Der FC Bayern bestreitet heute sein erstes Testspiel der neuen Saison gegen den 1. FC Köln. Zugleich ist es das Debüt für Trainer Julian Nagelsmann beim FCB. SPOX begleitet das Spiel im Liveticker.

FC Bayern vs. 1. FC Köln: Testspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Allzu viele weitere Starspieler werden jedoch nicht zu bestaunen sein, da die meisten Nationalspieler noch im Urlaub weilen. Zudem wird Mittelfeldmann Marc Roca ausfallen, da er sich Training einen Außenbandriss am linken Sprunggelenk zugezogen hat, wie der Klub am Samstag vermeldete.

Vor Beginn: Bei den Bayern werden alle Augen auf die Bank gerichtet sein, denn Trainer Julian Nagelsmann wird erstmals als Bayern-Coach aktiv sein. Zudem könnten die Neuzugänge Dayot Upamecano und Omar Richards ihr Debüt für die Münchner geben.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum ersten Testspiel des FC Bayern in diesem Sommer. Der Gegner in Villingen ist Bundesliga-Konkurrent 1. FC Köln.

© getty Dayot Upamecano könnte gegen Köln erstmals für den FC Bayern auflaufen.

FC Bayern vs. 1. FC Köln: Testspiel heute live im TV und Livestream

Das Spiel der Bayern gegen Köln in VIllingen wird um 16 Uhr angepfiffen. Wer nicht live vor Ort sein kann, bekommt das Spiel jedoch auch kostenlos in TV und Livestream zu sehen. Bayern-Sponsor Telekom zeigt die Begegnung auf ihrer IPTV-Plattform MagentaTV für alle Kunden kostenlos. Zudem gibt es das Spiel auch im kostenlosen Livestream bei MagentaSport zu sehen. Die Übertragung beginnt um 15.45 Uhr.

FC Bayern - News: FCB spendet für Flut-Opfer

Der FC Bayern zeigt sich wieder von seiner solidarischen Seite und wird zusammen mit dem 1. FC Köln und Werbepartner Telekom 100.000 Euro Soforthilfe zugunsten der Hochwasseropfer in Deutschland spenden. Alle drei Parteien werden dabei zu gleichen Teilen an der Spende beteiligt sein, die an die Organisation "Lichtblicke e.V." geht. Der symbolische Scheck wird vor dem heutigen Spiel überreicht.

