FC Bayern, News und Gerüchte: Hernandez erwartet zweites Kind mit Ehefrau Amelia

Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Gerichtsprozess erwartet Lucas Hernandez offenbar ein zweites Kind von seiner Ehefrau Amelia. Julian Nagelsmann suchte nach der Pokal-Pleite das Gespräch mit den Spielern. Ewald Lienen zeigt Verständnis für die Pokal-Niederlage der Münchner. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München findet Ihr hier.

Hier geht's zu den FCB-News und -Gerüchten des gestrigen Tages.

FCB, News: Hernandez erwartet wohl zweites Kind mit Ehefrau

Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Gerichtsprozess von Lucas Hernandez hat sich nun dessen Anwalt Mauricio Gonzalez zur Thematik geäußert und mit einigen Unwahrheiten bezüglich der Berichterstattung zu seinem Mandanten aufgeräumt.

"Lucas hatte Anspruch auf eine Bewährungsstrafe, es gibt keine zivilrechtliche Haftung, es gibt kein Opfer, wie es in den Medien instrumentalisiert wurde", sagte Gonzalez in einem Interview mit der spanischen Marca.

Hernandez" Ehefrau Amelia de la Osa hätte demnach immer hinter dem Innenverteidiger gestanden, obwohl der Grund für den Gerichtsprozess eine handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen beiden auf offener Straße im Jahr 2017 gewesen war. "Seine Frau war seine wichtigste Stütze. Amelia hat ihn nie angezeigt, sie hat einen Freispruch in der sechsmonatigen Strafe gefordert."

Beide seien nach wie vor miteinander verheiratet, mittlerweile erwarte sie ein zweites gemeinsames Kind. Mit seiner Frau Amelia ist er verheiratet, er hat einen Sohn, sie ist mit dem zweiten Kind schwanger und ist bis heute seine bedingungslose Stütze", so Gonzalez.

Den Prozess wolle man nun hinter sich lassen: "Das Landgericht hat uns Recht gegeben, es gibt keine Berufung mehr gegen diese Entscheidung und wir wollen dieses Kapitel abschließen, nachdem wir die ungerechte Inhaftierung von Lucas vermieden haben. Das Gute war die Unterstützung des FC Bayern."

Lucas Hernandez: Leistungsdaten 21/22

Wettbewerb Spiele Tore Assists Gespielte Minuten Bundesliga 6 - - 495 Champions League 3 - - 199 DFB-Pokal 1 - - 90 GESAMT 10 - - 784

