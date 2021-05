FC Bayern, News und Gerüchte: Karl-Heinz Rummenigge spricht Machtwort bei Robert Lewandowski

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge geht klar von einem Verbleib von Robert Lewandowski aus. Oliver Kahn hat auf den Dortmunder Pokalsieg reagiert. Javi Martinez bedauert die Umstände seines Abschieds. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichten zum deutschen Rekordmeister.

FC Bayern, News: Rummenigge spricht Machtwort bei Lewandowski

Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat klargestellt, dass Weltfußballer Robert Lewandowski auch in der kommenden Saison das Trikot des FCB tragen wird. "Klar bleibt der. Wer verkauft einen Spieler, der 60 Tore pro Jahr macht?", wird Rummenigge von der Bild und Sport1 zitiert.

Zuletzt kursierten Spekulationen, wonach Lewandowskis Berater Pini Zahavi bei den Bayern die Möglichkeiten eines Wechsels ausgelotet habe - laut Rummenigge stimme dies nicht: "Er hat nicht gefragt. Er weiß genau, wie der FC Bayern tickt. Wenn der Transfermarkt am 1. Juli öffnet, wird es tausende von Gerüchten geben, die auch den FC Bayern betreffen. Wichtig ist, dass die Faktenlage immer pro FC Bayern ist."

Der bis 2023 gebundene Pole steht nach 32 Spieltagen in der Bundesliga bei 39 Treffern und benötigt noch zwei weitere Tore, um den historischen Rekord von Gerd Müller aus der Saison 1971/72 zu brechen. Auch Bayern-Legende Giovane Elber ist von seinem Nachfolger begeistert: "Es ist Wahnsinn, wie er in den letzten Jahren gespielt hat, wie viele Tore er geschossen hat. Ich wünsche mir, dass Lewandowski noch lange beim FC Bayern bleibt", erklärte er im Sport1-Podcast Meine Bayern-Woche.

Bereits Vorstand Oliver Kahn hatte jüngst Gerüchte dementiert, wonach Dortmunds Erling Haaland zeitnah zum FC Bayern stoßen oder Lewandowski gar beerben könnte. Dabei verwies er auf die angespannte Finanzlage infolge der Coronapandemie: "Sorry, wer davon spricht, hat die Situation noch immer nicht begriffen. Ein Paket, das wie man hört mehr als 100 Millionen Euro kostet, ist aktuell für den FC Bayern nicht denkbar", sagte er der Sport Bild.

FC Bayern, News: Oliver Kahn mit Kampfansage an den BVB

Nach dem 4:1-Sieg von Borussia Dortmund im Pokalfinale hat Kahn den Schwarzgelben gratuliert: "Herzlichen Glückwunsch an den BVB zum DFB-Pokal-Sieg", schrieb der ehemalige Weltklassetorhüter bei Twitter.

Gleichzeitig schickte er eine Kampfansage an den BVB: "Genießt den Moment, in der kommenden Saison machen wir es euch nicht nochmal so leicht." Den Post schloss er mit einem Zwinkersmiley und den Hashtags "miasanmia" und "weiterimmerweiter" ab.

Der Rekordpokalsieger war bereits in der zweiten Runde an Zweitligist Holstein Kiel gescheitert, im Elfmeterschießen zog der FCB beim Außenseiter mit 5:6 den Kürzeren. Die Störche schieden in der Folge erst im Halbfinale gegen Dortmund aus, beim 0:5 waren sie ohne jede Chance.

© getty Der FC Bayern konnte bei Lewandowski Entwarnung geben.

FC Bayern, News: Entwarnung bei Robert Lewandowski

Nachdem Lewandowski das Training am Donnerstag vorzeitig beendet hatte und über eine Verletzung des Torjägers spekuliert wurde, gab der FC Bayern umgehend Entwarnung. "Robert Lewandowski trainierte aufgrund von Belastungssteuerung ein wenig kürzer als der Rest der Mannschaft", so die Angabe des Klubs. Ein Einsatz am Wochenende gegen den SC Freiburg ist somit nicht in Gefahr.

Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet, der 32-Jährige habe sich im Training ohne Fremdeinwirkung verletzt, weshalb er die Einheit schon nach 40 Minuten abbrechen musste. Lewandowski sei daraufhin mit betrübter Miene in Begleitung von Mannschaftsarzt Dr. Jochen Hahne und Physio Gianni Bianchi in das Team-Hotel in Grassau am Chiemsee, wo sich der FCB im Quarantäne-Trainingslager befindet, gegangen.

Erst im April hatte er wegen einer Bänderdehnung im Knie rund drei Wochen gefehlt und deshalb auch das Champions-League-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain verpasst, in dem der FCB unglücklich aus der Königsklasse ausschied.

FC Bayern München - Transfergerüchte: Die möglichen Zu- und Abgänge im Überblick © getty 1/57 Während die Bayern am Team für die neue Saison arbeiten, wird die Zukunft von Leihspieler Douglas Costa immer klarer. SPOX gibt einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte rund um den FCB. © getty 2/57 DOUGLAS COSTA: Der Brasilianer, der für eine Saison von Juventus Turin an den deutschen Rekordmeister ausgeliehen ist, kehrt nach Informationen von SPOX und Goal zur Alten Dame zurück. © getty 3/57 Juventus sucht bereits nach einem Abnehmer für Costa (Vertrag bis 2022). Nach Informationen von SPOX und Goal deutet sich eine Rückkehr zu Gremio Porto Alegre an, Costa will dafür auf Gehalt verzichten. Von dort war Costa 2010 nach Donezk gewechselt. © getty 4/57 ALEXANDER NÜBEL: Auf eine Ausleihe hofft derweil Bayerns Ersatztorhüter. "Alex braucht regelmäßige Spielpraxis, ein paar Einsätze reichen da nicht", forderte Berater Stefan Backs im kicker. An einem Wechsel zu Union Berlin ist aber nichts dran. © getty 5/57 Wohin? Lille will laut Sky Nübel für 2 Jahre ausleihen. Auch Monaco soll Interesse haben. Berater Backs wollte Vereine gegenüber SPOX und Goal nicht kommentieren. Oliver Kahn erteilte den Gerüchten ohnehin eine Absage, eine Leihe sei derzeit kein Thema. © getty 6/57 JEROME BOATENG: Trotz seiner starken Form ist die Zeit von Jerome Boateng beim FC Bayern vorbei. Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärte, man werde dem Innenverteidiger keinen neuen Vertrag mehr geben. © getty 7/57 Ein Interessent soll nun laut France Football Monaco sein. Sein Ex-Coach Kovac will Boateng offenbar ins Fürstentum holen. Diesem wird laut FF der Wunsch nah einem Dreijahresvertrag nachgesagt. Nach ManCity wäre es sein zweiter internationaler Klub. © getty 8/57 DAVID ALABA: Der Österreicher wird die Bayern bekanntlich verlassen. Alaba, mittlerweile Bayerns Rekordspieler aus dem Ausland, "möchte eine neue sportliche Herausforderung." Ein Favorit hat sich herauskristallisiert. © getty 9/57 Real Madrid ist mittlerweile klarer Favorit, auch wenn der Wechsel nach Infos von SPOX und Goal noch nicht fix ist. Spanien soll es aber auf jeden Fall werden. Joshua Kimmichs Reaktion? "Real ist nicht so schlecht." © getty 10/57 JAVI MARTINEZ: Mittlerweile steht fest, dass der Spanier die Bayern nach neun Jahren verlassen wird, darauf habe man sich "einvernehmlich" verständigt. 