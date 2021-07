FC Bayern - News und Gerüchte: Neffe von Samuel Kuffour wechselt zum FCB

Der FC Bayern holt offenbar den Neffen von Sammy Kuffour nach München. Derweil spendet der Klub für die Hochwasseropfer in Deutschland. Die News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

Hier geht es zu den News und Gerüchten vom 16. Juli.

FC Bayern - Gerücht: Neffe von Samuel Kuffour wechselt zum FCB

Verstärkung für die Nachwuchsabteilung des FC Bayern: Offenbar wird Matai Akimboni nach München kommen. Jener ist der Neffe des früheren Münchner Abwehrspielers Samuel Osei Kuffour, der mit den Bayern unter anderem die Champions League 2001 gewann sowie später im Jahr im Weltpokalfinale gegen die Boca Juniors das 1:0-Siegtor erzielte.

Akimboni (14), der wie sein berühmter Onkel Innenverteidiger ist, soll laut Modern Ghana und dem Bild-Reporter Christian Falk zunächst im Jugendbereich aufgebaut werden, um anschließend vielleicht sogar zu den Profis zu stoßen.

Akimboni könnte in Zukunft für die USA oder Nigeria spielen, da er in beiden Ländern seine Wurzeln hat.

Vor kurzem sagte Kuffour noch im "Bayern Insider"-Podcast: "Mein Neffe kommt. Ich hoffe wirklich, dass er es bei den Bayern schafft und der nächste Superstar wird."

FC Bayern - News: FCB spendet für Flut-Opfer

Der FC Bayern zeigt sich wieder von seiner solidarischen Seite und wird zusammen mit dem 1. FC Köln und Werbepartner Telekom 100.000 Euro Soforthilfe zugunsten der Hochwasseropfer in Deutschland spenden. Alle drei Parteien werden dabei zu gleichen Teilen an der Spende beteiligt sein, die an die Organisation "Lichtblicke e.V." geht..

Oliver Kahn, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, sagte in einem Statement: "Die Schäden dieser Hochwasserkatastrophe sind verheerend. Der FC Bayern will mit seinem Partner Telekom und seinem Testspielgegner 1. FC Köln den Menschen helfen, die unverschuldet in so schwere Not geraten sind. Diese Spende soll nur ein erster Schritt sein, der FC Bayern plant weitere Maßnahmen zur Unterstützung."

FC Bayern gegen Köln heute live im TV, Liveticker, Livestream

Der FC Bayern bestreitet am heutigen Samstag (ab 16 Uhr) sein erstes Testspiel in der Vorbereitung zur kommenden Saison. Gegner in Villingen wird der 1. FC Köln sein. Im TV ist das Spiel bei MagentaTV und kostenlos für alle im Livestream auf MagentaSport zu sehen.

SPOX wird darüber hinaus einen LIVETICKER anbieten.

FC Bayern: Zu-und Abgänge zur Saison 2021/22