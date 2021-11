FC Bayern München, News und Gerüchte: Hansi Flick wollte offenbar mehrere DFB-Spieler verpflichten

Hansi Flick wollte offenbar mehrere DFB-Spieler nach München holen und Uli Hoeneß erklärt seine 'Abteilung Attacke'. Die News und Gerüchte zum FC Bayern München.

FC Bayern: Flick wollte wohl mehrere DFB-Spieler holen

Hansi Flick wollte offenbar mehrere Spieler, darunter aktuelle und ehemalige DFB-Spieler, nach München holen, die allesamt abgelehnt wurden. Das berichtet Bild-Reporter Christian Falk in seinem Buch "Bayern Insider".

Demnach habe sich Flick eine Zusammenarbeit mit Kai Havertz in München vorstellen können, hielt die 80 Millionen Euro, die der FC Chelsea für den Nationalspieler überwies, aber für "wirtschaftlich unrealistisch". Zudem sei er ein "großer Befürworter" einer Verpflichtung von Timo Werner gewesen, mit dem er sogar telefonierte. Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic, mit dem Flick bis zu seiner Trennung immer wieder Meinungsverschiedenheiten hatte, setzte sich jedoch für einen Transfer von Leroy Sane ein - so kam es dann auch.

Auch Mario Götze hätte Flick offenbar gerne beim FC Bayern gesehen, genau wie Julian Draxler. Beide lehnten die Klubbosse aber ab. Auch Benjamin Henrichs und den damaligen Mainzer Ridle Baku hätte Flick dem Bericht zufolge gerne verpflichtet, stattdessen kamen Bouna Sarr und Alvaro Odriozola.

Weitere Namen, die Flick und sein Stab zur Diskussion stellten, waren zudem Arne Maier, damals von der Hertha an Arminia Bielefeld verliehen, Max Meyer, zu jenem Zeitpunkt bei Crystal Palace, und Shakhtar Donezks Dodo.

Auf Flicks Empfehlung seien dagegen Eric Maxim Choupo-Moting sowie Leihspieler Tiago Dantas nach München gekommen, auch bei der Verpflichtung von Dayot Upamecano soll Flick Überzeugungsarbeit geleistet haben.

Die sprintstärksten Teams der Welt: Die Bayern sind im Niemandsland © getty 1/23 Die Kollegen vom CIES Football Observatory haben auf Basis der Daten ihres Partners "SkillCorner" das Ranking der sprintstärksten Mannschaften der Welt erstellt. Eine Auffälligkeit: Die Bundesliga hat es eher nicht so eilig. © getty 2/23 Die Datenspezialisten (im Bild: Sprintspezialist Usain Bolt) haben 492 Klubs aus 26 Ligen untersucht und dabei die Distanz gemessen, die Spieler dieser Teams pro Partie (Saison 2021/22) mit einem Tempo von mehr als 25,2 km/h zurücklegen. © getty 3/23 Bevor wir zu den Top-20 kommen, sind wir beim 1. FC Heidenheim, seines Zeichens die Nr. 2 in Deutschland und die Nr. 24 insgesamt! 1,61 km legen die Spieler des Zweitligisten mit mehr als 25,2 km/h Speed zurück. Jetzt aber ... die Top-20! © getty 4/23 Platz 20 - Zenit St. Petersburg (Russland/1. Liga) - 1,72 km. © getty 5/23 Platz 19 - Legia Warschau (Polen/1. Liga) - 1,72 km. © getty 6/23 Platz 18 - San Jose Earthquake (USA/1. Liga) - 1,74 km. © getty 7/23 Platz 17 - Dinamo Zagreb (Kroatien/1. Liga) - 1,74 km. © getty 8/23 Platz 16 - SD Huesca (Spanien/2. Liga) - 1,75 km. © getty 9/23 Platz 15 - US Cremonese (Italien/2. Liga) - 1,76 km. © imago images 10/23 Platz 14 - FC Nordsjaelland (Dänemark/1. Liga) - 1,79 km. © getty 11/23 Platz 13 - Hammarby IF (Schweden/1. Liga) - 1,84 km. © getty 12/23 Platz 12 - FC Bayern München (Deutschland/1. Liga) - 1,85 km. © imago images 13/23 Platz 11 - Banik Ostrava (Tschechien/1. Liga) - 1,87 km. © getty 14/23 Platz 10 - AS Monaco (Frankreich/1. Liga) - 1,89 km. © getty 15/23 Platz 9 - Royal Antwerpen (Belgien/1. Liga) - 1,90 km. © getty 16/23 Platz 8 - AC Milan (Italien/1. Liga) - 1,91 km. © imago images 17/23 Platz 7 - Altay Izmir (Türkei/1. Liga) - 1,94 km. © getty 18/23 Platz 6 - SC Portimonense (Portugal/1. Liga) - 1,99 km. © getty 19/23 Platz 5 - Athletic Bilbao (Spanien/1. Liga) - 1,99 km. © getty 20/23 Platz 4 - AFC Bournemouth (England/2. Liga) - 2,01 km. © imago images 21/23 Platz 3 - SC Cambuur (Niederlande/1. Liga) - 2,06 km. © getty 22/23 Platz 2 - Young Boys Bern (Schweiz/1. Liga) - 2,21 km. © getty 23/23 Platz 1 - Leeds United (England/1. Liga) - 2,23 km.

FC Bayern: Uli Hoeneß erklärt seine 'Abteilung Attacke'

Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern, hat erklärt, was seine berühmte 'Abteilung Attacke' ausmacht und warum er auch heute noch Journalisten beschimpft.

"Wenn ich attackiert habe, dann zu 98 Prozent, um den FC Bayern zu schützen. Bis heute rufe ich Journalisten an und beschimpfe sie", sagte Hoeneß im OMR-Podcast. Dabei sei es das Ziel des 69-Jährigen, die Mitarbeiter des FCB vor Kritik zu bewahren.

"Wenn ich das Gefühl habe, dass der FC Bayern - oder Teile des Vereins, Spieler, Trainer und Vorstände - ungerecht behandelt werden, dann muss man mal was sagen", führte Hoeneß aus.

FC Bayern: Hoeneß rief Matthäus an

So habe Hoeneß bei Lothar Matthäus nach dem 3:1-Sieg über RB Leipzig angerufen. "Was hast du da eigentlich für einen Schwachsinn erzählt, dass der FC Bayern in der Breite der am schlechtesten aufgestellte Verein in der Bundesliga ist - von den Spitzenvereinen?", fragte Hoeneß nach eigenen Angaben den deutschen Rekordnationalspieler. Dieser habe darauf "wenig Argumente" gehabt, meinte Hoeneß.

Auch im Sport1-Doppelpass lässt Hoeneß gerne seine Wut raus. "Ich sehe das recht regelmäßig. Da wird so viel Dampf geplaudert und es geht nie richtig zur Sache. Da muss man mal was sagen", erklärte er.

Seine spontanen Gastauftritte seien dabei stets mit wenig Aufwand für ihn verbunden. "Ich habe die Nummer von einem Redakteur, den ich dann anrufe. Der gibt das weiter, dann wird alles weggeschmissen und der Hoeneß kommt in die Sendung", führte der langjährige Präsident des FCB aus.

© getty Uli Hoeneß hat seine 'Abteilung Attacke' erklärt.