2012 hatte Martinez 40 Millionen Euro Ablöse gekostet, damals der Vereinsrekord. © getty 11/57 Und wo geht es hin? SPOX und Goal können spanische Medienberichte bestätigen, wonach Athletic Bilbao erneut Interesse angemeldet hat. Martinez kann sich ein neues Abenteuer - z.B. in der MLS - gut vorstellen. © getty 12/57 NIKLAS SÜLE: Hat noch Vertrag bis 2022, ist in der Innenverteidigung in dieser Saison aufgrund der guten Form von Boateng jedoch meist außen vor. Durfte zwischenzeitlich für den schwächelnden Pavard den Aushilfsrechtsverteidiger geben. © getty 13/57 Auf die Frage, ob er sicher sei, dass Süle bleibe, antwortete Rummenigge Mitte Februar im ZDF: "Wenn wir eine Lösung finden, sind wir grundsätzlich gerne bereit, den Vertrag zu verlängern. Das wird aber nur zu gewissen Konditionen möglich sein." © getty 14/57 Heißt: Bayern will sparen. Alternative könnte ein Wechsel in die Premier League sein: Nach Informationen von SPOX und Goal buhlt Chelsea um Süle. Ein zweiter "Fall Alaba" mit ablösefreiem Wechsel soll auf jeden Fall vermieden werden. © getty 15/57 Zwar kommt im kommenden Sommer in Upamecano ein weitere Konkurrent für Süle zum FCB, in Nagelsmann aber auch ein Trainer, der ihm einst zu seinem Durchbruch in Hoffenheim verholfen hatte. © getty 16/57 ROBERT LEWANDOWSKI: Wie ESPN berichtet, haben Chelsea, Manchester City und auch PSG Interesse an einer Verpflichtung des Weltfußballers im Sommer, was jedoch als unwahrscheinlich gilt. © getty 17/57 Zwar berichtete die Sport Bild, dass Lewandowski-Berater Pini Zahavi Anfragen von Top-Klubs nutzen könnte, um einen Vorstoß bei der Bayern-Führung zu wagen, diese sei jedoch grundsätzlich nicht gesprächsbereit. © getty 18/57 Lewandowskis Vertrag läuft noch bis 2023, weshalb die Bayern aktuell weder mit dem Polen Vertragsgespräche führen, noch ihn gehen lassen müssen. © getty 19/57 Lewandowski selbst liebäugelte erst kürzlich gar mit einem Karriereende bei den Bayern: "Ich fühle mich sehr wohl hier, das Verhältnis zu den Mitspielern ist sehr gut. Wenn etwas so gut funktioniert, sollte man es nicht trennen." © getty 20/57 Sollten also nicht ganz verrückte Summen geboten werden, wird ein Lewandowski-Abgang wohl kein Thema im Sommer. Das könnte sich jedoch ein Jahr später im Sommer 2022 ändern. © getty 21/57 Dann würde Lewandowski in sein letztes Vertragsjahr gehen und müsste sich entscheiden zwischen einem Rentenvertrag in München oder einer letzten, neuen Herausforderung. © getty 22/57 Im Falle einer Entscheidung gegen den FCB könnten die Bayern dann sogar nochmals beim BVB wildern. Ab 2022 kann die Ausstiegsklausel von Haaland (75 Mio.) gezogen werden, allerdings präferiert dieser eher den Schritt weg von der Bundesliga. © getty 23/57 BOUNA SARR: Kam erst im Oktober des vergangenen Jahres als Last-Minute-Transfer nach München und sollte auf rechts den Backup für Pavard geben. In dieser Rolle ist er mittlerweile sogar hinter den etatmäßigen Innenverteidiger Süle gerutscht. © getty 24/57 Sarr dürfte den Verein im Sommer wieder verlassen, laut Sport Bild gibt es aber für ihn aktuell keine Angebote. Sollte Süle im Sommer gehen, wäre ein Verbleib vielleicht doch denkbar. Bayern scheint aber zwei Nummern zu groß für ihn. © getty 25/57 Nach Sport1-Angaben liegt die Schmerzgrenze der Bayern bei Sarr bei fünf bis sechs Millionen Euro. Es läuft also auf ein Verlustgeschäft hinaus. Angeblich soll Ex-Klub Marseille nicht abgeneigt sein. © getty 26/57 CORENTIN TOLISSO: Quo vadis, Corentin? Bei Bayern galt er nach dem Thiago-Abgang als erster Backup für die Zentrale um Goretzka und Kimmich. Nun gilt er als einer der ehesten Verkaufskandidaten. © getty 27/57 Besonders bitter: Nach einem Muskelsehnenriss im Training fiel er lange aus. Erst kürzlich absolvierte er eine erste leichte Laufeinheit und stieg ins Aufbautrainng ein. Flick deutete an, dass er vielleicht noch einmal in dieser Saison spielen kann. © getty 28/57 Seine Zukunft ist jedoch ungewiss: "Er hat noch ein Jahr Vertrag. Entweder verlängern wir oder müssen eine Lösung finden. Diese beiden Optionen