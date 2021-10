FC Bayern, News und Gerüchte: Lukas Podolski verteidigt Joshua Kimmich in Impfdebatte

Ex-Nationalspieler Lukas Podolski hat Joshua Kimmich bezüglich der Impfdebatte den Rücken gestärkt. Thomas Müller ist nach dem Pokal-Aus gegen Borussia Mönchengladbach weiter frustriert. Außerdem: Lucas Hernandez hat sich beim 5:2-Sieg gegen Union Berlin leichter verletzt. Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München.

Bayern, News: Podolski verteidigt Kimmich in Impfdebatte

Ex-Nationalspieler Lukas Podolski hat Bayern-Mittelfeldspieler Joshua Kimmich bezüglich dessen Statements zur Corona-Impfung in Schutz genommen. "Jeder kann selber entscheiden, was er macht, und da verstehe ich nicht, warum man den Joshua Kimmich da so als Schwerverbrecher hinstellt", sagte Podolski in einem Gespräch mit der Bild-Zeitung.

Podolski sieht den ungeimpften Profi des FC Bayern München, der zusammen mit Teamkollege Leon Goretzka die Spendenaktion "We Kick Corona" ins Leben gerufen und finanziell unterstützt hat, in ein falsches Licht gerückt. "Es wird dem Joshua auch nicht gerecht, ihn jetzt an den Pranger zu stellen für so was", so der 36-Jährige.

Für die Medien sei die Sache "ein gefundenes Fressen, um dann zu sagen: Du wirbst für einen Impfstoff und dann nutzt du ihn selbst nicht. Er kann doch selber entscheiden", findet Podoski.

Dass innerhalb der Gesellschaft ein solch großer Druck auf Nichtgeimpfte ausgeübt werde, kann Podolski nicht nachvollziehen. "Ich verstehe die Diskussion nicht, dass man jemand ja quasi schon zwingen will, sich etwas reinspritzen zu lassen. Der Druck wird jeden Tag erhöht. Ist er denn ein anderer Mensch, wenn er sich den Impstoff gibt?", so der 36-Jährige.