Wenn Weltmeister wie Hausmeister spielen: Denkwürdige Bayern-Pleiten © getty 1/23 Der FC Bayern hat in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Borussia Mönchengladbach beim 0:5 (0:3) eine historische Schmach erlebt. SPOX blickt auf einige der höchsten und denkwürdigsten FCB-Niederlagen zurück. © imago images 2/23 12. April 1972 - 1:5 gegen den 1. FC Köln (DFB-Pokal): Damals gab es im Pokal noch Hin- und Rückspiel. Nach dem 3:0 im heimischen Olympiastadion gegen den 1. FC Köln wähnten sich Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Co. schon im Halbfinale. © getty 3/23 Doch in Köln erlebten die Münchner ein böses Erwachen. In Wolfgang Sühnholz (Schienbeinbruch), Franz Krauthausen (Kiefer verschoben) und Maier-Ersatz Manfred Seifert (zwei Rippen gebrochen) müssen drei Bayern nach einem überharten Spiel ins Krankenhaus. © imago images 4/23 Das 1:5 war übrigens bis zum aktuellen 0:5 in Gladbach die höchste Münchner Pokalpleite. Bereits 1974 hatten die Bayern einmal 0:5 gegen die Borussia verloren. © imago images 5/23 9. Oktober 1976 - 0:7 gegen Schalke 04 (Bundesliga): Dies ist immer noch die höchste Bundesliga-Niederlage der Bayern. © getty 6/23 Torjäger Klaus Fischer blamierte die Münchner Stars Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge mit vier Treffern. "Wir waren Weltmeister, haben aber nicht einmal so wie Hausmeister gespielt", spottete Torwart Sepp Maier. © getty 7/23 Die Bayern verloren danach noch 0:5 gegen den HSV und 1:6 gegen Saarbrücken. Die Meisterschaft war weit weg. "Nur wenn alle Gladbacher auf einmal eine Lungenentzündung haben", hätte der FC Bayern eine Chance, sagte "Kaiser" Beckenbauer. © getty 8/23 9. Dezember 1978 - 1:7 bei Fortuna Düsseldorf (Bundesliga): Sepp Maier, Gerd Müller oder Katsche Schwarzenbeck hatten ihren Zenit längst überschritten. © getty 9/23 Negativer Höhepunkt einer durchwachsenen Saison unter Gyula Lorant und Pal Csernai war das 1:7 bei Fortuna Düsseldorf. © imago images 10/23 Klaus Allofs und Wolfgang Seel mit jeweils zwei Treffern waren nicht zu stoppen. Höher hat der FC Bayern seitdem nicht mehr verloren. © imago images 11/23 22. Oktober 1991 - 2:6 gegen B 1903 Kopenhagen (UEFA-Cup): Die Bayern entließen früh in der Saison Trainer Jupp Heynckes. Doch Sören Lerby schaffte es nicht, sie in die Spur zu bringen. © getty 12/23 Die Folge: Beim völlig unbekannten dänischen Klub B 1903 Kopenhagen erlebten die Münchner ihre höchste Europacup-Pleite. © getty 13/23 Das blamable 2:6 für das Team um Stefan Effenberg bedeutete trotz eines 1:0 im Rückspiel in der zweiten UEFA-Cup-Runde das Aus. Lerby hielt sich nicht bis zum Saisonende im Amt. © getty 14/23 8. April 2009 - 0:4 gegen den FC Barcelona (Champions League): "Das war eine Riesenblamage", schimpfte der damalige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nach der Viertelfinal-Klatsche im Camp Nou. © getty 15/23 Der Frage nach Konsequenzen wich er nach der höchsten Niederlage in der Königsklasse aus: "Wir sollten heute Abend keine Entscheidung treffen, sondern eine Nacht darüber schlafen." Am Tag danach war Trainer Jürgen Klinsmann entlassen. © getty 16/23 Ein 0:4 im wichtigsten europäischen Wettbewerb hatten die Bayern zuvor nur 1973 (bei Ajax Amsterdam) hinnehmen müssen. Erst 2014 war es beim 0:4 gegen Real Madrid im CL-Halbfinale wieder so weit. Ausgerechnet unter Pep Guardiola. © getty 17/23 4. April 2009 - 1:5 gegen den VfL Wolfsburg (Bundesliga): Nur vier Tage vor der Barca-Demontage verabschiedete sich Bayern auch aus dem Meisterschaftsrennen. Am Ende reichte es nur für Platz vier, die Wölfe schnappten sich die Schale. © getty 18/23 Unvergessen bleibt der Treffer von Grafite zum 5:1-Endstand für die Wölfe, als der Brasilianer erst die komplette FCB-Abwehr austanzte und dann den Ball per Hacke ins Netz beförderte. © getty 19/23 "Ich schaue mir dieses Tor fast jeden Tag an. Mein Tor ist überall immer noch allgegenwärtig. Das macht mich unglaublich stolz", sagte Grafite später über den legendären Treffer. © getty 20/23 29. April 2014 - 0:4 gegen Real Madrid (Champions League): Nach einem 0:1 in Madrid wollten die Bayern in der heimischen Arena den Einzug ins Endspiel schaffen, kassierten dank Ronaldo (2x) und Ramos (2x) aber eine ordentliche Klatsche. © getty 21/23 Damit war der Traum vom Doppel-Triple ausgeträumt und vor allem das freche Freistoßtor von CR7 in den Schlussminuten unter der Münchner Mauer hindurch wird den FCB-Fans lange in Erinnerung bleiben. © getty 22/23 27. Oktober 2021 - 0:5 gegen Borussia Mönchengladbach (DFB-Pokal): "Schockiert! Kollektiver Blackout! Unerklärlich!" waren nur einige der Worte, die Hasan Salihamidzic im Anschluss an die historische Pleite im Borussia-Park fand. © getty 23/23 Noch nie hatte der FCB im Pokal in den ersten 21 Minuten drei Buden kassiert und war wohl auch selten so vorgeführt worden. Am Ende des Tages konnten die Münchner froh sein, nicht sieben oder acht Tore kassiert zu haben.

