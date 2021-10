FC Bayern München - "Schockiert! Kollektiver Blackout! Unerklärlich!": Brazzo rechnet knallhart ab

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat als einziger Vertreter des FC Bayern München nach dem 0:5-Debakel in der 2. Runde des DFB-Pokals bei Borussia Mönchengladbach im TV Stellung bezogen. Hier gibt es alle seine Aussagen aus dem ARD-Interview.

Hasan Salihamidzic über...

... das Debakel: "Ich bin absolut schockiert! Wir waren in keinem Zweikampf da. In der ersten Halbzeit haben wir glaube ich keinen Zweikampf gewonnen und uns den Schneid abkaufen lassen in jeder Situation. Ein kollektiver Blackout. Das war unerklärlich. Wir wissen, wie schwer das immer in Gladbach ist, das haben wir vorher auch besprochen. Es ist alles schwer zu erklären, das muss ich ganz ehrlich sagen."

Netzreaktionen zu Bayern: "Der Pokal hat seine eigenen Gemetzel" © getty 1/13 Borussia Mönchengladbach hat den FC Bayern München im DFB-Pokal mit 5:0 gedemütigt. Wie reagiert das Netz? © getty 2/13 © Twitter 3/13 © Twitter 4/13 © Twitter 5/13 © Twitter 6/13 © Twitter 7/13 © Twitter 8/13 © Twitter 9/13 © Twitter 10/13 © Twitter 11/13 © Twitter 12/13 © Twitter 13/13

... das Fehlen von Cheftrainer Julian Nagelsmann: "Wir wollen natürlich, dass der Trainer da ist. Aber die Niederlage hat wenig mit Dino (Co-Trainer Dino Toppmöller, Anm. d. Red.) zu tun, sondern dass wir überhaupt nicht den Zweikämpfen da waren. Es ist wirklich alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Mit dem Trainer hat das heute wenig zu tun."

... die Nebengeräusche vor dem Spiel: "Natürlich waren das viele Geschichten, aber damit sind wir in letzten Spielen auch zurecht gekommen und haben sehr gute Leistungen gezeigt. Wir können damit nicht in Verbindung bringen, dass wir nicht umschalten oder in die Zweikämpfe gehen. Bei Hernandez haben wir ein wenig gewusst, dass das nicht so schlimm ausfallen wird. Deshalb hat das die Mannschaft nicht so belastet."

