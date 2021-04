Erik Ten Hag verlängert nach Gerüchten um Bundesliga-Wechsel in Amsterdam

Ein möglicher Wechsel von Trainer Erik ten Hag in die Bundesliga ist wohl vorerst vom Tisch. Der 51-Jährige hat stattdessen seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam vorzeitig um ein Jahr bis 2023 verlängert. Dies teilte der niederländische Topklub am Freitag mit.

Ten Hag galt zuletzt unter anderem als Kandidat für die vakanten Trainerposten bei Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt, auch Gerüchte um einen Wechsel in die Premier League zu Tottenham Hotspur kursierten. Doch der 51-Jährige entschied sich für einen Verbleib bei Ajax.

Ten Hag ist seit Juli 2018 Cheftrainer in Amsterdam. Gleich in der ersten Spielzeit führte er den Klub ins Halbfinale der Champions League, zur Meisterschaft und zum Pokalsieg. Auch in dieser Spielzeit ist der Titel in der Eredivisie wohl nur noch Formsache, zum 35. Meistertitel fehlt Ajax lediglich ein Punkt.