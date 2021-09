FC Bayern München, News und Gerüchte: Gladbachs Neuhaus spricht über FCB-Interesse

Gladbachs Florian Neuhaus spricht über die Gerüchte, die ihn immer wieder auch mit einem Wechsel zum FCB in Verbindung brachten. Der Rekordmeister soll weiterhin Interesse an einem 18-jährigen MLS-Stürmer zeigen. Hier gibt es die neuesten News und Gerüchte zum FC Bayern.

Hier geht's zu den News zum FC Bayern vom Vortag.

FC Bayern, News: Neuhaus spricht über Wechselgerüchte

Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Der Nationalspieler verfügt am Ende der aktuellen Saison über eine Ausstiegsklausel über 40 Millionen Euro in seinem Vertrag. Das Interesse des FCB soll weiter Bestand haben.

Nun hat sich Neuhaus über die Zeit der ständigen Gerüchte geäußert. "Ich wollte irgendwann auch nicht mehr Stellung beziehen", sagte der 24-Jährige der Rheinischen Post. Stattdessen habe er "mit Max Eberl eine absolute Vertrauensperson an meiner Seite. Das fühlt sich sehr gut an. Ich fühle mich wahnsinnig wohl hier in Gladbach. Darum war mir auch klar, dass ich jetzt bleiben werde."

Was er nun anders machen würde? Neuhaus hatte sich mit einem Bekenntnis zur Borussia recht lange Zeit gelassen, daher antwortete er: "Das hätte ich vielleicht etwas früher schon viel klarer sagen können." Der Mittelfeldmann spielt seit 2018 für die Fohlen.

Motor, Dirigent und Sane! Die Noten der Bayern-Stars © getty 1/17 Der FC Bayern spaziert gegen einen völlig überforderten VfL Bochum lässig zum nächsten Sieg. Ein halbes Dutzend Bayern-Spieler dreht auf - und zwei Spieler ganz besonders. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Stars ... © imago images 2/17 MANUEL NEUER - Neuer hätte fast auch zu Hause bleiben können, war im Prinzip ohne jede Beschäftigung. Musste einen Fernschuss halten, den Rest schoss Ganvoula am Bayern-Tor vorbei - das war‘s. Note 3 © getty 3/17 JOSIP STANISIC – Durfte rechts hinten ran, hatte den schnellen Holtmann defensiv gut im Griff. Offensiv aber immer mal mit leichten Fehlern und ein bisschen schlampig im Passspiel. Chance nur halb genutzt. Note 3 © imago images 4/17 NIKLAS SÜLE - Hatte Polter sauber im Griff und fand immer wieder Zeit für ein paar offensive Ausflüge und Flugbälle. Von Ganvoula etwas mehr beschäftigt und dann nicht immer eng genug am Mann. Note 3 © getty 5/17 LUCAS HERNANDEZ - Ähnlich wie Süle auch in seinem Kerngeschäft kaum gefordert. Lief zwei-, dreimal einen Bochumer Konter zu und hatte nette Ideen im Aufbau. Solide und zuverlässig. Note 3 © imago images 6/17 ALPHONSO DAVIES - Hatte ein paar kleinere Probleme, ins Spiel zu finden. Dann aber wie immer: Schlicht viel schneller als seine Gegenspieler, guter Zug nach vorne. Durfte zur Pause gleich duschen gehen. Note 3 © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH - Dirigent fast ohne jeden Gegnerdruck. Kimmich durfte von hinten aufbauen wie in der E-Jugend, nach vorne Akzente setzen und zwei Tore erzielen - ohne sich dabei groß anzustrengen. Nach 72 Minuten ausgewechselt. Note 1,5 © imago images 8/17 LEON GORETZKA - Der Motor im Bayern-Spiel, unermüdlich im Pensum, immer gierig auf den nächsten Zweikampf, die nächste Grätsche, ein Laufduell. Einziges Manko: Kein eigenes Tor von Goretzka. Note 2 © imago images 9/17 LEROY SANE – Brachte das Spiel nach einer schläfrigen Startphase der Bayern in die Spur. Ein Tor, ein Assist, stark im Pressing und Gegenpressing und im Kombinationsspiel. Wird langsam zur Gewohnheit. Note 1,5 © getty 10/17 THOMAS MÜLLER - Im Abschluss nicht immer glücklich, selbst ein klassisches Müller-Stolpertor wollte nicht zählen. Aber als Vorbereiter und Einfädler von Angriffen und Torschüssen mal wieder eine Klasse für sich. Note 2 © imago images 11/17 SERGE GNABRY – Nicht nur in der Offensive stark, auch in der Arbeit gegen den Ball sehr fleißig. Mit einem kleinen Aussetzer am eigenen Strafraum, der fast ein Gegentor bedeutet hätte. Ansonsten aber stark. Note 2 © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI – Nicht sein bestes Spiel, aber natürlich trotzdem ein Treffer vom Polen, damit im 13. Liga-Heimspiel in Folge mit einem Tor - mal wieder ein Bundesligarekord für Lewandowski. Was auch sonst?! Nach 68 Minuten ausgewechselt. Note 2,5 © imago images 13/17 OMAR RICHARDS (ab 46.) - Kam zur Pause zu seinem Bundesliga-Debüt. Zeigte ein paar nette Drehungen und Akzente, schob gut an. Ein paar Mal aber noch zu überhastet. Note 3 © imago images 14/17 BOUNA SARR (ab 62.) - Ersetzte als Backup Nummer drei den Backup Nummer zwei Stanisic und machte seine Sache rechts in der Kette gut. Schöne Tacklings und auch das eine oder andere Dribbling. Wird dem viel gescholtenen Franzosen gut tun. Note 2,5 © imago images 15/17 MARCEL SABITZER (ab 62.) - Nach der Einwechslung auf der ungewohnten linken Angriffsseite platziert, wo er doch ein wenig fremdelte. Ein paar gute Ansätze, aber ohne Torgefahr. Note 3 © getty 16/17 ERIC-MAXIM CHOUPO-MOTING (ab 68.) - Benötigte nur elf Minuten - und drei Torschüsse in drei Sekunden - für sein Tor. Wie immer also schnell drin im Spiel und eine ständige Gefahr für den Gegner. Note 2,5 © imago images 17/17 TANGUY NIANZOU (ab 72.) - Durfte auch noch 18 Minuten ran und das im defensiven Mittelfeld. Paar gute Ballgewinne und Zweikämpfe. Offensiv unscheinbar. Keine Bewertung.