Bayern-Einzelkritiken: Wer war der Schlechteste unter den Schlechten? © getty 1/32 Borussia Mönchengladbach hat den FC Bayern demontiert und aus dem DFB-Pokal geschmissen. Wer war bei den Münchnern der Schlechteste unter den Schlechten? Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/32 YANN SOMMER: Hatte in der ersten Halbzeit exakt zwei Ballkontakte mit den Händen, parierte Gnabrys Versuch problemlos und pflückte eine Ecke. Ansonsten fast ohne Beschäftigung. Nach dem Wechsel dann aber etwas mehr gefordert und ohne Fehler. Note 2,5. © getty 3/32 JORDAN BEYER: Konzentrierte Leistung als linkes Glied der Dreierkette. Ließ Gnabry kaum einen Stich, beschränkte sich vornehmlich auf die Defensive. Sehr solide Vorstellung, nach 53 Minuten angeschlagen raus. Note 2,5. © getty 4/32 MATTHIAS GINTER: In seinem Kerngeschäft tadellos, schaltete sich sogar noch etwas mehr nach vorne ein als Pendant Beyer. Unaufgeregt, souverän, auch untre Druck immer mit einer guten Lösung. Note 2. © getty 5/32 NICO ELVEDI: Im Abwehrzentrum nicht zu überwinden, meldete Lewandowski komplett ab und fand genug Zeit für offensive Akzente - wie beim Zuspiel auf Embolo vor dem vierten Tor. Note 1,5. © getty 6/32 JOE SCALLY: Erfüllte seine Aufgabe rechts im Mittelfeld ohne Tadel. Starker Einsatz gegen Sane kurz vor der Pause, den er grundsätzlich auch gut im Griff hatte. Offensiv nicht so auffällig wie schon in der Saison. Nach 69 Minuten ausgewechselt. Note 2,5. © getty 7/32 DENNIS ZAKARIA: Überragend im offensiven Umschalten und mit unfassbarer Power. Auch stark als Abräumer vor der Abwehr. Brutal gutes Spiel. Einziger Kritikpunkt: Hätte auch ein Tor machen müssen. Note 1,5. © getty 8/32 KOUADIO KONE: Raketenstart mit dem Tor nach 78 Sekunden. Mit Zug nach vorne, stark im Dribbling, defensiv aggressiv. Im zweiten Durchgang nicht mehr ganz so auffällig. Trotzdem das wohl beste Spiel seiner Karriere. Note 1,5. © getty 9/32 RAMY BENSEBAINI: Ständiger Antreiber als Schienenspieler über die linke Seite und Doppeltorschütze nach 21 Minuten. Rückte kurz nach der Pause in die Dreierkette zurück und verteidigte in neuer Rolle solide. Note 1. © getty 10/32 JONAS HOFMANN: Der beste Spieler auf dem Platz in der ersten Halbzeit. Schlich sich immer wieder davon, nutzte die Freiräume. Nach der Pause etwas dosierter, aber auch da noch gefährlich. Note 1,5. © getty 11/32 LARS STINDL: Kümmerte sich im Pressing um Kimmich und deckte den fast komplett zu. Offensiv wie schon in den letzten Spielen aber nicht so auffällig. Nach 69 Minuten war Schluss für den Kapitän. Note 2,5. © getty 12/32 BREEL EMBOLO: Unglaublich präsent in den Zweikämpfen, war von keinem Bayern-Spieler zu halten. Holte den Elfmeter raus, erzielte entschlossen zwei Tore. Nach 73 Minute ausgewechselt. Note 1. © getty 13/32 LUCA NETZ: Kam kurz nach der Pause für Beyer und reihte sich auf Bensebainis Position links ein. Führte sich sofort mit dem Assist zum fünften Tor ein. Fügte sich auch sonst nahtlos ein. Note 2. © getty 14/32 ALASSANE PLEA: Kam nach 69 Minuten für Stindl ins Spiel. Mit ein paar Ansatzchancen, aber ohne die ganz großen Akzente in einem allerdings längst entschiedenen Spiel. Note 3. © getty 15/32 PATRICK HERRMANN: Ersetzte Scally für die letzten rund 20 Minuten. Schob über rechts gut an, mit ein paar brauchbaren Flanken. Note 2,5. © getty 16/32 MARCUS THURAM: Durfte auch noch knapp 20 Minuten ran. Hatte aber fast keine Aktionen mehr. Ohne Bewertung. © getty 17/32 FLORIAN NEUHAUS - Kam nach 73 Minuten für Hofmann und bekam damit wenigstens ein bisschen Spielpraxis. Ohne Bewertung. © getty 18/32 MANUEL NEUER: Bei vier Gegentoren machtlos, beim vierten unglücklich getunnelt. Immerhin entschärfte er Embolos Kopfball in der 11. mit einem grandiosen Reflex und auch stark gegen Zakaria (55.). Note: 3,5. © getty 19/32 BENJAMIN PAVARD: Im Offensivspiel setzte er kaum Akzente, im Defensivspiel leistete er sich einige Unachtsamkeiten. Vor dem 0:2 verlor er seinen Gegenspieler Bensebaini aus den Augen, vor dem 0:5 Embolo. Note: 5,5. © getty 20/32 DAYOT UPAMECANO: Völlig von der Rolle. Vor dem 0:1 ließ er sich von Embolo austanzen, dann ermöglichte er Hofmann und Embolo Großchancen. Nachdem er auch noch das 4:0 verschuldet hatte, in der 55. ausgewechselt. Note: 6. © getty 21/32 LUCAS HERNANDEZ: Entging zwar einer Haftstrafe, bestrafte sich dafür aber mit einer verheerenden Leistung gegen Gladbach selbst. Vor dem 0:2 hob Hernandez das Abseits auf, ehe er den Elfer zum 0:3 verschuldete. Note: 5,5. © getty 22/32 ALPHONSO DAVIES: Mit seinem Ballverlust leitete Davies das 0:1 ein. Anders als von ihm gewohnt kurbelte er das Offensivspiel nicht an, man sah ihn nur selten in der gegnerischen Hälfte. In der 55. ausgewechselt. Note: 5. © getty 23/32 JOSHUA KIMMICH: Er kämpfte im zentralen Mittelfeld zwar wie immer, spielerische Akzente setzte er aber nicht. Für seine Verhältnisse mit einer sehr schwachen Passquote von nur rund 80 Prozent. Note: 4,5. © getty 24/32 LEON GORETZKA: Lange sehr unauffällig, ehe er kurz vor der Pause mit einem ungenauen Distanzschuss und einem tollen Pass auf Sane in Erscheinung trat. Mitte der zweiten Halbzeit leicht angeschlagen ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 25/32 SERGE GNABRY: Bewies als einziger Bayern-Spieler vor der Pause Zug zum Tor, blieb in seinen Aktionen und Abschlüssen aber zu ungenau. Note: 4. © getty 26/32 THOMAS MÜLLER: Auf der Zehn über weite Strecken ein absoluter Totalausfall. In der 71. blockte er einen Schuss seines Kollegen Kimmich, drei Minuten später scheiterte er immerhin mit einem Drehschuss an Sommer. Note: 5. © getty 27/32 LEROY SANE: Ging immer wieder ins Dribbling, blieb aber immer wieder hängen und verlor so zu viele Bälle. Immerhin setzte er auch immer wieder energisch nach. Note: 4,5. © getty 28/32 ROBERT LEWANDOWSKI: Einmal kam er in der ersten Halbzeit in einer vielversprechenden Position an den Ball, da stand er aber im Abseits. Nach der Pause noch mit einem ungefährlichen Kopfball (59.). Note: 5. © getty 29/32 NIKLAS SÜLE: Kam in der 55. für den unterirdischen Upamecano und stabilisierte die Abwehr etwas - was aber auch durch die nachlassenden Gladbacher Angriffsbemühungen bedingt war. Note: 3,5. © getty 30/32 KINGSLEY COMAN: Probierte sich nach seiner Einwechslung in der 55. auf beiden Flügeln und setzte auch ein paar Akzente, die aber letztlich ertraglos blieben. Leistete sich in der Schlussphase eine angeregte Diskussion mit Bensebaini. Note: 4. © getty 31/32 CORENTIN TOLISSO: In der 64. für Goretzka eingewechselt. 13 Minuten später scheiterte er mit einem Kopfball an der Latte. Note: 3,5. © getty 32/32 JOSIP STANISIC: Kam in der 67. für Gnabry und stellte sich gleich mit einem Abschluss vor, der aber über das Tor segelte. Note: 3,5.

... Dayot Upamecanos Leistung: "Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Wir werden ihn wieder aufbauen, er hat in letzter Zeit sensationell gespielt. Aber auch das ist unerklärlich. Das sollte uns in der Art nicht passieren aber passiert."