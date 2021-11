FC Bayern, News und Gerüchte: Matthäus kritisiert Hernandez scharf - holt Lewandowski den Ballon d'Or?

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat mit deutlichen Worten Bayern-Verteidiger Lucas Hernandez kritisiert. FCB-Torjäger Robert Lewandowski will am Abend in Paris möglichst den Ballon d'Or gewinnen. Und Toni Kroos witzelt über Thomas Müller. News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern, News: Matthäus kritisiert Lucas Hernandez

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich Bayern-Star Lucas Hernandez verbal vorgeknöpft und den Verteidiger mit deutlichen Worten kritisiert. Er sei "mehr Mitläufer als jemand, dem man vertrauen kann", meinte Matthäus bei Sky90 bezüglich Hernandez' Leistung beim 1:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld.

Zudem attestierte Matthäus dem Franzosen "Riesen-Probleme" in Sachen Geschwindigkeit, gerade in den direkten Duellen mit seinem Gegenspieler Patrick Wimmer. "In zwei, drei Aktionen ist er ihm hinterher gelaufen. Das darf auf hohem Niveau nicht passieren", sagte Matthäus.

Sein Fazit: "Ich glaube, er ist noch nicht hundertprozentig angekommen, so wie sich das die Bayern-Verantwortlichen bei diesem großen Finanzpaket, das er gekostet hat, erwartet haben."

Hernandez wechselte 2019 für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid zum FC Bayern München. Der 25-Jährige hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In dieser Saison verpasste er wegen einer Meniskusverletzung die ersten drei Bundesligaspiele, seither ist er aber in der Bayern-Abwehr unter Trainer Julian Nagelsmann gesetzt.

Bayern-Noten: Ein Umstrittener überzeugt - ein Etablierter bleibt bieder - Sane einfach gut © imago 1/15 Der FC Bayern reist dank eines 1:0 gegen Bielefeld als Tabellenführer zum Showdown nach Dortmund. Ein zuletzt Umstrittener überzeugte, ein Etablierter war bieder und Leroy Sane einfach gut. Die Noten und Einzelkritiken. © imago 2/15 MANUEL NEUER: Hatte erwartungsgemäß nicht viel zu tun gegen die Bielefelder, schaltete sich darum noch öfter als sonst in den Spielaufbau ein. Note: 3,5. © imago 3/15 BENJAMIN PAVARD: War sehr oft am Ball, brachte deutlich über 90 Prozent seiner Pässe an den Mitspieler und war Bayerns eifrigster Balldieb. Ein mehr als ordentlicher Auftritt des zuletzt nicht unumstrittenen Verteidigers. Note: 2,5. © imago 4/15 DAYOT UPAMECANO: Agierte sicher und umsichtig, beendete einen Bielefelder Angriffsversuch in der ersten Halbzeit, als Wimmer Hernandez davongelaufen war, resolut. Spielte die meisten Pässe auf dem Platz. Note: 3. © imago 5/15 LUCAS HERNANDEZ: Kassierte für ein Foul an Schöpf nach mehr als einer Stunde die erste Gelbe Karte im Spiel, kam ein paar Mal nicht hinterher und war der schlechteste Aufbauspieler in der Dreierkette. Note: 4. © getty 6/15 CORENTIN TOLISSO: Erhielt erneut die Chance, sich als Kimmich-Vertreter auszeichnen, machte seine Sache ordentlich und sicherlich besser als Sabitzer in Ausgburg. Spielte sehr viele Pässe und war laufstärkster Bayer. Note: 3. © getty 7/15 LEON GORETZKA: Insgesamt eher biederer Auftritt. Schaffte es nicht, dem Mittelfeld seinen Boss-Stempel aufzudrücken, seinen Aktionen fehlte vor allem nach vorne das Zündende. Kurz nach der Pause war Feierabend. Note: 4,5. © getty 8/15 KINGSLEY COMAN: Positiv: Er spielte seinen Gegenspieler Andrade schwindelig und versuchte auf sehr vielen Wegen, das Offensivspiel zu beleben. Aber: Er war nicht effizient, seinen vielen Flanken fehlte an Präzision. Note: 4. © imago 9/15 THOMAS MÜLLER: Orientierte sich im Laufe des Spiels zunehmend ins Zentrum, stand sehr oft sogar weiter vorne im letzten Drittel als Lewandowski. Tat sich lange schwer dort, bereitete dann aber das 1:0 vor. Note: 3,5. © imago 10/15 LEROY SANE: Darf bei Nagelsmann immer öfter eine Mischung aus Acht und Zehn spielen, dankte es gegen Bielefeld mit ein, zwei sehr schönen Pässen - und einem Traumtor. Stärkster und auffälligster Bayern-Spieler. Note: 2. © imago 11/15 ALPHONSO DAVIES: Interpretierte die Rolle als linker Schienenspieler naturgemäß noch offensiver als die Rolle des Linksverteidigers. Stand zwar defensiver als Kingsley Coman, strahlte aber viel mehr Gefahr aus. Note: 2,5. © getty 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: War bei den Verteidiger der Arminen ganz gut aufgehoben, sah lange kein Land. Nur 13 Ballkontakte in der ersten Halbzeit, 28 waren es am Ende. Note: 4,5. © imago 13/15 JAMAL MUSIALA: Kam nach beendeter Quarantäne und als frisch Geimpfter für Goretzka, sollte das zu diesem Zeitpunkt lahmende Offensivspiel beleben, was funktionierte. Sehr quirlig, sein schöner Pass in die Tiefe ermöglichte das 1:0. Note: 2. © imago 14/15 SERGE GNABRY: Kam nach 70 Minuten für Sane. Traf noch einmal nach schönem Dribbling die Latte. Keine Bewertung. © getty 15/15 NIKLAS SÜLE: Durfte nach überstandener Corona-Erkrankung noch ein paar Minuten mitwirken. Keine Bewertung.

