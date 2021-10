FC Bayern, News und Gerüchte: Nagelsmanns Lobrede auf Kingsley Coman

Julian Nagelsmann hält ein Plädoyer für Kingsley Coman und baut sich seine Kommandozentrale in der heimischen Küche auf. Marcel Sabitzer ist in einem sehr speziellen Ranking spitze und Leroy Sanes Standardstärke kein Zufall. Aktuelle News und Gerüchte zu den Bayern im Überblick.

Hier findet ihr alle FC-Bayern-News des Vortages.

FC Bayern, News: Nagelsmanns dickes Lob für Coman

Auf der Pressekonferenz vor dem Hoffenheim-Spiel am Freitag schaltete sich Trainer Julian Nagelsmann aus der Quarantäne zu - und gab unter anderem ein Plädoyer für einen Verbleib von Kingsley Coman bei den Bayern ab. So ließen sich Nagelsmanns Aussagen jedenfalls interpretieren: "King ist ein herausragender Spieler, der immer mal wieder Verletzungsprobleme hatte. Wenn er fit ist, ist er unglaublich gut. Es gibt, glaube ich, keinen Trainer, der nicht mit ihm zusammenarbeiten wollen würde. Das zieht mich in dem Fall mit ein."

FC Bayern, News: Welches Ranking Marcel Sabitzer anführt

Sportlich läuft es noch nicht so rund beim Österreicher, aber in einer Statistik war Marcel Sabitzer nicht zu bezwingen: Im Ranking aller Suchanfragen nach potenziellen Zugängen in der Sommerpause war Sabitzer mit 414.000 Treffern der mit Abstand gefragteste Spieler überhaupt.

Dayot Upamecano wurde im Netz in den Tagen und Wochen vor seinem Bayern-Wechsel immerhin 150.570-mal gesucht und landete damit auf Rang vier. Diese Zahlen wies nun das Portal "vergleich.org" aus.

FC Bayern: Darum wird Leroy Sane zum Freistoß-König

Leroy Sanes Freistoßtor gegen Benfica war der Dosenöffner zum letztlich klaren 4:0-Sieg der Bayern. Und offenbar alles andere als Zufall: Denn Sane trainiert die Standards im Training offenbar regelmäßig, wie ein nun von den Bayern veröffentlichtes Video zeigt. "Übung macht den Meister", schreiben die Bayern. Und das kann man dann wohl nur unterstreichen...

FC Bayern, News: Nagelsmanns Rechenzentrum in der Küche

Der Bayern-Trainer erzählte dann noch von seiner provisorischen Kommandozentrale bei sich zu Hause und wie er in den kommenden Spielen mit seinem Trainerkollegen Dino Toppmöller Kontakt halten und sich auch aus der Ferne austauschen will.

"Ich versuche trotzdem einzugreifen. Ich habe mir ein kleines Analyse-Zentrum mit einem großen Bildschirm, mit iPad und Laptop eingerichtet. Wir haben jetzt einfach andere technische Möglichkeiten. Es sieht in der Küche aus wie in einem Rechenzentrum, damit ich einen kurzen Weg zum Tee habe."

Voting: Stolpert Bayern ohne Nagelsmann an der Seitenlinie?

FC Bayern: Die kommenden Spiele