Bayern, News: Nagelsmann sucht Gespräch mit Spielern

Trainer Julian Nagelsmann hat am Tag nach dem 0:5-Debakel seines FC Bayern München bei Borussia Mönchengladbach ein klärendes Gespräch mit seinen Führungsspielern abgehalten. Das erzählte er bei der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel bei Union Berlin am Samstag.

"Wir haben uns am Telefon aber nicht vollgeweint, wie schlimm alles ist. Mir war wichtig, dass die Spieler die Fehler nicht nur bei sich, sondern auch bei mir suchen", sagte Nagelsmann. "Am Ende des Gesprächs hatte ich bei allen das Gefühl, dass wir das aus den Köpfen rauskriegen - aber auch, dass das noch ein bisschen dauert."

Nagelsmann verfolgte das Spiel wegen seiner Corona-Quarantäne in der heimischen Küche: "Geflogen ist in meiner Küche nichts. In Hoffenheim habe ich einmal aus Versehen eine Flasche geworfen, seitdem nehme ich während eines Spiels nichts in die Hand. Ich habe schon viel rumgeschrien, die Nachbarn von gegenüber haben sich wohl gefragt, was da los ist."

Pressestimmen: "Nagelsmann vom Stuhl gefallen" © imago images 1/15 Der FC Bayern hat im Pokal bei Borussia Mönchengladbach eine historische Klatsche kassiert. Entsprechend deftig fielen auch die Reaktionen in der nationalen und internationalen Presselandschaft aus. Eine Auswahl. © imago images 2/15 England - Daily Mail: "Bayern München verliert 0:5 bei Borussia Mönchengladbach in ihrer heftigsten Niederlage seit 43 Jahren trotz einer vollbesetzten Mannschaft." © imago images 3/15 BBC: "Bayern zerlegt im deutschen Pokal! Bayern München erleidet die höchste Niederlage seit 1978 bei der Zerstörung bei Borussia Mönchengladbach in der zweiten Pokalrunde." © imago images 4/15 The Sun: "Lewandowski & Co. verlieren peinlich mit 0:5 im Pokal gegen Mönchengladbach – Bayerns Kampf um die deutsche Vorherrschaft ist beendet." © imago images 5/15 Evening Standard: "Schlechte Nacht für den europäische Giganten: Bayern München kassiert eine demütigende Niederlage." © imago images 6/15 Spanien - AS: "Gladbach demütigt Bayern. Die Bayern verabschieden sich aus dem deutschen Pokal, nachdem sie von Gladbach überrannt wurden. Eine Hand voll Tore, um die Bayern aus dem Pokal zu werfen." © imago images 7/15 Mundo Deportivo: "Große Überraschung im DFB-Pokal! Bayern verprügelt und ausgeschieden. Borussia Mönchengladbachs historischer Sieg gegen den deutschen Meister." © imago images 8/15 Marca: "Borussia Mönchengladbach eliminiert Bayern mit einem historischem 5:0-Sieg." © imago images 9/15 Frankreich - L’Equipe: "Historische Niederlage des FC Bayern München in Gladbach im Pokal. Bayern ist stark abgestürzt." © imago images 10/15 Italien - Tuttosport: "Bayern raus aus dem Pokal: Mönchengladbach gewinnt 5:0. Nagelsmanns Team zahlt für den Schockstart, bei dem es drei Tore in 20 Minuten erleidet." © imago images 11/15 Österreich - Kronen Zeitung: "5:0! Gladbacher Fohlen zertrampeln FC Bayern." © imago images 12/15 Deutschland - Bild: "Gladbach zerlegt Meister in Einzelteile: Bayern brutal gedemütigt! (...) Was für Brasilien das 1:7 gegen Deutschland ist, ist für die stolzen Münchner jetzt das 0:5 bei der Borussia: ein historisches Debakel!" © imago images 13/15 Süddeutsche: "Bayerischer Schock mit Tiefenwirkung! Eine Sensation im XXL-Format: Die Borussia aus Mönchengladbach fügt dem FC Bayern die höchste Pokalniederlage seiner Geschichte zu - und hätte noch mehr Tore schießen können." © imago images 14/15 RTL.de: "5:0! FÜNF ZU NULL! FIVE ZERO! CINQUE ZERO! Gladbach macht Bayern platt. Entfesselte "Fohlen" überrollen Bayern. Der coronakranke Julian Nagelsmann wird vom Stuhl gefallen sein!” © imago images 15/15 Kicker: "Gladbach zerlegt Bayern historisch! Münchner scheitern erneut in zweiter Pokalrunde. Der FC Bayern erlebte am Mittwoch in Gladbach einen rabenschwarzen Abend: Die Münchner verloren nach einer indiskutablen Leistung."

