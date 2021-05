FC Bayern macht Abschied von Klose und Gerland offiziell: "Immer ein Teil der Bayern-Familie"

Der FC Bayern München hat die Trennung von den Assistenztrainern Miroslav Klose (42) und Hermann Gerland (66) zum Saisonende offiziell gemacht. Beide hatten bereits zuvor ihren Abschied angekündigt, in beiden Fällen ist die Zukunft noch offen.

"Ich habe 1990 beim FC Bayern angefangen und mit einer Unterbrechung 25 Jahre lang immer alles für den Verein gegeben. In dieser Zeit haben wir großartige Momente und Erfolge erlebt, und ich durfte mit den besten Trainern der Welt zusammenarbeiten - mehr geht nicht", wird Gerland auf der Homepage des FC Bayern zitiert.

Ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags habe er den Verein darum gebeten, dass er seine Tätigkeit in der kommenden Saison nicht mehr ausüben will. "Gemeinsam kamen wir zu der Überzeugung, meinen Vertrag aufzulösen. Ich werde dem FC Bayern und seinen großartigen Fans immer verbunden bleiben."

"Man kann gar nicht hoch genug bewerten, was Hermann Gerland für den FC Bayern geleistet hat", erklärte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge, der Gerlands Verdienste als Talententdecker hervorhob: "Er hat von Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm über Thomas Müller bis hin zu David Alaba viele Spieler ausgebildet, die beim FC Bayern Geschichte geschrieben haben." Folglich werden ihm "die Türen immer offenstehen, er wird immer ein Teil der Bayern-Familie bleiben".

Klose: "Großartige Zeit mit unfassbar genialer Mannschaft"

Klose hingegen, dessen Vertrag nach der Saison auslief, habe sich für seinen nächsten Karriereschritt entschieden, nachdem er zuerst am Bayern-Campus und zuletzt als Flick-Assistent arbeitete und zudem die Ausbildung zum Fußballlehrer erfolgreich abschloss. "Wir respektieren die Entscheidung von Miroslav Klose und wünschen ihm viel Glück und vor allem viel Erfolg für seine weitere Karriere", sagte Rummenigge.

Dem WM-Rekordtorschützen, der neben der Arbeit als Co-Trainer von Flick bei der Nationalmannschaft auch mit einem Engagement bei Fortuna Düsseldorf in Verbindung gebracht wird, wurde ein angespanntes Verhältnis zu Sportvorstand Hasan Salihamidzic nachgesagt. "Was mich wirklich nachdenklich macht, ist aber wie hier gerade miteinander kommuniziert wird", übte er in der Bild Kritik am derzeitigen Vorgehen.

Im kicker legte er nach: "Was mit mir passiert und wo ich in der nächsten Saison sein werde, entscheide noch immer ich ganz alleine. Ich habe einen ganz klaren Plan. Und ich glaube, das weiß Olli Kahn ganz genau." Nun fand er versöhnliche Worte: "Ich hatte eine großartige Zeit mit dieser unfassbar genialen Mannschaft und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, in diesem Trainerteam gearbeitet zu haben."