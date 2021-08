FC Bayern, News und Gerüchte: Coman spricht über Zukunftspläne und schwärmt von Nagelsmann

Bayern-Star Kingsley Coman hat über seine Zukunft gesprochen. Derweil erfährt der zuletzt in der Kritik stehende Leroy Sane weitere Rückendeckung, wird aber auch von Oliver Kahn in die Pflicht genommen. Außerdem steht der nächste Pokalgegner fest. News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

Hier findet eine weitere Neuigkeiten zum deutschen Rekordmeister.

FC Bayern, News: Coman spricht über Zukunftspläne

Bis 2023 läuft noch der Vertrag von Bayerns Flügelspieler Kingsley Coman, auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung konnte man sich bisher nicht einigen. Ein Zeichen dafür, dass der Franzose seine mittelfristige Zukunft bei einem anderen Klub sieht?

"Ich habe das Glück noch jung zu sein, daher kann ich beides machen. Ich kann hier noch für mehrere Jahre bleiben und danach schauen, wie es woanders ist. Es ist also ein Zwischending", sagte Coman im Interview mit Eurosport Frankreich. Bereits seit 2015 läuft er für den FCB auf, zunächst per zweijähriger Leihe, danach wechselte er für 21 Millionen Euro fest von Juve an die Isar.

Zudem stellte er klar, dass ihn das Projekt unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann definitiv reize: "Es ist richtig, dass dieser neue Touch, den er bei uns einbringt, Lust macht, mit dieser Art von Trainer zu arbeiten und zu sehen, wie viel wir uns persönlich und im Kollektiv verbessern können." Der Start sei "großartig" gewesen. "Er ist wirklich gut, er hat viele Ideen und ist sehr motiviert. Ich denke, er wird der Mannschaft viel bringen und ich bin sehr davon begeistert, mit ihm zu arbeiten."

Nagelsmann bringe jene "jugendliche Freude" mit, an der es älteren Trainern teilweise fehle. Dies übertrage sich auf die Mannschaft: "Es ist toll, weil wir eine Mannschaft sind, die es gewohnt ist zu gewinnen und dann diese DNA von jemanden zu haben, der nochmals heißer auf Siege ist, bringt jeden nach oben."

Nachdem Coman in der Vorsaison auf 23 Torbeteiligungen in 39 Spielen gekommen war, konnte er in dieser Spielzeit verletzungsbedingt noch nicht durchstarten. Nur im Supercup gegen den BVB stand er in der Startelf, musste allerdings angeschlagen ausgewechselt werden und pausieren. Beim 5:0 gegen die Hertha wurde er in der 67. Minute eingewechselt.

Bayern-Noten: Radio Müller hat vollen Empfang - Stanisic mit irrer Statistik © getty 1/17 Der FC Bayern München hat am 3. Spieltag der Bundesliga mit 5:0 gegen Hertha BSC gewonnen. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter FCB-Spieler. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: Im Grunde komplett beschäftigungslos, bei den wenigen Berliner Auftritten vor seinem Gehäuse ohne Probleme. Note: 3,5. © getty 3/17 JOSIP STANISIC: Bester Zweikämpfer beim Rekordmeister, gewann knapp 70 Prozent seiner direkten Duelle und brachte alle seine 26 Pässe in der gegnerischen Hälfte an den Mann. Dazu kämpferisch und einsatzfreudig. Note: 2,5. © getty 4/17 DAYOT UPAMECANO: Souveräne Vorstellung, war jederzeit Herr der Lage und gewann die Mehrzahl seiner Zweikämpfe. Ging zur Pause runter - offenbar eine Vorsichtsmaßnahme. Note: 3,5. © imago images 5/17 NIKLAS SÜLE: Mit dem einen oder anderen Stellungsfehler und Fehlpass, was jedoch keine Folgen hatte. Kam auf die meisten Ballaktionen bei Bayern (106) und gewann knapp 80 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES: Sehr offensiv unterwegs und mit vielen Ballkontakten - so wie bei Müllers 1:0, zu dem er die Vorlage lieferte. Defensiv ohne jegliche Probleme. Note: 3. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Gewohnt abgeklärt im Mittelfeldzentrum. Spielte einige kluge Pässe in die Spitze. Gegen den Ball diesmal aber nicht so dominant wie häufig. Note: 3,5. © getty 8/17 THOMAS MÜLLER: An fast allen gefährlichen Offensivaktionen beteiligt. Überlegter Abschluss bei seinem Treffer zum 1:0. Seine Balleroberung plus Vorlage ermöglichten das 3:0, beim 4:0 spielte er den klugen Doppelpass mit Sane. Note: 1,5. © getty 9/17 LEON GORETZKA: Sein Fehlpass nach zwei Minuten schenkte Selke eine Großchance. Köpfte nach Kimmich-Ecke hauchdünn am 2:0 vorbei (26.), wenig später mit der Vor-Vorlage zum 2:0. Note: 3. © getty 10/17 SERGE GNABRY: Glänzte vor allem als Vorbereiter: Sein Ballgewinn und das starke Dribbling leiteten das 1:0 ein. Dazu die tolle Flanke mit links aus dem Fußgelenk, die zum 2:0 führte. Spielt mit viel Selbstvertrauen und fand häufig die Tiefe. Note: 2. © imago images 11/17 JAMAL MUSIALA: Führte die meisten Zweikämpfe (22) beim FCB und gewann über die Hälfte davon. Oft auf der Halbspur und im Zehnerraum unterwegs. Hatte seine Füße beim 1:0 im Spiel und traf schön zum 3:0. Wurde mit Standing Ovations verabschiedet. Note: 2. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Klug gemacht, vor dem 1:0 Müller zu überlassen. Traf zum 2:0, 4:0 und 5:0 und damit im 13. BL-Spiel in Folge - neuer persönlicher Rekord. Übertraf Gerd Müller, weil er nun im 16. Pflichtspiel in Serie netzte. Note: 1. © getty 13/17 TANGUY NIANZOU: Wurde zur Pause für Upamecano eingewechselt. Langte kurz darauf ordentlich gegen Selke zu und hatte Glück, dass er nicht Gelb sah. Hatte ansonsten ähnlich wenig zu tun wie die restliche Abwehr. Legte das 5:0 auf. Note: 3,5. © getty 14/17 LEROY SANE: Kam nach 61 Minuten für Musiala und wurde nach den Pfiffen gegen Köln wohlwollend vom Münchner Publikum empfangen. Kurz darauf mit der Einleitung und Vorlage beim 4:0. Note: 3. © getty 15/17 KINGSLEY COMAN: Gnabry ging für ihn nach 67 Minuten raus. Sein Volleyschuss rauschte über das Gehäuse (76.). Note: 3,5. © getty 16/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Die finalen neun Minuten für Müller eingewechselt, aber ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung. © getty 17/17 BOUNA SARR: In der 81. Minute für Stanisic gekommen. Keine Bewertung.

