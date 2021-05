FC Bayern München - Oliver Kahn über Haaland-Transfer: "Situation nicht begriffen"

Bayern-Vorstand Oliver Kahn hat klargestellt, dass ein Transfer der Kategorie Erling Halaand für den FCB derzeit unrealistisch sei. Stattdessen solle der Fokus mehr denn je auf die Entwicklung eigener Talente gelegt werden, um den Auswirkungen der Corona-Pandemie entgegenzutreten.

"Sorry, wer davon spricht, hat die Situation noch immer nicht begriffen", sagte Kahn der Sport Bild bezüglich eines Wechsels des BVB-Stürmers nach München. "Ein Paket, das wie man hört mehr als 100 Millionen Euro kostet, ist aktuell für den FC Bayern nicht denkbar." Zudem sei der Klub in Person von Robert Lewandwowsski im Angriff bestens aufgestellt: "Allein deshalb müssen wir uns heute keine Gedanken über Haaland machen. Er kann dieses Niveau noch einige Jahre halten."

Seit Januar 2020 gehört Kahn dem Vorstand des deutschen Rekordmeisters an, bei seinem Amtsantritt habe er eine "andere finanzielle Situation" vorgefunden. "In den kommenden Jahren wird es darauf ankommen, sehr klug auf dem Transfermarkt zu agieren. Es wird sehr stark darum gehen, Gelegenheiten schnell zu nutzen. Das wird eine Herkulesaufgabe werden."

Als Paradebeispiel für die zukünftige Ausrichtung des FC Bayern, dem eigenen Nachwuchs eine "größere Rolle" einzuräumen, nennt der ehemalige Weltklassetorhüter den Werdegang von Youngster Jamal Musiala: "So ein Weg erfordert eine optimale Verzahnung unseres Campus mit dem Profibereich. Dabei kommt dem Trainer eine große Bedeutung zu."

Diesbezüglich wird auch der künftige Trainer Julian Nagelsmann entscheidend sein, von dem Kahn absolut überzeugt ist: "Julian Nagelsmann ist vom Charakter her ein Mensch, der Herausforderungen liebt. Beim FC Bayern zählen vor allem Titel. Das ist die Herausforderung, mit der jeder Trainer beim FC Bayern zurechtkommen muss." Dass Kahn beim Wechsel des RB-Coaches die finalen Gespräche übernahm, sei "der geplante und abgesprochene Verlauf der Dinge. Bei Entscheidungen, die über 2021 hinausgehen, stehe ich bereits in der Verantwortung". Ab 2022 beerbt er Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender.

