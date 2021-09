FC Bayern: Karim Adeyemi liebäugelt mit FCB-Rückkehr

Der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg hat verraten, dass er im Falle eines Angebots des FC Bayern München einen Wechsel an die Isar anstrebte.

"Wenn Bayern mir ein Angebot machen würde, würde ich mich für diesen Weg entscheiden", sagte 19-Jährige gemäß Marca nach dem 1:1 Salzburgs in der Champions League beim FC Sevilla am Dienstag. "Ich möchte ihnen zeigen, was ich kann, wer ich bin und dass es ein Fehler war, mich gehen zu lassen. Das motiviert mich."

Adeyemi spielte bereits von 2009 bis 2011 beim deutschen Rekordmeister, seinerzeit in der Jugend, ehe er dort aufgrund von angeblicher Disziplinlosigkeit aussortiert wurde. "Es hat einfach nicht mehr gepasst mit Bayern. Wir haben uns nicht mehr so gut verstanden. Auch zwischen meinen Eltern und dem damaligen Sportdirektor war das Verhältnis nicht mehr so, wie es sein sollte", erklärte der Stürmer einst im Interview mit SPOX und Goal.

Seit 2018 steht der gebürtige Münchener in Salzburg unter Vertrag und zählt zu den begehrtesten Talenten Europas. Sein Arbeitspapier bei den Österreichern ist noch bis 2024 datiert.