liegen auf dem Tisch. Ich kann weder die eine noch die andere ausschließen", sagte Rummenigge bei Sport1. © getty 29/57 Doch kann Tolisso im Sommer aufgrund der Verletzung überhaupt gewinnbringend verkauft werden? Laut Bild wollten die Bayern eine Ablöse in Neuzugänge investieren. ManUnited und Inter Mailand wurde Interesse nachgesagt. © getty 30/57 MÖGLERICHE VERTRAGSVERLÄNGERUNGEN - ERIC-MAXIM CHOUPO-MOTING: Traf zuletzt als Lewandowski-Ersatz sehr zuverlässig. Er soll für ein weiteres Jahr unterschreiben, laut Bild stehen die Verhandlungen mit dem Stürmer kurz vor dem Abschluss. © getty 31/57 Bereits Anfang April hatte Choupo-Moting im Gespräch mit SPOX und Goal verraten, dass er sich eine Verlängerung in München "natürlich" vorstellen könne. © getty 32/57 JOSIP STANISIC: Der Vertrag des Defensivallrounders läuft aus, laut AZ wollen die Bayern mit dem 21-Jährigen verlängern, der gegen Union Berlin debütierte. Würde dann wohl weiterhin zwischen zweiter Mannschaft und den Profis pendeln. © getty 33/57 LEON GORETZKA: Hat noch Vertrag bis 2022, ein Verkauf ist aber kein Thema. Stattdessen soll verlängert werden - "die Tendenz geht klar zu Bayern". Nach Informationen von SPOX und Goal laufen die Gespräche bereits eine Weile. © getty 34/57 FIXE NEUZUGÄNGE: DAYOT UPAMECANO. Der 22-Jährige kommt per Ausstiegsklausel von RB Leipzig und unterschreibt bis 2026. Er wird in der kommenden Saison in der Innenverteidigung gesetzt sein. © getty 35/57 OMAR RICHARDS: Die Bayern haben den Transfer des 22-Jährigen vom englischen Zweitligisten FC Reading zwar noch nicht vermeldet, am Wechsel wird aber wohl nicht mehr zu rütteln sein. © getty 36/57 Schließlich gratulierte Michael Reschke, Direktor von Richards' Berateragentur bereits gegenüber Sport1 zur Verpflichtung: "Um es kurz zu machen: Glückwunsch an den FC Bayern! Ich denke, er wird einen tollen Weg bei den Bayern gehen." © getty 37/57 Stand jetzt kommen auch folgende Leihspieler zurück nach München: Christian Früchtl (Nürnberg), Chris Richards (Hoffenheim), Lars Lukas Mai (Darmstadt), Adrian Fein (Eindhoven), Michael Cuisance (Foto, Marseille), Joshua Zirkzee (Parma). © getty 38/57 MÖGLICHE NEUZUGÄNGE - ACHRAF HAKIMI: Die Bayern sind generell am Ex-Dortmunder interessiert, doch ist ihnen der kolportierte Preis von 45 Millionen Euro zu hoch. Und Kontakt gab es noch keinen, wie sein Berater gegenüber SPOX und Goal bestätigte. © getty 39/57 Allerdings sagte der Berater auch: "Wer würde nicht gerne für den FC Bayern spielen?" Und: Inter braucht nach Corona Geld, allerdings schlossen Herbert Hainer und Oliver Kahn ganz große Transfers vor Kurzem aus. Hakimi ist damit eher unwahrscheinlich. © getty 40/57 JUSTIN CHE: Nach Informationen von Sport1 möchte der deutsche Rekordmeister den aktuell ausgeliehenen Justin Che fest verpflichten. Der 17 Jahre alte Innenverteidiger ist derzeit vom FC Dallas, dem Kooperationsverein der Bayern, ausgeliehen. © getty 41/57 Che kam bislang auf sechs Einsätze in der 3. Liga. Welche Ablöse für ihn fällig wird, ist noch unklar. Sein Vertrag in Dallas gilt bis 2023. Könnte er der nächste Alphonso Davies werden? © getty 42/57 MÖGLICHE NEUZUGÄNGE - EDUARDO CAMAVINGA: Das 18-jährige Supertalent von Stade Rennes dürfte im Sommer den Schritt zu einem Topklub wagen. Einem Bericht des spanischen Radiosenders Cadena Ser zufolge sei der FCB "eine echte Möglichkeit". © getty 43/57 Berater Jonathan Barnett verriet schon zuvor exklusiv gegenüber SPOX und Goal, dass ein Wechsel in die Bundesliga eine Option sei. "Eduardo will für einen Topklub spielen", vier