FCB, News: Lienen äußert sich zu Bayern-Pokal-Aus

Trainer-Legende Ewald Lienen zeigt nach der überraschenden 0:5-Pokal-Pleite der Bayern gegen Borussia Mönchengladbach Verständnis für die Münchner.

"Die Bayern haben bisher eine Saison vom Allerfeinsten gespielt, das ist eine riesengroße Leistung, darauf kann man stolz sein. Das ist eine der besten, wenn nicht die beste Mannschaft der Welt", sagte der Ex-Gladbacher im Podcast "Der Sechzehner": "Es sind aber auch Menschen. Und du musst auch manchmal durchatmen."

Er selbst habe "Verständnis für diese Situation. Das sind ja keine Maschinen, sie spielen aber seit Monaten, wenn nicht sogar seit zwei Jahren, fast wie Maschinen."

"Es war abzusehen, dass Gladbach alles in die Waagschale werfen wird", sagte Lienen und verwies auf den holprigen Saisonstart des Tabellenzwölften: "Es ist natürlich auch eine Drucksituation, auch wenn Mönchengladbach keine Weltstadt ist, in der hunderttausend Medien Alarm machen. Aber der eigene Anspruch ist natürlich ein anderer, egal ob du Verletzte hast oder nicht."

Bayern, News: Reif spricht von "Total-Absturz" des FCB

Auch Ex-Kommentator Marcel Reif stellte den Bayern nach dem Auftritt gegen Gladbach ein verheerendes Zeugnis aus. "Es muss einiges zusammenkommen, damit der ruhmreiche FC Bayern sich fünf Dinger verpassen lässt. Wenn Neuer nicht ein, zwei Dinger gehalten und sich die Gladbacher in der ein oder andere Situation nicht an sich selbst berauscht hätte, hätte das sogar 0:7 ausgehen können", sagte der 71-Jährige in der Sendung "Reif ist live" bei Bild-TV.

"Das war ein kollektiver System-Absturz, als hätte jemand den Stecker gezogen, ein Total-Absturz. So etwas gibt es. Die Fallhöhe ist natürlich das, was uns beschäftigt. Es ist eben eine große Mannschaft, die da so verliert", ergänzte Reif.

