FC Bayern München, News und Gerüchte - Sven Ulreich: "Ich hoffe, dass Neuer länger fehlt"

Sven Ulreich hat sich zum ersten Mal nach seiner Rückkehr zum FC Bayern geäußert. Dabei erklärte der Ersatztorhüter, dass er auf eine lange Vorbereitung ohne Manuel Neuer hoffe. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier.

FC Bayern München, News - Sven Ulreich: "Ich hoffe, dass Neuer länger fehlt"

Sven Ulreich hat in der Bild-Zeitung über sein erneutes Engagement beim FC Bayern gesprochen. Dabei erklärte der Torhüter: "Ich hoffe, dass Manu (Manuel Neuer, d. Red.) uns noch länger fehlt."

Was auf den ersten Blick komisch klingt, hat eine positive Bedeutung. Es sei nicht "meinetwegen, sondern weil das bedeuten würde, dass die deutsche Mannschaft bei der EM weit kommt und er danach in den verdienten Urlaub geht", ergänzte Ulreich. Er freue sich "auf den Trainingsstart mit den Jungs in einer Woche und dass ich überhaupt wieder hier bin."

Der 32-Jährige hatte wenige Tage zuvor seinen Vertrag beim Hamburger SV aufgelöst. "Der Norden war für einen Süddeutschen gewöhnungsbedürftig. Jetzt ist es perfekt! Ich freue mich sehr, dass ich wieder in München bin. Die Familie ist auch sehr happy. Wir wohnen nun auch wieder näher an der Heimat, an Stuttgart", so Ulreich.

Die Bayern beginnen die Saisonvorbereitung am 6. Juli mit einer Leistungsdiagnostik, einen Tag später findet der eigentliche Trainingsauftakt statt. Im Rahmen der "Audi Digital Summer Tour" treffen die Bayern am 24. Juli auf Ajax Amsterdam.

FC Bayern München, Gerücht: Saisonauftakt in Gladbach vor 18.000 Zuschauern

Das Saisoneröffnungsspiel des FCB bei Borussia Gladbach am 13. August im Borussia-Park soll vor bis zu 18.000 Zuschauern stattfinden. Das meldet der kicker und beruft sich auf eine Bestätigung der Gladbacher.

18.000 Zuschauer wären ein Drittel der Gesamtkapazität des Borussia-Parks. In München dagegen dürfen gegen Ajax am 24. Juli nur 500 Fans live vor Ort sein.

FC Bayern München: Julian Nagelsmann besucht Säbener Straße

Trainer Julian Nagelsmann war am Montag in der Säbener Straße zu Gast, um sich die Trainingsbedingungen genauer anzuschauen. Die Bild-Zeitung dokumentierte das Vorgehen mit mehreren Fotos.

Nagelsmann wurde dabei von einem Kamera-Team der Bayern begleitet. Auch Videoanalyse-Spezialist Benjamin Glück war vor Ort.

FC Bayern München: Ex-FCB-Talent Lucas Scholl spielt bei österreichischen Bundesligisten vor

Ex-Bayern-Talent Lucas Scholl ist auf der Suche nach einem neuen Klub. Nach seiner Suspendierung beim österreichischen Zweitligisten SC Horn spielt er aktuell bei Bundesliga-Aufsteiger Austria Klagenfurt vor.

"Es besteht kein Zweifel daran, dass Lucas ein hoch veranlagter Spieler ist, der eine hervorragende Ausbildung genossen hat. Im Profibereich ist ihm der Durchbruch bisher nicht gelungen, aber wenn er den Schalter umgelegt bekommt und sein Potenzial auf den Platz bringt, dann hat er das Niveau", erklärte Austria-Geschäftsführer Harald Gärtner. Er sprach von einer "Win-win-Situation".

Scholl war suspendiert worden, weil er die Option auf eine Vertragsverlängerung verstreichen ließ. Der 24-Jährige sei schlecht für das Team-Klima, so die Begründung des Vereins.

Der Sohn von Mehmet Scholl wurden in der Vergangenheit auch von seinem Vater scharf kritisiert. Charakterlich sei Sohn Lucas nur "bei 30 Prozent". Im Bild-Podcast "Phrasenmäher" legte Mehmet Scholl sogar noch nach: "Ich rede mit meinem Sohn ganz, ganz offen. Und ich sage ihm auch ganz offen: Du bist ein verhinderter Multi-Millionär."