FC Bayern, News: Weitere Unterstützung für Sane - Kahn stellt Forderung

Eines der Sorgenkinder des FCB ist Leroy Sane, der zuletzt mehrfach Pfiffe der eigenen Anhänger kassierte und gegen den 1. FC Köln bereits in der Pause ausgewechselt wurde. Nach lobenden Worten von Trainer und Teamkollegen gab es nun auch Unterstützung aus der Fanszene.

"Leroy auszupfeifen, ist nicht in Ordnung", sagte Mathias Scheurl, der Vorsitzende des Fanklubs "Da rode Stean" im kicker: "Es spricht ja auch niemand über die Abspielfehler von Thomas Müller. Für mich geht es darum, das eigene Team zu unterstützen, sonst können die Fans auch daheim bleiben." Leroy werde es schaffen, "genauso ein Unterschiedsspieler" zu werden und "uns noch viele Titel bringen wie einst Arjen Robben".

Währenddessen stellte Vorstandsboss Oliver Kahn auch Forderungen an den Spieler selbst und sagt bezüglich der Pfiffe: "Wir, die Profis waren und sind, haben das alle schon erlebt. Das ist nichts Schönes. Auch mir ist das mal widerfahren, als ich in frühen Jahren nach München gewechselt bin." Sane sei nun gefordert, "das wegzustecken und zu verarbeiten. Als Klub ist es unsere Aufgabe zu schauen, was wir jetzt tun können, damit Leroy seine Leistung beim FC Bayern bringen will. Es gehören immer zwei dazu - er muss das wollen."

Jan Kirchhoff, der bereits mit Sane auf Schalke zusammenspielte und auch für den FC Bayern auflief, ergänzte, er habe "schnell gemerkt, dass Leroy ein besonderer Fußballer mit besonderen Qualitäten ist". In München sei die Erwartungshaltung im Vergleich mit sonstigen Klubs "eine andere. Man wird hart beurteilt. So ist das in einem Klub, wo nur die Besten spielen. Leroy weiß das aber - und es liegt jetzt nur an ihm. Er erfüllt alle Kriterien, um es in München zu packen. Deshalb ist es für mich nur eine Frage der Zeit, bis er komplett durchstartet."

Andre Breitenreiter trainierte Sane in der Saison 2015/16 vor seinem Wechsel zu Manchester City. Er schreibt in seiner kicker-Kolumne: "Er hat sportliche Waffen mit seiner Geschwindigkeit und seiner Abschlussstärke, die jeder Mannschaft helfen, Spiele entscheiden und gewinnen zu können. Seine Entwicklung und sportliche Wertigkeit stiegen damals rasant nach oben, mit diesem Hype musste er lernen umzugehen, was ihm zunächst verständlicherweise nicht leicht fiel."

Sane habe sich "jederzeit sehr lernwillig und wissbegierig" gezeigt, "sodass er es auch nach dieser kurzen Zeit der Ablenkung verstanden hat, sich wieder auf das Training zu konzentrieren". Leroy sei "ein anständiger und fleißiger Junge, dem sehr unrecht getan wird, wenn man ihm wegen seiner lässig wirkenden Haltung fehlende Einstellung und Motivation unterstellt. Er braucht Liebe und Vertrauen - und wird dies mit Leistung zurückzahlen."

FC Bayern, News: Pokalkracher in Mönchengladbach

Der FC Bayern tritt in der zweiten Runde des DFB-Pokals zum Klassiker bei Borussia Mönchengladbach an. Dies ergab die Auslosung am Sonntagabend. Der zweimalige Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe zog in der ARD-Sportschau die Paarungen, Ziehungsleiterin war die 111-malige Nationalspielerin Celia Sasic. Die Spiele werden am 26. und 27. Oktober ausgetragen, eine zeitgenaue Ansetzung gibt es noch nicht.

Es ist das siebte Aufeinandertreffen des FCB mit den Fohlen in der Pokalhistorie, bisher setzten sich die Münchner immer durch. Erst vor wenigen Wochen gab es das Duell in der Bundesliga, zum Auftakt trennten sich die Teams unentschieden. Während der FC Bayern im Nachholspiel beim Bremer SV am Mittwoch dank eines 12:0-Sieges in die zweite Runde einzog, gewann die Borussia knapp mit 1:0 in Kaiserslautern.

Hier gibt es Infos zu den weiteren Paarungen.

FC Bayern: Die kommenden Bundesliga-Spiele