Alabas Vorgänger: Diese Spieler verließen Bayern seit 2000 ablösefrei © getty 1/41 David Alaba hat die Bayern im Sommer ablösefrei verlassen. Damit steht der Abwehrspieler aber nicht alleine da, in den letzten 20 Jahren tat ihm dies schon der ein oder andere Star gleich. Wir präsentieren Alabas Vorgänger. © getty 2/41 MICHAEL TARNAT (wechselte 2003 zu Manchester City) - Statistiken beim FC Bayern: 199 Spiele, 17 Tore, 28 Vorlagen © getty 3/41 Der Linksfuß mit dem strammen Schuss erlebte bereits das Drama gegen Manchester United mit, beim Titelgewinn zwei Jahre später nicht eingesetzt. Verbrachte die letzten fünf Jahre seiner Karriere in Hannover und leitet heute das dortige NLZ. © getty 4/41 MARKUS BABBEL (wechselte 2000 zum FC Liverpool) - Statistiken beim FC Bayern: 261 Spiele, 17 Tore, 12 Vorlagen © getty 5/41 Stammte aus der Bayern-Jugend und blieb dem FCB bis ins Alter von 28 Jahren treu. Dann zog es den Europameister von 1996 in die Premier League, wo er mit Liverpool den UEFA Cup gewann. Viermal Deutscher Meister, auf seine alten Tage auch mit dem VfB. © getty 6/41 STEFAN EFFENBERG (wechselte 2002 zum VfL Wolfsburg) - Statistiken beim FC Bayern: 234 Spiele, 49 Tore, 48 Vorlagen © getty 7/41 Zweimal spielte der Tiger für den FCB, ab 1999 führte er die Münchner als Kapitän aufs Feld und feierte mit dem Gewinn der Champions League seinen wohl größten Erfolg, zu dem er ein Tor beisteuerte. Danach noch für die Wölfe und in Katar am Ball. © getty 8/41 PAULO SERGIO (wechselte 2002 zu Al-Wahda) - Statistiken beim FC Bayern: 125 Spiele, 34 Tore, 15 Vorlagen © getty 9/41 Bei Leverkusen schaffte er seinen Durchbruch in Europa, über die Station AS Rom kam er 1999 zum FC Bayern und spielte dort an der Seite seines Landsmanns Giovane Elber. 1994 mit Brasilien Weltmeister, Karriereende 2003 beim EC Bahia in seiner Heimat. © getty 10/41 CIRIACO SFORZA (wechselte 2002 zum 1. FC Kaiserslautern) - Statistiken beim FC Bayern: 101 Spiele, 3 Tore, 17 Vorlagen © getty 11/41 Zweimal spielte der Schweizer beim FC Bayern, zweimal kehrte er im Anschluss zum FCK zurück. Beim FCB zählte er nur selten zur Stammformation. 2006 stieg Kaiserlautern aus der Bundesliga ab, der nicht berücksichtigte Sforza beendete seine Karriere. © getty 12/41 NIKO KOVAC (wechselte 2002 zu Hertha BSC) - Statistiken beim FC Bayern: 51 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen © getty 13/41 Nach Hertha, Leverkusen und dem HSV war München die vierte Bundesliga-Station für den späteren FCB-Trainer. Zwei Jahre blieb er und gewann unter anderem den Weltpokal, am Ende war er nur noch Reservist. In drei Jahren bei RB Salzburg auch noch Meister. © getty 14/41 BIXENTE LAZARAZU (wechselte 2004 zu Olympique Marseille) - Statistiken beim FC Bayern: 273 Spiele, 8 Tore, 20 Vorlagen © getty 15/41 Zu seinen besten Zeiten war er einer der besten Linksverteidiger der Welt und spielte sich durch seinen Einsatz in die Herzen der Fans. Nach seinem Abschied nach Frankreich kehrte er nochmal für ein Jahr zurück, da Lahm lange verletzt ausfiel. © imago images / Kicker/Liedel 16/41 SAMUEL KUFFOUR (wechselte 2005 zur AS Rom) - Statistiken beim FC Bayern: 277 Spiele, 10 Tore, 4 Vorlagen © getty 17/41 Der Ghanaer kam bereits mit 18 Jahren in die Nachwuchsabteilung der Bayern, nach einer Leihe nach Nürnberg startete er durch und blieb insgesamt elf Jahre in München. Sechsmal Meister und fünfmal Pokalsieger, im Anschluss noch in Italien und bei Ajax. © getty 18/41 ROBERT KOVAC (wechselte 2005 zu Juventus Turin) - Statistiken beim FC Bayern: 144 Spiele, 0 Tore, 2 Vorlagen © imago images 19/41 Kam nach erfolgreichen Jahren in der Bundesliga 2001 für 7,5 Mio. aus Leverkusen und gewann mit dem FCB zweimal die Liga, zweimal den DFB-Pokal und den Weltpokal. Später noch bei Juve, Dortmund und Zagreb, heute Co-Trainer unter seinem Bruder Niko. © imago images / Sammy minkoff 20/41 MICHAEL BALLACK (wechselte 2006 zum FC Chelsea) - Statistiken beim FC Bayern: 157 Spiele, 62 Tore, 40 Vorlagen © getty 21/41 EL Capitano hielt den Bayern vier Jahre lang die Treue und wurde zum absoluten Führungsspieler. Nach