FC Bayern, News: Holt Lewandowski den Ballon d'Or?

Großer Tag für Robert Lewandowski: Der Toptorjäger des FC Bayern München greift nach dem Ballon d'Or. Bei der Verleihung (ab 20.30 Uhr) der prestigeträchtigen Auszeichnung durch die französische Sportzeitung France Football rechnet sich der Pole große Chancen aus. Doch die Konkurrenz ist groß.

Die begehrte Trophäe ging seit 2008 allerdings bis auf eine Ausnahme immer an Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi - 2018 gewann Luka Modric. Im vergangenen Jahr wurde der Ballon d'Or aufgrund der Pandemie nicht verliehen.

Für Lewandowski spricht, dass er in der vergangenen Saison den "ewigen" Bundesliga-Rekord von Gerd Müller übertroffen hat und 41 Saisontore erzielte. Zudem nannte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann die "unfassbare Haltung" des 33-Jährigen zu seinem Beruf. "Er haut sich immer rein. Wenn er sich zurücklehnt, kommt er wieder hoch und macht einen Sit-up." Aus Sicht seines Teamkollegen Thomas Müller kann es nur einen Sieger geben: "Lewy muss das Ding holen - fertig!"

Müller zieht mit Kaiser gleich! Meiste Bundesliga-Einsätze für Bayern © getty 1/26 Thomas Müller hat gegen Arminia Bielefeld sein 396. Bundesligaspiel für den FC Bayern bestritten und ist damit mit Franz Beckenbauer gleichgezogen. Für einen Platz ganz vorne reicht das jedoch noch lange nicht. SPOX zeigt die Top 25 des FCB! © getty 2/26 Platz 25: JEROME BOATENG - 229 Bundesligaspiele, 2011-2021 beim FC Bayern (aktuell Olympique Lyon) © getty 3/26 Platz 24: ROBERT LEWANDOWSKI - 232 Bundesligaspiele, 2014-heute beim FC Bayern © getty 4/26 Platz 23: HASAN SALIHAMIDZIC - 234 Bundesligaspiele, 1998-2007 beim FC Bayern © imago images 5/26 Platz 22: ULI HOENESS - 239 Bundesligaspiele, 1970-1978 beim FC Bayern © imago images 6/26 Platz 21: UDO HORSMANN - 242 Bundesligaspiele, 1975-1983 beim FC Bayern © imago images 7/26 Platz 20: ROLAND WOHLFARTH - 254 Bundesligaspiele, 1984-1993 beim FC Bayern © getty 8/26 Platz 19: PAUL BREITNER - 255 Bundesligaspiele, 1970-1974 und 1978-1983 beim FC Bayern © getty 9/26 Platz 18: FRANCK RIBERY - 273 Bundesligaspiele, 2007-2019 beim FC Bayern (aktuell US Salernitana) © getty 10/26 Platz 17: HANS PFLÜGLER - 277 Bundesligaspiele, 1981-1992 beim FC Bayern © getty 