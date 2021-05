FC Bayern - News und Gerüchte: Ajax-Trainer Erik ten Hag war offenbar Plan B für Nagelsmann

Auf der Suche nach einem neuen Trainer hat sich der FC Bayern offenbar nicht nur mit Julian Nagelsmann als Nachfolger für Hansi Flick befasst. Der deutsche Rekordmeister sorgt außerdem für eine kleine Revolution beim Ticketverkauf. Die News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern - Gerücht: Ajax-Trainer Erik ten Hag war wohl Plan B als Flick-Nachfolger

Seit vergangener Woche ist bekannt, dass Julian Nagelsmann im Sommer neuer Trainer des FC Bayern und damit Nachfolger von Hansi Flick wird. Doch anscheinend war der 33-Jährige, der noch bis Sommer bei RB Leipzig unter Vertrag steht, nicht der einzige konkrete Kandidat für den Posten.

Wie das niederländische Portal Voetbal International berichtet, sollen sich die Münchner auch mit Erik ten Hag befasst haben, der in der Vorwoche seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam verlängert hat und mit Ajax am Sonntag die 35. Meisterschaft der Vereinsgeschichte gewann. Demnach soll es auch Kontakt zum 51-Jährigen gegeben haben, ehe es zur kostspieligen Einigung mit Nagelsmann und RB Leipzig kam.

Ten Hag, um den sich ohnehin Gerüchte rankten, ist dem FC Bayern noch bestens bekannt, schließlich trainierte er die zweite Mannschaft des FC Bayern von 2013 bis 2015, ehe es ihn zurück in die niederländische Heimat zum FC Utrecht zog, den er 2017 Richtung Amsterdam verließ. Auch als Niko Kovac im November 2019 bei den Bayern entlassen wurde, galt ten Hag als möglicher Nachfolger, ehe der Rekordmeister Kovacs Co-Trainer Flick zum Cheftrainer beförderte.

© getty Erik ten Hag soll wohl eine Alternative zu Julian Nagelsmann als Nachfolger für Hansi Flick gewesen sein.

FC Bayern - News: Ticket-Revolution im Zeichen des Umweltschutzes

Bayern München will im Sinne der Nachhaltigkeit künftig nur noch digitale Tickets verkaufen. Das teilte der Verein am Montag mit. Sobald die Entwicklung der Pandemie wieder eine Rückkehr der Zuschauer in die Allianz Arena zulasse, sollen die Fans ihre Tickets zudem weiterhin aufs Handy laden oder zu Hause selbst ausdrucken dürfen.

Durch die Einsparung der Plastik- und Papiertickets sollen rund 350.000 gedruckte Anschreiben wegfallen, die bislang per Post verschickt wurden. "Das ist ein wertvoller Beitrag für Klimaschutz und Ressourcenschonung", sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Jan-Christian Dreesen.

FC Bayern - Gerücht: Florian Neuhaus will in Gladbach bleiben

Mittelfeldspieler Florian Neuhaus (24) hat derzeit einige Interessenten auf dem Transfermarkt, darunter dem Vernehmen nach auch der FC Bayern. Doch offenbar hat sich der Nationalspieler dazu entschieden, mindestens noch ein Jahr in Mönchengladbach zu bleiben. Das berichtet Bild.

Demnach könne der neue Gladbach-Coach Adi Hütter mit Neuhaus, der eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro im Vertrag stehen haben soll, planen.

Der FC Bayern soll neben Neuhaus indes auch Interesse am Franzosen Eduardo Camavinga (18) von Stade Rennes haben, trotz dessen schwacher Saison in der Ligue 1.

