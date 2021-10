Der Ballon d'Or wird vom französischen Fachmagazin France Football jährlich an den besten Spieler des Jahres verliehen. Nachdem er im vergangenen Jahr nicht vergeben wurde, wird es 2021 wieder einen Balon-d'Or-Sieger geben. Wann wird der Preis 2021 verliehen? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der Ballon d'Or wurde aufgrund der Coronavirus-Pandemie im Kalenderjahr 2020 nicht vergeben, stattdessen wählten die Juroren ein Ballon d'Or Dream Team, in dem mit Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus zwei Deutsche mit dabei waren.

Ein Jahr Pause ist nun genug: Im Jahr 2021 soll die prestigereichste individuelle Auszeichnung im Fußball, der Ballon d'Or, wieder an den besten Spieler des Kalenderjahres verliehen werden.

Doch wann findet das vom französischen Fachmagazin France Football veranstaltete Event statt? Im Folgenden bekommt Ihr die Antwort

Wann wird der Ballon d'Or 2021 verliehen?

Die Verleihung für den besten Spieler des Jahres 2021 findet am 29. November in der französischen Hauptstadt Paris statt. Am selben Abend werden zudem auch die beste Frauenfußballerin, der beste U21-Spieler (Kopa-Trophäe) sowie der beste Torhüter des Jahres (Yashin-Trophäe) bekanntgegeben.

© getty Manuel Neuer zählt zu den zehn Kandidaten auf den Gewinn der Yashin-Trophäe.

Ballon d'Or 2021: Die 30 Nominierten für den Weltfußballer des Jahres

Insgesamt haben 30 nominierte Spieler noch die Chance, die Ballon-d'Or-Trophäe zu ergattern. Mit Robert Lewandowski (FC Bayern) und Erling Haaland (Borussia Dortmund) sind zwei Spieler aus der Bundesliga unter den besten 30 Spielern von 2021 vertreten, deutsche Spieler haben es jedoch überraschenderweise nicht in den engeren Kreis geschafft.

Name Position Verein Nationalität CESAR AZPILICUETA Verteidiger FC Chelsea Spanien NICOLO BARELLA Mittelfeld Inter Mailand Italien KARIM BENZEMA Stürmer Real Madrid Frankreich LEONARDO BONUCCI Verteidiger Juventus Turin Italien KEVIN DE BRUYNE Mittelfeld Manchester City Belgien GIORGIO CHIELLINI Verteidiger Juventus Turin Italien CRISTIANO RONALDO Stürmer Juventus Turin / Manchester United Portugal RUBEN DIAS Verteidiger Manchester City Portugal GIANLUIGI DONNARUMMA Torhüter AC Mailand / Paris Saint-Germain Italien BRUNO FERNANDES Mittelfeld Manchester United Portugal PHIL FODEN Mittelfeld Manchester City England ERLING HAALAND Stürmer Borussia Dortmund Norwegen JORGINHO Mittelfeld FC Chelsea Italien HARRY KANE Stürmer Tottenham Hotspur England N'GOLO KANTE Mittelfeld FC Chelsea Frankreich SIMON KJAER Verteidiger AC Mailand Dänemark ROBERT LEWANDOWSKI Stürmer FC Bayern München Polen ROMELU LUKAKU Stürmer Inter Mailand / FC Chelsea Belgien RIYAD MAHREZ Mittelfeld Manchester City Algerien LAUTARO MARTINEZ Stürmer Inter Mailand Argentinien KYLIAN MBAPPE Stürmer Paris Saint-Germain Frankreich LIONEL MESSI Stürmer FC Barcelona / Paris Saint-Germain Argentinien LUKA MODRIC Mittelfeld Real Madrid Kroatien GERARD MORENO Stürmer FC Villarreal Spanien MASON MOUNT Mittelfeld FC Chelsea England NEYMAR Stürmer Paris Saint-Germain Brasilien PEDRI Mittelfeld FC Barcelona Spanien MOHAMED SALAH Stürmer FC Liverpool Ägypten RAHEEM STERLING Stürmer Manchester City England LUIS SUAREZ Stürmer Atletico Madrid Uruguay

Ballon d'Or 2021: Die 10 Nominierten für die Kopa-Trophäe

Bei der Kopa-Trophäe, also für den besten U21-Spieler, sieht die Sache aus deutscher Sicht jedoch um einiges erfreulicher aus. Mit Jamal Musiala (FC Bayern) und Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) sind gleich zwei deutsche Nationalspieler nominiert. Außerdem zählen zwei weitere Bundesligaspieler zu den Nominierten: Jude Bellingham und Giovanni Reyna (beide Borussia Dortmund).

Name Position Verein Nationalität MASON GREENWOOD Stürmer Manchester United England BUKAYO SAKA Mittelfeld FC Arsenal England PEDRI Mittelfeld FC Barcelona Spanien JEREMY DOKU Stürmer Stade Rennes Belgien RYAN GRAVENBERCH Mittelfeld Ajax Amsterdam Niederlande JAMAL MUSIALA Mittelfeld FC Bayern München Deutschland FLORIAN WIRTZ Mittelfeld Bayer Leverkusen Deutschland JUDE BELLINGHAM Mittelfeld Borussia Dortmund England GIOVANNI REYNA Mittelfeld Borussia Dortmund USA NUNO MENDES Verteidiger Paris Saint-Germain Portugal

Ballon d'Or 2021: Die 10 Nominierten für die Yashin-Trophäe

Bei den besten Torhütern ist in diesem Jahr Manuel Neuer mit dabei. Die Yashin-Tropähe, die nach der russischen Torhüter-Legende Lev Yashin benannt wurde, gibt es erst seit 2019 und wurde dementsprechend erst einmal vergeben (2019 ging die Auszeichnung an Alisson Becker).