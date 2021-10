FC Bayern München: Erste Pressekonferenz nach der Corona-Infektion von Nagelsmann im Liveticker

Der FC Bayern München trifft am Samstag (15.30 Uhr) auf die TSG Hoffenheim. SPOX begleitet die erste Pressekonferenz des deutschen Rekormeisters nach der Corona-Erkankung von Trainer Julian Nagelsmann im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern München: Pressekonferenz heute im Liveticker

Es geht los. Der Pressesprecher ist da, Nagelsmann ist per Video-Schalte dabei. Ihm gehe es den "Umständen entsprechend gut".

FC Bayern München: Pressekonferenz heute im Liveticker

Vor Beginn: Laut Sport1 soll es Nagelsmann ermöglicht werden, das Spiel nicht nur live vor dem TV, sondern mit mehreren analytische Tools zu verfolgen. Per Telefon könnte er somit - wie bereits gegen Benfica - seinen Assistenten dann Anweisungen geben.

Vor Beginn: Update: Nagelsmann wird virtuell zugeschalten. Ob Toppmöller ebenfalls an der PK teilnimmt, wird sich noch zeigen.

Vor Beginn: Außerdem stellt sich die Frage, wer gegen Hoffenheim in der Startelf steht. Möglicherweise wird die Rotationsmaschine angeworfen.

Vor Beginn: Wer sich nach der Corona-Erkrankung von Trainer Julian Nagelsmann den Fragen der Journalisten stellen wird, ist noch nicht klar. Voraussichtlich wird aber Dino Toppmöller, der schon gegen Benfica Lissabon in der Champions League an der Seitenlinie gestanden hatte, am Pult sitzen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die FCB-PK. Die Pressekonferenz des FC Bayern vor der Partie gegen den TSG Hoffenheim geht um 14 Uhr los.

Pressestimmen zum FC Bayern: "15 teuflische Minuten sorgen für rotes Debakel" © getty 1/12 Der FC Bayern hat Benfica Lissabon in der Champions League in 15 Minuten zerlegt. Durch den 4:0-Sieg haben die Münchner nach drei Spielen neun Punkte und ein Torverhältnis von 12:0. So reagierte die Presse ... © getty 2/12 Portugal - A Bola: "Sane und Lewandowski sorgen für ein rotes Debakel. 15 teuflische Minuten pulverisieren Benficas Traum." © getty 3/12 Record: "Benfica hielt 70 Minuten mit, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Ein Freistoß von Leroy Sane zerstörte die Struktur und Organisation der Adler. Es kam zur finalen Katastrophe." © getty 4/12 Jornal de Notícias: "Benfica kämpfte bis zur 70. Minute, ging aber nach dem ersten Gegentor unter. Das Tor von Sane änderte alles." © getty 5/12 O Jogo: "Benfica wird von Bayern verprügelt. Die Münchner konnten den Widerstand erst nach 70 Minuten brechen." © getty 6/12 Spanien - Marca: "Bayern überwältigt Benfica und tut Barcelona einen Gefallen. Benfica war den Bayern nicht gewachsen." © getty 7/12 Mundo Deportivo: "Die deutsche Mannschaft überzeugt auf jeder Bühne, die sie betritt und amüsiert Sportliebhaber mit ihrem spektakulären Spiel. Sanes außergewöhnlicher Freistoß war ein Dosenöffner für die Bayern." © getty 8/12 AS: "Bayern greift Barca unter die Arme. (...) Bayern rollt. Auch ohne Nagelsmann auf der Bank. Es war der Tag, um die Bestie zu erlegen. Benfica roch es. Doch Bayern zeigte kein Mitleid." © getty 9/12 England - Daily Mail: "Bayern München traf in einer hektischen Schlussphase vier Mal in 15 Minuten. Auch Benfica hatte in einem unterhaltsamen Spiel goldene Chancen." © getty 10/12 Mirror: "In einer Nacht, in der Lukaku verletzt vom Platz humpelte, erinnerte Bayern-Stürmer Lewandowski die Blues erneut daran, was sie hätten haben können, als er bei Benfica mit einem gewaltigen Vier-Tore-Sieg erneut für den deutschen Meister traf." © getty 11/12 Österreich - Kronen Zeitung: "Bayern München hat in der Champions League den dritten Sieg angeschrieben und kann mit dem Achtelfinale planen." © getty 12/12 oe24: "Der Bayern-Express zündet spät. Bei den Bayern durfte Mittelfeldmann Marcel Sabitzer erstmals seit seinem Wechsel nach München von Beginn an spielen."

FC Bayern vs. TSG Hoffenheim im TV und Livestream

Im Free-TV wird die Bundesliga bekanntermaßen nicht übertragen. Sky und DAZN teilen sich die Rechte an der Ausstrahlung der höchsten deutschen Spielklasse.

Bayerns Heimspiel gegen Hoffenheim wird von Sky live und in voller Länge übertragen. Kommentator ist Kai Dittmann. Via Sky Go und Sky Ticket seht Ihr die Partie dann auch im Livestream.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Bundesliga: Tabelle vor dem 9. Spieltag