FC Bayern, News: Ricardo Pepi weiter im Fokus

Zwischen dem FC Dallas und dem FC Bayern besteht eine Partnerschaft, der Klub aus der MLS hatte erst im Januar fünf Spieler nach München geschickt, die dann in den Nachwuchsteams des FCB untergekommen waren. Damals mit dabei: Mittelstürmer Ricardo Pepi.

Der 18-Jährige erobert derzeit die MLS im Sturm, schoss in der aktuellen Spielzeit zwölf Tore in 23 Spielen und wurde im September erstmals für die US-Nationalmannschaft nominiert. Pepi schoss direkt einen Treffer und lieferte zwei Vorlagen beim 4:1-Sieg der USA in Honduras.

Laut Journalist und MLS-Experte Jaime Ojeda sollen die Bayern weiterhin Interesse an Pepi haben. Der Angreifer steht jedoch auch bei der AC Florenz und drei weiteren italienischen Teams auf dem Zettel, so Ojeda. Vor dem Deadline Day war auch Abwehrspieler Justin Che aus Dallas Thema in München, zu einem Wechsel des 17-Jährigen kam es jedoch nicht.

FCB, News: Lewandowski mit beeindruckendem Lauf

Robert Lewandowski stellte am Samstag beim 7:0-Erfolg gegen den VfL Bochum einen Bundesliga-Rekord auf, weil er im 13. Heimspiel in Serie traf.

Es erzielte zudem im 19. Pflichtspiel in Serie einen Treffer. Das gelang selbst Lionel Messi und Cristiano Ronaldo noch nie: Messis bester Lauf in dieser Hinsicht waren Tore in zehn Spielen in Folge für Barcelona, Ronaldo schaffte zwölf Pflichtspiele für Real Madrid.

"Er will in jedem Spiel ein Tor erzielen. Er ist so hungrig darauf, Tore zu schießen und er ist auch so hungrig darauf, seinen Mitspielern Tore zu ermöglichen", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. "Letztlich ist er immer noch der beste Stürmer der Welt und er wird auch in dieser Saison viele Tore für uns schießen."

In der Bundesliga-Torjägerliste führt Lewandowski nach fünf Spieltagen mit sieben Treffern vor Dortmunds Erling Haaland (5) und Anthony Modeste vom 1. FC Köln (4).

© getty Robert Lewandowski trifft zum zwischenzeitlichen 5:0 gegen Bayern gegen Aufsteiger VfL Bochum.

FC Bayern, News: Rummenigge wünscht sich Schweinsteiger-Rückkehr

Von 1981 bis 1988 spielte Michael Rummenigge einst für den Rekordmeister. In einem Podcast von Sport1 erklärte der 57-Jährige nun, dass ein ehemaliger Bayern-Star wieder den Weg nach München finden soll.

"Ich hoffe, dass Bastian Schweinsteiger vielleicht nochmal zum FC Bayern zurückkehrt", sagte der Bruder des ehemaligen Bayern-Vorstandschefs Karl-Heinz Rummenigge.

"Das gibt es nur beim FC Bayern, dass ehemalige Spieler Vorstand werden. Da sind sie weltweit einer der einzigen Vereine, die das immer wieder machen", so Rummenigge weiter. Der ehemalige offensive Mittelfeldmann, der in seiner Karriere zwei Länderspiele absolvierte, war zuletzt mit einer Kritik an Hasan Salihamidzic aufgefallen.

FC Bayern München: Der Spielplan in den kommenden Wochen