11/26 Platz 16: DAVID ALABA - 281 Bundesligaspiele, 2010-2011 und 2011-2021 beim FC Bayern (aktuell Real Madrid) © getty 12/26 Platz 15: MANUEL NEUER - 295 Bundesligaspiele, 2011-heute beim FC Bayern © getty 13/26 Platz 14: LOTHAR MATTHÄUS - 302 Bundesligaspiele, 1984-1988 und 1992-2000 beim FC Bayern © getty 14/26 Platz 13: KARL-HEINZ RUMMENIGGE - 310 Bundesligaspiele, 1974-1984 beim FC Bayern © getty 15/26 Platz 12: FRANZ ROTH - 322 Bundesligaspiele, 1966-1978 beim FC Bayern © getty 16/26 Platz 11: PHILIPP LAHM - 332 Bundesligaspiele, 2002-2003 und 2005-2017 beim FC Bayern © getty 17/26 Platz 10: MEHMET SCHOLL - 334 Bundesligaspiele, 1992-2007 beim FC Bayern © getty 18/26 Platz 9: BASTIAN SCHWEINSTEIGER - 342 Bundesligaspiele, 2002-2015 beim FC Bayern © getty 19/26 Platz 8: BERND DÜRNBERGER - 375 Bundesligaspiele, 1972-1985 beim FC Bayern © getty 20/26 Platz 6: THOMAS MÜLLER - 396 Bundesligaspiele, 2009-heute beim FC Bayern © getty 21/26 Platz 6: FRANZ BECKENBAUER - 396 Bundesligaspiele, 1964-1977 beim FC Bayern © getty 22/26 Platz 5: KLAUS AUGENTHALER - 404 Bundesligaspiele, 1976-1991 beim FC Bayern © getty 23/26 Platz 4: GEORG SCHWARZENBECK (Mitte) - 416 Bundesligaspiele, 1966-1981 beim FC Bayern © getty 24/26 Platz 3: GERD MÜLLER - 427 Bundesligaspiele, 1964-1979 beim FC Bayern © getty 25/26 Platz 2: OLIVER KAHN - 429 Bundesligaspiele, 1994-2008 beim FC Bayern © getty 26/26 Platz 1: SEPP MAIER - 473 Bundesligaspiele, 1962-1980 beim FC Bayern

FC Bayern, News: Kroos stichelt gegen Thomas Müller

Thomas Müller ist als vielseitiger Offensivspieler bekannt, doch beim 1:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld überraschte der Nationalspieler in neuer Rolle - und sorgte damit auch bei seinem früheren Teamkollegen Toni Kroos für Verwunderung.

Der Mittelfeldstar von Real Madrid reagierte mit einer Stichelei auf einen Tweet von Müller, der ein Bild eines Eckstoßes postete. "Eckenschütze?", schrieb Kroos dazu. Und Müllers früherer Bayern-Kollege Mats Hummels versah Kroos' Tweet mit einem Like.

Müller reagierte schlagfertig. "Das ist doch bei Fußballern öfters zu lesen, dass sie nach neuen Herausforderungen suchen. Ich mach das anders", konterte der Bayern-Angreifer und postete ein Zwinker-Emoji und eines mit Sonnenbrille dazu.