oder fünf stünden zur Auswahl. © getty 44/57 Klar ist: Die Verpflichtung eines talentierten Spielers, der die aus Joshua Kimmich und Leon Goretzka bestehende Doppelsechs entlastet und ihr Konkurrenz macht, hat für die Bayern-Bosse um Salihamidzic in diesem Sommer höchste Priorität. © getty 45/57 Camavinga dürfte allerdings rund 50 Millionen Euro kosten - wenn es nicht zu einem Wettbieten kommt: Die Konkurrenz für die Bayern ist groß, laut L'Equipe soll es einen ersten Austausch zwischen Rennes und PSG gegeben haben. © getty 46/57 BORNA SOSA: Soll wie Friedl laut Sport Bild ebenfalls auf der Schattenliste der Bayern stehen. Der 23-Jährige ist in der laufenden Saison endlich größtenteils verletzungsfrei und zeigt gerade in der Offensive sein Potenzial (10 Torvorlagen in der Liga). © getty 47/57 Sosas Reaktion auf das kolportierte Bayern-Interesse: "Das lässt einen nicht kalt." VfB-Sportdirektor Sven Mislintat soll beim Kroaten aber erst bei einem Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Tendenziell zu teuer für einen Backup. © imago images / Nordphoto 48/57 STEFAN ORTEGA: Der Keeper von Arminia Bielefeld wird in den Medien als Neuer-Ersatz gehandelt, sollte man Nübel tatsächlich gehen lassen. Der 28-Jährige ließ in der FAZ ausrichten, er würde sich mit einem Wechsel in dieser Kragenweite "beschäftigen". © getty 49/57 FLORIAN NEUHAUS: Auch der frühere Löwe wurde bereits mehrfach mit den Bayern in Verbindung gebracht. Klar ist: Der FCB will das Mittelfeld verstärken. Klar ist auch: Neuhaus wusste zuletzt in Mönchengladbach und im DFB-Dress zu überzeugen. © getty 50/57 "Der FC Bayern ist ein großer Verein. Außerdem ist mein Papa ein riesiger Bayern-Fan", sagte Neuhaus erst im November im Interview mit SPOX und Goal. Mittlerweile jedoch sei laut Bild klar, dass Neuhaus noch ein weiteres Jahr Borusse bleiben wolle. © getty 51/57 FRENKIE DE JONG: Anfang Dezember kursierte ein Bericht der spanischen Mundo Deportivo, wonach sich der FCB einmal mehr mit de Jong beschäftige. Dies deckt sich zwar mit Informationen von SPOX und Goal, bisher handelt es sich aber nur um Gedankenspiele. © getty 52/57 De Jong verlängerte zwar erst bis 2026 bei Barca, der Klub hat aber große finanzielle Nöte und könnte im Sommer zu Verkäufen gezwungen sein. Falls de Jong auf den Markt käme, wäre er für den FCB interessant. Ein Transfer bleibt dennoch unwahrscheinlich. © getty 53/57 GEORGINIO WIJNALDUM: Er ist einer von Klopps Lieblingen beim FC Liverpool und ein echter Antreiber im zentralen Mittelfeld. Zudem ist "Gini" ablösefrei im Sommer, passt damit also ins Corona-bedingte Beuteschema des FC Bayern. © getty 54/57 Sein Berater machte die Tür im Sport1-Podcast auf: "Wijnaldum ist ablösefrei und hält sich alle Optionen offen. Der FC Bayern ist ein großartiger Verein. Wenn sie an ihm interessiert sein sollten, können sie gerne mit uns sprechen." © getty 55/57 Jedoch ist Wijnaldum schon 30 und soll recht hohe Gehaltsforderungen haben. Zudem gilt der FC Barcelona mit seinem Landsmann Ronald Koeman als Trainer als Favorit auf Wijnaldum. Auch hier ist ein Bayern-Wechsel eher unwahrscheinlich. © getty 56/57 CALLUM HUDSON-ODOI: Ja, der schon wieder. Schließlich ist Salihamidzic "ein bisschen verliebt" in den Flügelspieler des FC Chelsea, wie Karl-Heinz Rummenigge mal sagte. SPOX und Goal wissen: "CHO" ist weiterhin ein Thema beim FCB. © getty 57/57 Unter dem neuen Chelsea-Trainer Thomas Tuchel (47) läuft es für "CHO" nicht wirklich, häufig kommt er nur von der Bank. Sein letztes Spiel über 90 Minuten datiert vom 27. Januar.

