FC Bayern München: Alexander Nübel wechselt zur AS Monaco - Sven Ulreich vor Rückkehr

Alexander Nübel wechselt vom FC Bayern München auf Leihbasis zum französischen Erstligisten AS Monaco. Der Ersatztorhüter des deutschen Rekordmeisters absolvierte am Freitag seinen Medizincheck in Monaco. Er wird für zwei Jahre an den Tabellendritten der abgelaufenen Ligue-1-Saison verliehen. Der Wechsel wurde SPOX und Goal bestätigt.

In Monaco trifft Nübel auf Nationalspieler Kevin Volland und den ehemaligen Bayern-Trainer Niko Kovac. Als Ersatz für die Nummer zwei hinter Manuel Neuer kehrt Sven Ulreich zurück nach München. Laut Kicker erzielte der kurzzeitig vereinslose Schlussmann eine Einigung mit dem Klub für vorerst eine Saison. Den obligatorischen Medizincheck wird Ulreich am Montag absolvieren.

Ulreich (32) war bereits zwischen 2015 und 2020 Torhüter beim deutschen Rekordchampion, ehe er vor der abgelaufenen Saison zum Hamburger SV in die 2. Bundesliga gewechselt war. Dort löste er seinen Vertrag nach dem verpassten Aufstieg zuletzt vorzeitig auf.

Alexander Nübel kam nur auf vier Einsätze

Der 24-Jährige Nübel war im vergangenen Sommer ablösefrei von Schalke 04 nach München gewechselt, wo er im Schatten von Manuel Neuer aber nur die Rolle des Dauerreservisten bekleiden durfte. In der abgelaufenen Saison kam er auf vier Einsatze, zweimal in der Champions League, einmal im DFB-Pokal und einmal in der Bundesliga.

Nübel-Berater Stefan Backs drängte daher immer wieder auf eine Leihe. "Alex braucht regelmäßige Spielpraxis, ein paar Einsätze reichen da nicht", sagte er dem kicker.

Nübels Vorgänger und designierter Nachfolger als Nummer zwei hatte von Beginn an kein Verständnis für Nübels Wechsel zum FC Bayern. "Manuel Neuer ist ein Weltklasse-Torhüter, der immer den Drang hat, die Spiele zu machen - selbst wenn er jeden zweiten Tag spielen müsste", sagte Ulreich im Interview mit der Sport Bild: "Davon war ich oft auch Leidtragender. Es ist also absehbar gewesen, dass Alexander Nübel zu weniger Spielen kommen wird, wenn Manuel fit ist."

In Monaco bekommt es Nübel mit Benjamin Lecomte (30) im Kampf um die Nummer eins zu tun. In 28 Pflichtspielen der abgelaufenen Saison kassierte der Franzose nur 27 Gegentreffer und behielt 13-mal die Weiße Weste.

© getty Alexander Nübel wechselt zur AS Monaco und Trainer Niko Kovac.

Neuer, Nübel und Ulreich im Vergleich (2019 - 2021)

Statistik Manuel Neuer Alex Nübel Sven Ulreich Spiele 97 33 33 Gegentore 104 48 40 gehaltene Bälle / in Prozent 248 / 70,03 % 92 / 65,71 % 88 / 68,75 % gehaltene Bälle (innerhalb des Sechzehners) 164 57 48 gehaltene Bälle (außerhalb) 79 35 39 gehaltene Elfmeter 2 0 0

Quelle: opta

Nübels Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2025. Neuer steht noch bis 2023 unter Vertrag. Dann wird er bereits 37 Jahre alt sein.

Ulreich spielte bereits zwischen 2015 und 2020 beim FC Bayern. In den fünf Jahren als Ersatzkeeper kam der frühere Stuttgarter immerhin auf 70 Pflichtspieleinsätze und wurde von Joachim Löw sogar in die Nationalmannschaft berufen.