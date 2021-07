FC Bayern - News und Gerüchte: FCB offenbar an Leihe von Barca-Rechtsverteidiger interessiert

Der FC Bayern könnte sich auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger kostengünstig beim finanziell angeschlagenen FC Barcelona bedienen. Derweil wird das Lazarett größer. Die News und Gerüchte aus München gibt es hier.

FC Bayern - Gerüchte: FCB an Leihe von Barca-Rechtsverteidiger interessiert

Bereits seit geraumer Zeit kursiert das Gerücht, dass sich Julian Nagelsmann noch einen dynamischen Rechtsverteidiger mit Vorwärtsdrang wünsche. Ein Klub, der hier ein Überangebot hat, ist der FC Barcelona, was zu einem Deal führen könnte.

Wie RAC1 berichtet, soll der FC Bayern bei Barca bezüglich einer Leihe für einen Rechtsverteidiger der Katalanen angefragt haben. Unklar sei lediglich, um welchen es gehe.

Barcelona hat derzeit mit Emerson, Sergi Roberto und Sergino Dest gleich drei Rechtsverteidiger im Kader - und ein ziemlich großes Gehaltsproblem obendrein. Aufgrund einer Senkung der Salary Cap des Klubs durch LaLiga muss Barca dringend Gehalt kürzen und soll daher per se bereit sein, Spieler zur Not auch per Leihe vorübergehend loszuwerden. Der FC Bayern wiederum betont seit Wochen, aufgrund der Coronapandemie derzeit nicht die finanziellen Möglichkeiten für größere Transfers zu besitzen, was ebenfalls für mögliche Leihen spricht.

Bereits im Vorjahr waren die Bayern an einem Transfer des Amerikaners Dest interessiert, der seinerzeit noch bei Ajax gespielt hatte. Letztlich entschied er sich jedoch für Barca.

FC Bayern - News: Weitere Verletzte nach Testspiel gegen Köln

Das Lazarett des FC Bayern wird offenbar noch etwas größer. Im Testspiel am Samstag gegen den 1. FC Köln in Villingen (2:3) musste Nachwuchsspieler Christopher Scott verletzt runter. Eine offizielle Diagnose steht aus, es war jedoch ein Griff an den hinteren Oberschenkel zu beobachten.

Zudem verletzte sich ein weiterer Spieler. "Wir haben leider zwei verletzte Spieler aus dem Spiel mitgenommen. Das ist nicht optimal", hatte Trainer Julian Nagelsmann nach dem Spiel gegenüber MagentaSport erklärt. Den Namen des zweiten Spielers nannte er nicht, allerdings musste Mittelfeldspieler Michael Cuisance gegen Spielende ein hartes Tackling einstecken und behandelt werden.

Bereits vor dem Spiel hatte der FC Bayern verkündet, dass Marco Roca nach einem Außenbandriss im Sprunggelenk mehrere Wochen ausfallen werde. Laut Nagelsmann handele es sich um "sechs Wochen plus X". Zudem fallen mit Lucas Hernandez und Alphonso Davies zwei potenzielle Stamm-Verteidiger vermutlich ebenfalls zum Bundesligastart verletzt aus.

FC Bayern - News: Nächstes Finale dahoam verschiebt sich weiter

Eigentlich hätte das nächste Finale der Champions League in der Münchner Allianz Arena im Jahr 2022 stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie verschob sich jedoch im Vorjahr alles um ein Jahr, sodass München erst 2023 an der Reihe sein sollte.

Da aber auch das diesjährige Endspiel der Königsklasse von Istanbul nach Porto verlegt wurde, kam es erneut zu Verschiebungen. Und da München 2024 neben der EURO 2024 nicht auch noch Austragsungsort des CL-Finals werden sollte, wird die Allianz Arena nun erst 2025 wieder ein CL-Finale austragen. 2024 ist daher das Londoner Wembley Stadium an der Reihe.

