten, drei für den Zweiten und einen für den Dritten.

Nach dem Ende der Gala in Zürich veröffentlichte die FIFA die komplette Liste mit allen abgegeben Stimmen. Dabei gab es wieder einige kuriose und überraschende Erkenntnisse: Manuel Neuer, der Bayern-Keeper, der seinen Titel als FIFA-Welttorhüter an Edouard Mendy vom FC Chelsea abgeben musste, vergab als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft fünf Punkte an seinen Bayern-Teamkollegen Lewandowski fünf Punkte, aber keinen an Messi, der vor wenigen Wochen den Ballon d'Or gewonnen hatte.

FIFA The Best: Die Gewinner und Nominierten © getty 1/16 Nicht nur der bester Fußballer und die beste Fußballerin wurden bei den "The Best FIFA Football Awards" gekürt. Auch Trainer*in, Torhüter*in und das schönste Tor des Jahres wurden mitunter ausgezeichnet. Alle Gewinner und Nominierten im Überblick. © getty 2/16 Special Award: CHRISTINE SINCLAIR - die Kanadierin erzielte in ihrer Karriere 187 Tore. © getty 3/16 Welttorhüterin des Jahres: CHRISTIANE ENDLER (Paris Saint-Germain, Olympique Lyon) setzte sich gegen die Deutsche ANN-KATRIN BERGER (FC Chelsea) und STEPHANIE LYNN MARIE (FC Rosengard/Paris Saint-Germain) durch. © getty 4/16 Welttorhüter des Jahres: EDOUARD MENDY vom FC Chelsea bekam die Auszeichnung etwas überraschend. GIANLUIGI DONNARUMMA, der unter anderem bester Spieler bei der Europameisterschaft war, und ... © getty 5/16 ... MANUEL NEUER vom FC Bayern München gingen leer aus. © getty 6/16 Puskas-Award - Tor des Jahres: Erik Lamela. Der damalige Spurs-Star (heute FC Sevilla) traf per Rabona gegen Arsenal. Leverkusen-Stürmer Patrik Schick verpasste den Titel trotz seines 45-Meter-Treffers bei der Europameisterschaft für Tschechien. © getty 7/16 FIFA Fair Play Award: Diesen sicherten sich das dänische Nationalteam und das Ärzteteam für deren Reaktion auf den Zusammenbruch von Christian Eriksen bei der EM im Sommer. © getty 8/16 Trainer*in einer Frauenmannschaft: Emma Hayes (FC Chelsea) ist die Preisträgerin. Ebenfalls nominiert waren LLUIS CORTES (FC Barcelona) und Sarina Wiegman (Natiobaltrainerin Niederlande/England). © getty 9/16 Trainer des Jahres: THOMAS TUCHEL staubte den Preis nach dem Champions-League-Titel mit dem FC Chelsea ab. Lediglich mit der Nominierung zufrieden geben mussten sich ... © getty 10/16 ... City-Coach PEP GUARDIOLA und Italiens Nationaltrainer ROBERTO MANCINI, der Italien zum EM-Sieg geführt hatte. © getty 11/16 Fan-Award: Geehrt wurden die dänischen und finnischen Fans für ihrer Reaktion auf den Zusammenbruch von Christian Eriksen. © getty 12/16 Weltfußballerin des Jahres: ALEXIA PUTELLAS (FC Barcelona), die schon mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet wurde, gewann vor JENNIFER HERMOSO (FC Barcelona) und SAM KERR (FC Chelsea). © getty 13/16 Weltfußballer des Jahres: ROBERT LEWANDOWSKI verteidigte seinen Titel, nachdem er in der Vorsaison den Uralt-Rekord von Gerd Müller mit 41 Saisontreffern geknackt hatte. © getty 14/16 Der Trophäenschrank von LIONEL MESSI, der Lewandowski zum Unverständnis vieler den Ballon d'Or weggeschnappt hatte, wurde somit nicht noch mehr gefüllt. Ebenfalls nominiert war ... © getty 15/16 ... MOHAMED SALAH vom FC Liverpool. © getty 16/16 Special Award: Ganz am Ende wurde noch CRISTIANO RONALDO für seinen Weltrekord von 115 Länderspieltoren geehrt. "Es ist ein Traum, diesen Rekord zu halten. Ich habe nie gedacht, diesen zu brechen", sagte CR7.

Messi ignoriert Lewandowski

Messi verteilte als Argentinien-Kapitän an seinen PSG-Kollegen Neymar fünf Punkte, bei ihm ging Lewandowski leer aus, Cristiano Ronaldo (Kapitän Portugal) spendierte dem Bayern-Stürmer hingegen fünf Punkte.

Bundestrainer Hansi Flick sah Lewandowski ebenfalls vorne vor Salah und Kylian Mbappe. Argentiniens Nationalcoach Lionel Scaloni vergab seine fünf Punkte dagegen wenig überraschend an Messi.

Haaland bei Taiwan-Coach vorne - Fans wählen Messi

Neben Messi sahen nur wenige andere Neymar als besten Spieler des Jahres, beispielsweise Brasiliens Kapitän Thiago Silva oder Selvaraj Vengadasalam, der Nationatrainer von Laos.

BVB-Torjäger Erling Haaland hingegen ist allem Anschein nach in Taiwan sehr beliebt. Der Norweger wurde von Nationacoach Yeh Hsien-Chung an die erste Stelle gesetzt.

Wenig überraschend war, dass Messi (708.206) bei der Fanwahl mehr als doppelt so viele Stimmen wie Lewandowski (353.714) erhielt. An seiner weltweiten Popularität muss der Pole wohl noch etwas arbeiten. Salah landete mit 528.245 Stimmen ebenfalls vor dem Bayern-Torjäger.