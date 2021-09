FC Bayern München, News und Gerüchte: Mario Basler kritisiert Aussagen von Hasan Salihamidzic

Der frühere Bayern-Spieler Mario Basler hat Hasan Salihamidzics Attacke gegen BVB-Kapitän Marco Reus kritisiert. Kingsley Coman trainierte vor seiner Herz-OP mit einem Langzeit-EKG. Tausende Fans von Gerd Müller aus aller Welt haben sich vom früheren FCB-Stürmer verabschiedet. Hier gibt es die neuesten News und Gerüchte zum FC Bayern.

Hier geht's zu den News über den FC Bayern vom Vortag.

FC Bayern, News: Basler kritisiert Salihamidzic

Nach der Kritik von Michael Rummenigge ("Erst denken, dann sprechen!") hat Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic erneut Kritik an seinem Vorgehen in der Causa Marco Reus einstecken müssen. Diesmal war es der frühere Bayern-Star Mario Basler. "Ich glaube schon, dass das einen gewissen Hintergrund hat", erklärte der im Sport1-Podcast "Meine Bayern-Woche" über die Verbal-Attacke von Brazzo in Richtung Dortmund. "Aber es war auch ein bisschen überflüssig."

Salihamidzic hatte am Sonntag Kritik an Reus geäußert, weil dieser vergangene Woche mit einer Knieverletzung vor dem abschließenden Spiel gegen Island von der Nationalmannschaft abgereist war, am Samstag beim 4:3-Sieg der Dortmunder gegen Bayer Leverkusen aber wieder von Beginn an auf dem Platz stand. Dafür gab es prompt Kontra von Michael Zorc ("Salihamidzic sollte seine Klappe halten.").

"Ich glaube, Brazzo hat sich damit keinen Gefallen getan, Michael hat cool darauf reagiert", analysierte Basler, der allen Beteiligten folgenden Rat gab: "Jeder soll bei sich bleiben, Brazzo bei Bayern und Michael kümmert sich um Borussia Dortmund."

Beste Bundesliga-Spieler in FIFA 22: Minus für Sane © getty 1/26 Die besten Spieler aus der Bundesliga kommen bei FIFA 22 logischerweise zum großen Teil vom FC Bayern und dem BVB. Für Leroy Sane geht es dabei nach unten. Die Übersicht. © imago images 2/26 20. AXEL WITSEL | Borussia Dortmund | ZDM | Rating: 83 (-1 im Vergleich zu FIFA 21) © getty 3/26 20. LUKAS HRADECKY | Bayer Leverkusen | TW | Rating: 83 (+0) © getty 4/26 20. LUCAS HERNANDEZ | FC Bayern | IV | Rating: 83 (+1) © getty 5/26 20. ANGELINO | RB Leipzig | LV | Rating: 83 (+3) © getty 6/26 20. WOUT WEGHORST | VfL Wolfsburg | ST | Rating: 83 (+2) © getty 7/26 20. ANDREJ KRAMARIC | 1899 Hoffenheim | ST | Rating: 83 (+1) © getty 8/26 14. LEROY SANE | FC Bayern | LM | Rating: 84 (-1) © getty 9/26 14. RAPHAEL GUERREIRO | Borussia Dortmund | LV | Rating: 84 (+0) © getty 10/26 14. MATTHIAS GINTER | Borussia Mönchengladbach | IV | Rating: 84 (+2) © getty 11/26 14. ANDRE SILVA | RB Leipzig | ST | Rating: 84 (+5) © getty 12/26 14. FILIP KOSTIC | Eintracht Frankfurt | LM | Rating: 84 (+1) © getty 13/26 14. MARCEL SABITZER | FC Bayern | ZM | Rating: 84 (+1) © getty 14/26 10. YANN SOMMER | Borussia Mönchengladbach | TW | Rating: 85 (-1) © getty 15/26 10. PETER GULACSI | RB Leipzig | TW | Rating: 85 (+0) © getty 16/26 10. MARCO REUS | Borussia Dortmund | ZOM | Rating: 85 (+0) © getty 17/26 10. SERGE GNABRY | FC Bayern | RM | Rating: 85 (+0) © getty 18/26 7. KINGSLEY COMAN | FC Bayern | LM | Rating: 86 (+2) © getty 19/26 7. KOEN CASTEELS | VfL Wolfsburg | TW | Rating: 86 (+3) © getty 20/26 7. MATS HUMMELS | Borussia Dortmund | IV | Rating: 86 (+0) © getty 21/26 5. THOMAS MÜLLER | FC Bayern | ZOM | Rating: 87 (+1) © getty 22/26 5. LEON GORETZKA | FC Bayern | ZM | Rating: 87 (+3) © getty 23/26 4. ERLING HAALAND | Borussia Dortmund | ST | Rating: 88 (+4) © getty 24/26 3. JOSHUA KIMMICH | FC Bayern | ZDM | Rating: 89 (+1) © getty 25/26 2. MANUEL NEUER | FC Bayern | TW | Rating: 90 (+1) © getty 26/26 1. ROBERT LEWANDOWSKI | FC Bayern | ST | Rating: 92 (+1)