Kritik aus der Vereinsführung und verstrichenen Fristen für eine Verlängerung war das FCB-Kapitel aber beendet. Heute sporadisch als Experte tätig. © getty 22/41 ZE ROBERTO (wechselte 2006 zu Nacional) - Statistiken beim FC Bayern: 248 Spiele, 20 Tore, 62 Vorlagen © getty 23/41 Ging gemeinsam mit Ballack 2002 aus Leverkusen zum FCB und gewann dort u.a. viermal die Meisterschaft und ebenso oft den Pokal, ehe er nach nach Uruguay ging. Später noch beim HSV, in Katar und Brasilien, wo er 2018 mit 42 Jahren seine Karriere beendete. © imago images / Action pictures 24/41 CLAUDIO PIZARRO (wechselte 2007 zum FC Chelsea) - Statistiken beim FC Bayern: 325 Spiele, 125 Tore, 53 Vorlagen © getty 25/41 Am häufigsten eingesetzter ausländischer Spieler, ältester Bundesliga-Torschütze, erster Spieler der Liga-Geschichte, der in 21 Kalenderjahren in Folge mindestens einmal traf – das Resümee von Pizza liest sich eindrucksvoll. Heute Bayern-Botschafter. © imago images / Claus Bergmann 26/41 HASAN SALIHAMIDZIC (wechselte 2007 zu Juventus Turin) - Statistiken beim FC Bayern: 365 Spiele, 47 Tore, 53 Vorlagen © imago images / WEREK 27/41 Feierte mit den Bayern die größten Erfolge seiner Karriere (insgesamt 16 Titel) und wurde in neun Saisons viermal zum bosnischen Spieler des Jahres ernannt. Später noch bei Juve und zum Karriereende in Wolfsburg. Seit Sommer 2020 Sportvorstand beim FCB. © imago images / Contrast 28/41 MARK VAN BOMMEL (wechselte 2011 zur AC Mailand) - Statistiken beim FC Bayern: 187 Spiele, 16 Tore, 20 Vorlagen © getty 29/41 Das niederländische Raubein räumte jahrelang vor der Abwehr auf, nach einem Zerwürfnis mit van Gaal kündigte er im Einverständnis seinen Vertrag vorzeitig. Über Milan ging es weiter zu PSV, wo er 2013 seine Karriere beendete. Dort später auch Trainer. © getty 30/41 LUCA TONI (wechselte 2010 zum CFC Genua) - Statistiken beim FC Bayern: 89 Spiele, 58 Tore, 25 Vorlagen © getty 31/41 Obwohl nur zweieinhalb Jahre für den FCB aktiv, entwickelte er sich schnell zum Publikumsliebling. Unstimmigkeiten mit van Gaal beendeten seine Bayern-Karriere aber frühzeitig, später noch in Italien und Dubai. Erhielt im Sommer 2020 seine Trainerlizenz. © imago images 32/41 HAMIT ALTINTOP (wechselte 2011 zu Real Madrid) - Statistiken beim FC Bayern: 109 Spiele, 13 Tore, 16 Vorlagen © getty 33/41 Kam 2007 als Ersatz für den zu Juve gewechselten Salihamidzic zum FCB und sah trotz der großen Konkurrenz viele Minuten. Ging anschließend zu Real, Gala und Darmstadt, wo er 2017 seine Karriere beendete. Heute Vorstandsmitglied beim türkischen Verband. © getty 34/41 MIRSOLAV KLOSE (wechselte 2011 zu Lazio Rom) - Statistiken beim FC Bayern: 150 Spiele, 53 Tore, 27 Vorlagen © imago images / Sportfoto Rudel 35/41 Der leidenschaftliche Hobbyangler schloss sich nach starken Jahren in der Bundesliga den Münchenern an und gewann dort zweimal das Double (2008 & 2010). Anschließend spielte er noch viele Jahre bei Lazio Rom, war Co-Trainer von Hansi Flick beim FCB. © imago images / ulmer / cremer 36/41 IVICA OLIC (wechselte 2012 zum VfL Wolfsburg) - Statistiken beim FC Bayern: 80 Spiele, 23 Tore, 13 Vorlagen © getty 37/41 Kam 2009 ablösefrei von HSV nach München, wo er vor allem als Joker immer wieder für Aufsehen sorgte. Sein Highlight war aber sicher das Tor in der Nachspielzeit des CL-Viertelfinals gegen United 2010. Heute Co-Trainer des kroatischen Nationalteams. © getty 38/41 RAFINHA (wechselte 2019 zu Flamengo) - Statistiken beim FC Bayern: 266 Spiele, 6 Tore, 29 Vorlagen © getty 39/41 Über acht Saisons beackerte der Brasilianer regelmäßig die rechte Abwehrseite der Münchener und gewann in dieser Zeit 18 Titel. 2019 ging er zurück nach Italien, 2020 weiter nach Griechenland, mittlerweile bei Gremio. © getty 40/41 FRANCK RIBERY (wechselte 2019 zur AC Florenz) - Statistiken beim FC Bayern: 425 Spiele, 124 Tore, 182 Vorlagen © getty 41/41 Gemeinsam mit Rafinha und Robben verließ der Franzose den FCB 2019 nach über zwölf Jahren und 23 Titel in Richtung Italien. Nach einer Saison mit der Fiorentina kickt er nun für Aufsteiger Salernitana.