Bayern-Einzelkritiken: Wer war der Schlechteste unter den Schlechten? © getty 1/32 Borussia Mönchengladbach hat den FC Bayern demontiert und aus dem DFB-Pokal geschmissen. Wer war bei den Münchnern der Schlechteste unter den Schlechten? Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/32 YANN SOMMER: Hatte in der ersten Halbzeit exakt zwei Ballkontakte mit den Händen, parierte Gnabrys Versuch problemlos und pflückte eine Ecke. Ansonsten fast ohne Beschäftigung. Nach dem Wechsel dann aber etwas mehr gefordert und ohne Fehler. Note 2,5. © getty 3/32 JORDAN BEYER: Konzentrierte Leistung als linkes Glied der Dreierkette. Ließ Gnabry kaum einen Stich, beschränkte sich vornehmlich auf die Defensive. Sehr solide Vorstellung, nach 53 Minuten angeschlagen raus. Note 2,5. © getty 4/32 MATTHIAS GINTER: In seinem Kerngeschäft tadellos, schaltete sich sogar noch etwas mehr nach vorne ein als Pendant Beyer. Unaufgeregt, souverän, auch untre Druck immer mit einer guten Lösung. Note 2. © getty 5/32 NICO ELVEDI: Im Abwehrzentrum nicht zu überwinden, meldete Lewandowski komplett ab und fand genug Zeit für offensive Akzente - wie beim Zuspiel auf Embolo vor dem vierten Tor. Note 1,5. © getty 6/32 JOE SCALLY: Erfüllte seine Aufgabe rechts im Mittelfeld ohne Tadel. Starker Einsatz gegen Sane kurz vor der Pause, den er grundsätzlich auch gut im Griff hatte. Offensiv nicht so auffällig wie schon in der Saison. Nach 69 Minuten ausgewechselt. Note 2,5. © getty 7/32 DENNIS ZAKARIA: Überragend im offensiven Umschalten und mit unfassbarer Power. Auch stark als Abräumer vor der Abwehr. Brutal gutes Spiel. Einziger Kritikpunkt: Hätte auch ein Tor machen müssen. Note 1,5. © getty 8/32 KOUADIO KONE: Raketenstart mit dem Tor nach 78 Sekunden. Mit Zug nach vorne, stark im Dribbling, defensiv aggressiv. Im zweiten Durchgang nicht mehr ganz so auffällig. Trotzdem das wohl beste Spiel seiner Karriere. Note 1,5. © getty 9/32 RAMY BENSEBAINI: Ständiger Antreiber als Schienenspieler über die linke Seite und Doppeltorschütze nach 21 Minuten. Rückte kurz nach der Pause in die Dreierkette zurück und verteidigte in neuer Rolle solide. Note 1. © getty 10/32 JONAS HOFMANN: Der beste Spieler auf dem Platz in der ersten Halbzeit. Schlich sich immer wieder davon, nutzte die Freiräume. Nach der Pause etwas dosierter, aber auch da noch gefährlich. Note 1,5. © getty 11/32 LARS STINDL: Kümmerte sich im Pressing um Kimmich und deckte den fast komplett zu. Offensiv wie schon in den letzten Spielen aber nicht so auffällig. Nach 69 Minuten war Schluss für den Kapitän. Note 2,5. © getty 12/32 BREEL EMBOLO: Unglaublich präsent in den Zweikämpfen, war von keinem Bayern-Spieler zu halten. Holte den Elfmeter raus, erzielte entschlossen zwei Tore. Nach 73 Minute ausgewechselt. Note 1. © getty 13/32 LUCA NETZ: Kam kurz nach der Pause für Beyer und reihte sich auf Bensebainis Position links ein. Führte sich sofort mit dem Assist zum fünften Tor ein. Fügte sich auch sonst nahtlos ein. Note 2. © getty 14/32 ALASSANE PLEA: Kam nach 69 Minuten für Stindl ins Spiel. Mit ein paar Ansatzchancen, aber ohne die ganz großen Akzente in einem allerdings längst entschiedenen Spiel. Note 3. © getty 15/32 PATRICK HERRMANN: Ersetzte Scally für die letzten rund 20 Minuten. Schob über rechts gut an, mit ein paar brauchbaren Flanken. Note 2,5. © getty 16/32 MARCUS THURAM: Durfte auch noch knapp 20 Minuten ran. Hatte aber fast keine Aktionen mehr. Ohne Bewertung. © getty 17/32 FLORIAN NEUHAUS - Kam nach 73 Minuten für Hofmann und bekam damit wenigstens ein bisschen Spielpraxis. Ohne Bewertung. © getty 18/32 MANUEL NEUER: Bei vier Gegentoren machtlos, beim vierten unglücklich getunnelt. Immerhin entschärfte er Embolos Kopfball in der 11. mit einem grandiosen Reflex und auch stark gegen Zakaria (55.). Note: 3,5. © getty 19/32 BENJAMIN PAVARD: Im Offensivspiel setzte er kaum Akzente, im Defensivspiel leistete er sich einige Unachtsamkeiten. Vor dem 0:2 verlor er