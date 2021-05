FC Bayern München: Manuel Neuer klagt über Abschiede von Klose und Gerland

Kapitän Manuel Neuer vom FC Bayern München hat über die Abschiede der Co-Trainer Miroslav Klose und Hermann Gerland geklagt.

"Wenn jemand geht, geht immer etwas verloren. Es natürlich ein Verlust, wir haben lange zusammengearbeitet", sagte der 35-Jährige in der Welt am Sonntag. "Dass sie gehen, tut weh."

Vor allem den Abschied von Hermann Gerland bedauert der Torhüter: "Die Erfahrung, die Hermann Gerland hat, die hat kein zweiter. Er hat sich immer sehr um junge Spieler gekümmert. Einige, die heute etablierte Profis sind, haben von ihm profitiert. Da wir beide aus dem Ruhrpott kommen, haben wir ein sehr spezielles Verhältnis."

Über Klose, mit dem Neuer 2014 Weltmeister wurde, sagte er: "Mit Miro habe ich jahrelang zusammengespielt. Es hat mir immer Spaß gemacht. Miro ist sehr akribisch und hat gut im Trainerteam gearbeitet."

Ab der kommenden Saison trainiert Julian Nagelsmann den FC Bayern. "Julian wird auf tolle Persönlichkeiten treffen, darauf kann er sich freuen. Der Schritt zum FC Bayern ist eine größere Nummer, aber wir werden ihm helfen", sagte Neuer. Bislang ist noch unklar, wer außer Benjamin Glück dem Trainerstab angehören wird. Im Gespräch hierfür ist Alfred Schreuder, der aktuell noch Co-Trainer beim FC Barcelona ist.

Bayern-Noten: Lewys lange Jagd - und ein Dominator im Zentrum © getty 1/17 Der FC Bayern hat mit 5:2 gegen den FC Augsburg gewonnen. Robert Lewandowski krönte seinen brachialen Sturmlauf mit der letzten Aktion des Spiels, Joshua Kimmich dominierte das Mittelfeld. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © getty 2/17 Manuel Neuer: Hatte wenig zu tun und kassierte trotzdem zwei Gegentore, an denen er kaum Anteil hatte. In der ersten Halbzeit hielt der den (zugegebenermaßen schwach geschossenen) Elfmeter von Caligiuri. Note: 3. © getty 3/17 Benjamin Pavard: Sehr unauffälliger Auftritt des Rechtsverteidigers. Defensiv kaum gefordert, offensiv kaum beteiligt. Note: 3,5. © getty 4/17 Jerome Boateng: Wurde von den Augsburger Offensivspielern kaum gefordert und erlebte somit ein relativ entspanntes letztes Spiel für den FC Bayern. In der 61. unter großem Applaus aller Beteiligten ausgewechselt. Note: 3. © getty 5/17 Lucas Hernandez: Verschuldete zwar den Elfer (den Caligiuri letztlich vergab), zeigte ansonsten aber eine souveräne Leistung. Stark sein Ballgewinn im Vorfeld des 4:0. Note: 3. © getty 6/17 Alphonso Davies: Mit zunehmender Spieldauer wurden seine Vorstöße über die linke Seite immer häufiger. Überzeugte außerdem mit starken Pass- und Zweikampfquoten, leistete sich vor dem 2:4 aber einen unnötigen Ballverlust. Note: 3. © getty 7/17 Joshua Kimmich: Mit einem traumhaften Distanzschuss aus etwa 25 Metern besorgte er das 3:0. Glänzte als allumfassender Dominator im Zentrum und mit einigen schönen Pässen. Note: 2. © getty 8/17 David Alaba: Spielte bei seinem letzten Spiel für den FC Bayern dort, wo er künftig immer spielen will: im zentralen Mittelfeld. Sorgte für Zug nach vorne und schloss insgesamt viermal ab, ein Treffer blieb ihm aber verwehrt. Note: 2,5. © getty 9/17 Kingsley Coman: Beim 1:0 kam ihm Eigentorschütze Gouweleeuw zuvor, kurz vor der Pause erzielte er aber per Distanzschuss sein Tor zum 4:0. Stiftete mit seinen Dribblings immer wieder Verwirrung. Note: 2,5. © getty 10/17 Thomas Müller: Hatte vor allem in der Anfangsphase viele vielversprechende Aktionen am gegnerischen Strafraum, spielte sie aber stets zu ungenau zu Ende. Note: 3,5. © getty 11/17 Serge Gnabry: Sorgte für viel Betrieb über seine linke Seite - und tauchte auch manchmal rechts auf. Etwa vor dem 1:0, das er mit einer starken Hereingabe vorbereitete. Das 2:0 machte er dann per Kopf selbst. Vergab Chancen auf weitere Tore. Note: 2. © getty 12/17 Robert Lewandowski: Bei der Jagd nach seinem 41. Saisontor verzweifelte er lange an seinem Landsmann Gikiewicz im Augsburger Tor. Neunmal scheiterte er - ehe sein 10. Abschluss bei der letzten Aktion des Spiels drin war. Note: 2,5. © getty 13/17 Leroy Sane: Kam in der 60. für Coman ins Spiel und zeigte sich anschließend bemüht. Mit seinem guten Schuss, den Gikiewicz nur prallen ließ, bereitete er indirekt Lewandowskis 41. Saisontor vor. Note: 3. © getty 14/17 Jamal Musiala: Kam zeitgleich mit Sane ins Spiel und blieb etwas unauffälliger. Immerhin noch mit einem Abschluss. Note: 3,5. © getty 15/17 Javi Martinez: Wurde schon vor dem Spiel wie seine scheidenden Kollegen mit einem großen Foto verabschiedet und durfte ab der 61. auch noch auf dem Platz mitwirken. Wie meist: unaufgeregt. Note: 3,5. © getty 16/17 Eric Maxim Choupo-Moting: Ersetze in der 72. Müller und setzte in der Schlussphase noch den einen oder anderen Akzent. Keine Bewertung. © getty 17/17 Corentin Tolisso: Hatte die Ehre, in der Schlussphase für den verabschiedeten Alaba auf den Platz zu kommen. Machte somit seinen zweiten Einsatz nach langer Verletzungspause. Keine Bewertung.

FC Bayern München: Neuer auf Kaderplanung "gespannt"

Hinsichtlich der Kaderplanung erklärte Neuer, dass er "gespannt" sei, da Entscheidungen zuletzt "oft erst relativ spät getroffen" wurden. Er denkt, dass "der Austausch zwischen unseren Verantwortlichen und dem künftigen Trainer in Bezug auf das Thema jetzt nach der Saison noch enger" werde.

Neuers Vertrag beim Deutschen Rekordmeister läuft noch bis Sommer 2023. "Ich bin gesund, glücklich und in einer guten Form. Und ich werde gebraucht, dieses Feedback spüre ich von der Mannschaft. Deshalb macht es mir viel Freude. Solange das so ist, möchte ich spielen", erklärte er. "Man muss auf seinen Körper hören, die Gesundheit ist ein großer Faktor. Eine Alterszahl zu nennen ist schwierig. Ich will auf jeden Fall nie das Gefühl haben, mich in eine Saison zu schleppen."