FCB, News: Müller nach Pokal-Aus weiter frustriert

Thomas Müller hat nach dem 5:2-Auswärtssieg des FC Bayern gegen Union Berlin auf das mediale Echo infolge des jüngsten Pokal-Ausscheidens in Mönchengladbach reagiert.

"Wenn der FC Bayern mit 0:5 krachend aus dem Pokal rausfliegt, ist es klar, dass der ein oder andere Spruch kommt, der leicht unter der Gürtellinie ist", sagte Müller bei Sky.

Für ihn sei die Kritik aber "okay, wir sind ja nicht aus Zucker", stellte der 32-Jährige klar. "Man muss das auch mal einstecken können." Den Sieg in Berlin bezeichnete Müller als "gute Reaktion".

Der Ärger über den geplatzten Triple-Traum war dem Weltmeister von 2014 aber noch immer anzumerken: "Jetzt stehen wir hier so locker flockig, aus dem Pokal sind wir trotzdem raus. Wir haben nicht nur ein Spiel verloren, sondern einen Wettbewerb, der uns viel bedeutet in der Saison. Dementsprechend müssen wir weiter damit umgehen."

Bayern-Noten: Offensiv-Stars drehen auf - ein Defensivspieler vogelwild © imago images 1/17 Der FC Bayern hat nach dem bitteren Pokal-Aus in Mönchengladbach Wiedergutmachung betrieben und Union Berlin mit 5:2 bezwungen. Wer überzeugte, wer enttäuschte? Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Blieb erneut nicht ohne Gegentor, wurde beim ersten Tor der Berliner auf dem falschen Fuß erwischt und konnte beim zweiten nichts mehr machen. Ansonsten solide. Note: 3,5. © imago images 3/17 JOSIP STANISIC: Startete ordentlich in die Partie. Vor dem ersten Unioner Treffer durch Gießelmann aber mit einem missglückten Klärungsversuch und daraufhin mit zahlreichen unpräzisen Pässen und Fehlern. In Durchgang zwei bisweilen vogelwild. Note: 4,5. © getty 4/17 NIKLAS SÜLE: Holte sich früh die Gelbe Karte ab, verteidigte aber weitestgehend unaufgeregt. Allerdings verlor Süle einen entscheidenden Zweikampf, der zum zweiten Union-Tor führte. Note: 3,5. © getty 5/17 LUCAS HERNANDEZ: Bester Zweikämpfer aufseiten der Gäste, gewann über 80 Prozent seiner Duelle und ließ sich wenig zu Schulden kommen. 20 Minuten vor Schluss verletzungsbedingt ausgewechselt. Note: 2,5. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES: Offensiv nicht so auffällig wie für gewöhnlich, dafür defensiv überwiegend stabil. Solide, mehr aber auch nicht. Note: 3. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: In Durchgang eins mit einigen Unsicherheiten, aber auch guten und öffnenden Pässen ins letzte Drittel. Nach dem Seitenwechsel okay. Stand insgesamt nicht so neben sich wie in Mönchengladbach. Note: 3,5. © imago images 8/17 CORENTIN TOLISSO: Zeigte in seinem ersten Bundesliga-Startelfeinsatz in dieser Saison eine ansprechende Leistung. Leitete das 3:0 durch Sane stark mit ein. War beim Gegentreffer aber nicht nah genug an Unions Vorlagengeber Haraguchi dran. Note: 2,5. © getty 9/17 KINGSLEY COMAN: Führte die meisten Zweikämpfe aufseiten des Rekordmeisters, gewann davon aber nicht sonderlich viele. Dafür mit schöner Torbeteiligung beim Sane-Treffer und der vorentscheidenden Bude zum 4:1. Note: 2. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: Vor dem 3:0 mit dem wichtigen Assist, auch das 4:2 bereitete er vor. Dennoch nicht so auffällig wie die restlichen Offensivspieler des Rekordmeisters, dafür aber noch mit dem Tor zum 5:2. Note: 2. © getty 11/17 LEROY SANE: Auffälligster Münchner, fast an jeder gefährlichen Aktion beteiligt und mit guter Rückwärtsbewegung. Holte den frühen Elfmeter zum 1:0 für den FCB heraus und traf zum 3:0. Einziges Manko: Sane vergab auch ein paar gute Chancen. Note: 1,5. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Ließ seinem blassen Auftritt gegen Gladbach einen schnellen Doppelpack folgen, der Union früh ins Hintertreffen geraten ließ. Besonders schön: sein direkt verwandelter Freistoßtreffer zum 2:0. Note: 1,5. © getty 13/17 JAMAL MUSIALA: Kam nach 61 Minuten für Sane. Trat nicht mehr nennenswert in Erscheinung. Note: 3,5. © getty 14/17 MARCEL SABITZER: Ersetzte Tolisso in der 69. Minute. Machte seine Sache solide. Note: 3. © getty 15/17 BENJAMIN PAVARD: Löste den überförderten Stanisic nach 69 Minuten ab. Ließ nichts anbrennen. Note: 3. © getty 16/17 DAYOT UPAMECANO: Durfte noch gut 20 Minuten anstelle des offensichtlich verletzten Hernandez mitwirken. Diesmal ohne Patzer – und mit dem starken Assist zum fünften Tor. Note: 2,5. © getty 17/17 SERGE GNABRY: Kam in den Schlussminuten für Coman. Keine Bewertung.

FCB, News: Hernandez angeschlagen

Dem FC Bayern droht in den kommenden Spielen der Verzicht auf Innenverteidiger Lucas Hernandez. Beim 5:2-Sieg der Münchner gegen Union Berlin musste der Franzose nach 69 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden, für ihn kam Dayot Upamecano in die Partie.

Der Spieler selbst gab wenige Stunden nach dem Spiel aber bereits via Instagram Entwarnung. Er habe nur "einen Schlag" unterhalb des Knies abbekommen.

"Wir hoffen, dass er am Dienstag wieder dabei sein kann", sagte Dino Toppmöller, der Vertreter von Bayerns isoliertem Chefcoach Julian Nagelsmann. Dann empfängt der Rekordmeister in der Champions League Benfica Lissabon.

FC Bayern: Die kommenden Pflichtspiele im Überblick