FC Bayern, News: Javi Martinez traurig über Abschied

Der scheidende Bayern-Profi Javi Martinez hat mit Wehmut auf seinen Abgang vom FC Bayern geblickt: "Der Abschied fällt mir schwer, denn München war meine Heimat in den letzten knapp zehn Jahren. Ich verlasse hier viele Freunde und zudem einen Verein sowie eine Stadt, die mir alles gegeben haben, um glücklich zu sein", sagte er der TZ.

Martinez sei "ein Familienmensch. Als ich ein Kind war und für 15 Tage zu einem Sommercamp gefahren bin, habe ich mein Zuhause schon nach zwei Tagen vermisst. Dank der Menschen in München war das Wohlfühlen viel einfacher für mich". Er wäre zwar "am liebsten für immer hier geblieben. Aber nun ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um diesen Schritt zu gehen."

Dass er sich aufgrund der Geisterspiele nicht angemessen von den Fans verabschieden kann, sei "wirklich schade. Aber ich hoffe sehr, dass ich noch einmal zurückkommen kann, um ordentlich Servus zu sagen." Mit 24 Titeln verabschiedet sich von Martinez aus München, davon habe er bei seiner Ankunft "nicht mal zu träumen gewagt. Ich bin sehr dankbar und stolz auf all die Dinge, die wir gemeinsam erreicht haben."

Als seinen bittersten Moment beim FCB bezeichnete er den Kreuzbandriss im Supercup gegen den BVB 2014. "Aber die Hilfe des Klubs, der Fans und der Menschen in der Stadt machte die Verletzung einfacher für mich." Als Höhepunkte nannte er hingegen die beiden Siege in der Champions League 2013 und 2020.

Zudem outete sich Martinez, der Lucas Hernandez als seinen Lieblingsmitspieler bezeichnete ("Er ist wie ein Bruder für mich.") als großer Fan des Oktoberfests und der Lederhose: "Ich habe zwölf. Ich liebe Lederhosen! Es ist komisch: Meine Freunde haben mich meistens während der Wiesn besucht. Bis zu zwölf von ihnen waren mal zeitgleich da. Deshalb musste ich gut ausgestattet sein."

Der Spanier wechselte 2012 für die damalige Rekordablösesumme von 40 Millionen Euro von Bilbao zum FC Bayern, gleich in seiner Debütsaison gewann er das Triple. In 267 Spielen kam der defensive Mittelfeldspieler auf 14 Tore und 11 Assists.

FC Bayern: Die letzten zwei Spiele der Saison