seinen Gegenspieler Bensebaini aus den Augen, vor dem 0:5 Embolo. Note: 5,5. © getty 20/32 DAYOT UPAMECANO: Völlig von der Rolle. Vor dem 0:1 ließ er sich von Embolo austanzen, dann ermöglichte er Hofmann und Embolo Großchancen. Nachdem er auch noch das 4:0 verschuldet hatte, in der 55. ausgewechselt. Note: 6. © getty 21/32 LUCAS HERNANDEZ: Entging zwar einer Haftstrafe, bestrafte sich dafür aber mit einer verheerenden Leistung gegen Gladbach selbst. Vor dem 0:2 hob Hernandez das Abseits auf, ehe er den Elfer zum 0:3 verschuldete. Note: 5,5. © getty 22/32 ALPHONSO DAVIES: Mit seinem Ballverlust leitete Davies das 0:1 ein. Anders als von ihm gewohnt kurbelte er das Offensivspiel nicht an, man sah ihn nur selten in der gegnerischen Hälfte. In der 55. ausgewechselt. Note: 5. © getty 23/32 JOSHUA KIMMICH: Er kämpfte im zentralen Mittelfeld zwar wie immer, spielerische Akzente setzte er aber nicht. Für seine Verhältnisse mit einer sehr schwachen Passquote von nur rund 80 Prozent. Note: 4,5. © getty 24/32 LEON GORETZKA: Lange sehr unauffällig, ehe er kurz vor der Pause mit einem ungenauen Distanzschuss und einem tollen Pass auf Sane in Erscheinung trat. Mitte der zweiten Halbzeit leicht angeschlagen ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 25/32 SERGE GNABRY: Bewies als einziger Bayern-Spieler vor der Pause Zug zum Tor, blieb in seinen Aktionen und Abschlüssen aber zu ungenau. Note: 4. © getty 26/32 THOMAS MÜLLER: Auf der Zehn über weite Strecken ein absoluter Totalausfall. In der 71. blockte er einen Schuss seines Kollegen Kimmich, drei Minuten später scheiterte er immerhin mit einem Drehschuss an Sommer. Note: 5. © getty 27/32 LEROY SANE: Ging immer wieder ins Dribbling, blieb aber immer wieder hängen und verlor so zu viele Bälle. Immerhin setzte er auch immer wieder energisch nach. Note: 4,5. © getty 28/32 ROBERT LEWANDOWSKI: Einmal kam er in der ersten Halbzeit in einer vielversprechenden Position an den Ball, da stand er aber im Abseits. Nach der Pause noch mit einem ungefährlichen Kopfball (59.). Note: 5. © getty 29/32 NIKLAS SÜLE: Kam in der 55. für den unterirdischen Upamecano und stabilisierte die Abwehr etwas - was aber auch durch die nachlassenden Gladbacher Angriffsbemühungen bedingt war. Note: 3,5. © getty 30/32 KINGSLEY COMAN: Probierte sich nach seiner Einwechslung in der 55. auf beiden Flügeln und setzte auch ein paar Akzente, die aber letztlich ertraglos blieben. Leistete sich in der Schlussphase eine angeregte Diskussion mit Bensebaini. Note: 4. © getty 31/32 CORENTIN TOLISSO: In der 64. für Goretzka eingewechselt. 13 Minuten später scheiterte er mit einem Kopfball an der Latte. Note: 3,5. © getty 32/32 JOSIP STANISIC: Kam in der 67. für Gnabry und stellte sich gleich mit einem Abschluss vor, der aber über das Tor segelte. Note: 3,5.

FC Bayern reagiert auf Torwart-Not

Mit Michael Netolitzky saß am Freitag beim Spiel der U23 des FC Bayern gegen den FC Augsburg II in der Regionalliga der etatmäßige Torwart-Trainer des Frauenteams als Nummer zwei auf der Bank.

Das hat einen einfachen Grund: Wegen der Knieverletzung von Sven Ulreich muss U23-Keeper Christian Früchtl aktuell bei den Profis aushelfen. Auch gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr) wird er auf der Bank sitzen.

Früchtls eigentlicher Vertreter Lucas Schneller fiel für die Partie aber ebenso wie die Nummer drei Manuel Kainz aus.

Somit musste Netolitzky einspringen. Der 27-Jährige hatte seine aktive Karriere eigentliche im vergangenen Jahr beendet.

Bayern, News: FCB zu Gast bei Union Berlin

Die Bayern sind am heutigen Samstag (ab 15.30 Uhr im Liveticker) in der Bundesliga bei Union Berlin zu Gast. So könnten beide Teams auflaufen:

Union Berlin : Luthe - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Trimmel, Khedira, Gießelmann - Prömel, Haraguchi - Becker, Awoniyi

FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

FC Bayern: Die kommenden Pflichtspiele im Überblick