SPOX-Voting - Julian Nagelsmann an Corona erkrankt: Gerät der FC Bayern in eine Krise?

Trainer Julian Nagelsmann fehlt dem FC Bayern aufgrund seiner Corona-Erkrankung auf unbestimmte Zeit. Wir fragen Euch: Gerät der deutsche Rekordmeister ohne den FCB-Coach in eine Krise?

Nagelsmann wird auf alle Fälle am Samstag in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim (15.30 Uhr) und im DFB-Pokal am kommenden Mittwoch bei Borussia Mönchengladbach (20.45 Uhr) nicht an der Seitenlinie des FC Bayern stehen.

Der 34-Jährige wird wie schon in der Champions League beim 4:0-Sieg in Lissabon von seinen Co-Trainern Dino Toppmöller und Xaver Zambred vertreten. Auf einer Pressekonferenz, an der er virtuell teilnahm, verriet Nagelsmann aber, dass er sich in der Isolation ein "kleines Analysezentrum gebaut" habe und so seine Mannschaft auf die kommenden Spiele vorbereiten wolle.

Kann der FC Bayern auch ohne seinen Cheftrainer gewinnen oder stolpert der Serienmeister? Ihr könnt bis Mittwochabend abstimmen. Für App-User geht es hier zum Voting.