FC Bayern, News: Coman trainierte vor Herz-OP mit Langzeit-EKG

FCB-Trainer Julian Nagelsmann schockte die Fangemeinde des Rekordmeisters auf der Pressekonferenz am Freitag damit, dass bei Flügelspieler Kingsley Coman eine Herz-OP vorgenommen worden war. Nachdem dieser immer wieder über Atemprobleme und Leistungsschwankungen geklagt hatte, wurden Herzrhythmusstörungen festgestellt und bei einer OP ein (überflüssiger) Strang verödet, der zum Herzen führt, um einen zusätzlichen Schlag des Herzens zu verhindern.

Die Bild berichtet nun, dass Coman schon am Freitag vor einer Woche in München mit einem EKG trainiert hat. Dieses Langzeit-EKG, das Nagelsmann in der Pressekonferenz ebenfalls erwähnt hatte, sei bei einer Einheit von Coman zu sehen gewesen.

Nur zwei Tage vor dem Eingriff in München am Donnerstag war Coman noch in der Champions League aufgelaufen: Beim 3:0 gegen den FC Barcelona war er in der 82. Minute ins Spiel gekommen. Laut Nagelsmann soll er nicht länger als zwei Wochen ausfallen.

FC Bayern, News: Tausende kondolieren Gerd Müller

Der Tod von Stürmer-Legende Gerd Müller hat bei Fußball-Fans auf der ganzen Welt für tiefe Trauer gesorgt. Beim FC Bayern konnten sich die Fans des "Bombers" in einem digitalen Kondolenzbuch von ihm verabschieden. Wie der Klub am Freitag erklärte, hatten diese Chance bisher fast 33.000 Fans aus 132 Ländern genutzt.

Darunter waren auch ehemaligen Mitspieler und Prominente. "Er wird unsterblich bleiben. Vielen Dank, lieber Gerd, für die vielen tollen Jahre mit Dir!", schrieb Torwart-Legende Sepp Maier. Dr. Edmund Stoiber sprach vom "überragendsten Stürmer, den Deutschland je hatte" und betonte: "Ein Weltstar ohne Starallüren. Ein Vorbild schlechthin!"

Bis zum 19. September können die Fans hier noch kondolieren.

© imago images Der FCB gedachte dem Bomber der Nation.

FC Bayern, News: Impfbus beim Bochum-Spiel vor der Allianz Arena

Am heutigen Samstagnachmittag (15.30 Uhr) treffen die Bayern daheim auf den VfL Bochum. Dabei bietet der Klub im Rahmen der Impfaktionswoche der Bundesregierung #HierWirdGeimpft die Chance, sich unkompliziert und spontan gegen Covid-19 impfen zu lassen. von 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr ist dafür ein mobiler Impfbus auf dem Weg zum Stadion aufgebaut. Ein Termin ist nicht nötig.

FC Bayern München: Der Spielplan in den kommenden Wochen