FC Bayern München: Alle Transfers von Hasan Salihamidzic im Check © SPOX 1/38 Die Transfers von Hasan Salihamidzic sollen beim FC Bayern ein Grund für die Spannungen mit Trainer Hansi Flick sein. Doch waren unter Brazzos Deals wirklich viele Fehlgriffe? SPOX macht den Check. © getty 2/38 Salihamidzic übernahm erst in der Sommervorbereitung 2017, weshalb die Transfers von Niklas Süle, Sebastian Rudy, Corentin Tolisso und Serge Gnabry hier nicht beleuchtet werden. De facto konnte Brazzo erst im Winter 2018 wirklich eingreifen. © getty 3/38 Sandro Wagner (von der TSG Hoffenheim - Ablösesumme: 13 Millionen Euro): Der Stürmer, der bereits in der FCB-Jugend spielte, wurde geholt, um Robert Lewandowski einige Verschnaufpausen zu bescheren. © getty 4/38 Wagner war seine Rolle von Beginn an bewusst und beschwerte sich nur selten über fehlende Einsatzzeiten. In der ersten Saison traf er achtmal in der Liga. Im Winter 2019 zog es ihn nach China. Note: 3. © getty 5/38 Alphonso Davies (von den Vancouver Whitecaps - Ablösesumme: 10 Millionen Euro): Nachdem er in seiner ersten Saison in München kaum bei der ersten Mannschaft zum Zug kam, ist er heute Stammspieler. © getty 6/38 Davies rutschte aufgrund vieler Verletzungen in die erste Elf des FC Bayern. Unter Flick blühte der schnelle Kanadier auf der linken Abwehrseite so richtig auf und überzeugt meist mit starken Leistungen. Note: 1. © getty 7/38 Leon Goretzka (vom FC Schalke 04 - ablösefrei): Solch einen Spieler für kein Geld zu verpflichten, ist ein absoluter Jackpot. Goretzka kann im zentralen Mittelfeld alle Rollen übernehmen. © getty 8/38 Nach anfänglichen Leistungsschwankungen legte er während der Corona-Pause 2020 körperlich gewaltig zu. Seither absoluter Leistungsträger und Mann für die wichtigen Tore. Note: 1. © getty 9/38 Lucas Hernandez (von Atletico Madrid - Ablösesumme: 80 Millionen Euro): Der teuerste Transfer der Bundesliga-Geschichte! Der Franzose kann in der Verteidigung sowohl auf der linken Seite als auch innen spielen. © getty 10/38 Nach zwei schwereren Verletzungen in seiner ersten Saison hat sich Hernandez mittlerweile herangekämpft, ist aber weiterhin Reservist - was sich im Sommer 2021 ändern könnte: Dann soll er von Alaba den Posten links innen übernehmen. Note: 3,5. © getty 11/38 Benjamin Pavard (vom VfB Stuttgart - Ablösesumme: 35 Millionen Euro): Der Franzose brauchte nicht lange, um sich an sein neues Umfeld zu gewöhnen. Auf der rechten Abwehrseite ist er häufig gefragt. © getty 12/38 Pavard ermöglichte es Joshua Kimmich, auf seiner Wunschposition im Mittelfeld zu spielen. Vor allem in der vergangenen Saison überzeugte der 24-Jährige, seit Sommer baute er aber sowohl defensiv, als auch offensiv etwas ab. Note: 2,5. © getty 13/38 Jann-Fiete Arp (vom Hamburger SV - Ablösesumme: 3 Millionen Euro): Das Talent überzeugte in Hamburg mit seiner Technik und vielen Dribblings, die zu Toren führten. Sobald der Wechsel aber bekannt wurde, blieben weitere Einsätze aus. © getty 14/38 So auch beim FC Bayern. Arp kommt lediglich in der 3. Liga für die zweite Mannschaft zum Einsatz. Für die Profis spielte er nur 13 Minuten im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren. Note: 5. © getty 15/38 Michael Cuisance (von Borussia Mönchengladbach für 12 Millionen Euro): In Gladbach spielte er in seiner letzten Saison nur noch selten, obwohl er dort ein sehr hohes Ansehen genoss. © getty 16/38 Beim FC Bayern kam er in seiner bislang einzigen Saison nur sporadisch zum Einsatz. Erzielte ein Traumtor in der Bundesliga, wurde 2020/21 aber nach Marseille ausgeliehen und könnte dort auch bleiben. Note: 4,5. © getty 17/38 Philippe Coutinho (vom FC Barcelona - Leihgebühr: 8,5 Millionen Euro): Der Brasilianer sollte die gescheiterten Transfers der Bayern vergessen machen und den Rekordmeister mit seiner Technik auf die nächste Stufe hieven. © getty 18/38 Der Brasilianer hatte in seiner einzigen Saison einen schweren Stand, kam aber mit besserer Fitness nach der Coronapause immer besser rein. Half mit wichtigen Toren beim CL-Sieg, kehrte danach zu Barca zurück. Note: 3. © getty 19/38 Ivan Perisic (von Inter Mailand - Leihgebühr: 5 Millionen Euro): Nach den Abgängen von Robben und Ribery wurde der Kroate als Alternative für die Flügel geholt. Perisic füllte seine Rolle perfekt aus. © getty 20/38 Er war immer zur Stelle, wenn Gnabry oder Coman verletzt waren oder eine Pause brauchten. Die Bayern dachten über eine feste Verpflichtung von Perisic nach, am Ende war er ihnen aber doch zu teuer. Note: 2,5. © getty 21/38 Alvaro Odriozola (von Real Madrid - Leihgebühr: keine): Der spanische Rechtsverteidiger kam in Madrid kaum auf Spielminuten. In München sollte er in der Rückrunde 2019/20 eine Alternative für Kimmich und Pavard darstellen. © getty 22/38 Unterm Strich war Odriozola aber überhaupt kein Faktor und kam über ein paar Kurzeinsätze nicht hinaus. Folgerichtig kehrte er nach Madrid zurück, aber immerhin als Triple-Sieger. Note: 5,5. © FC Bayern München 23/38 Tanguy Nianzou (von PSG - ablösefrei): Für die Saison 2020/21 holten die Bayern den 18 Jahre alten französischen Nationalspieler. Er sammelte bereits Erfahrungen im Profi-Kader von PSG. © FC Bayern München 24/38 Nianzou kam verletzt, zog sich früh einen Muskelbündelriss zu und fällt aktuell mit Oberschenkelproblemen aus. Dazwischen lag nur ein Bundesliga-Einsatz, 21 Minuten in Stuttgat. Die Zukunft soll ihm aber gehören - als Sechser oder IV. Keine Bewertung. © FC Bayern München 25/38 Alexander Nübel (vom FC Schalke 04 - ablösefrei): Ein U21-Nationaltorhüter für lau? Klingt gut. Nübel kommt wegen Manuel Neuer zwar überhaupt nicht zum Zug. Aus Sicht des FC Bayern ist es aber gut, einen so hochkarätigen Ersatzmann zu haben. © FC Bayern München 26/38 Nübel durfte bislang nur im Pokal in Düren und im belanglosen CL-Auswärtsspiel bei Atletico Madrid ran und würde nun angeblich gerne auf Leihbasis wechseln - der Klub will ihn aber verständlicherweise halten. Note: 3. © imago images / Simon 27/38 Leroy Sane (von Manchester City - kolportierte Ablösesumme: 49 Millionen Euro): Für diesen Preis ein absolutes Schnäppchen. Schnell war klar: Ein Transfer mit Potenzial zum Coup. © imago images / Simon 28/38 Brauchte eine Weile, um nach seinem Kreuzbandriss wieder in Tritt zu kommen. Zeigte immer wieder seine Qualitäten im Dribbling, verbesserte sich zuletzt auch defensiv und gibt der Mannschaft mit seiner Quirligkeit eine neue Dimension. Note: 2,5. © getty 29/38 Bouna Sarr (von Olympique Marseille - Ablösesumme: 8 Millionen Euro): Kam als Backup für Pavard, damit Kimmich nicht mehr rechts hinten aushelfen muss. Genau wie sein Vorgänger Odriozola überzeugte der 29-jährige Franzose bisher aber nicht. © getty 30/38 Im Stellungsspiel teilweise orientierungslos, in den Zweikämpfen nicht robust genug, im Passspiel zu ungenau. Sein Vertrag läuft bis 2024 und es würde überraschen, wenn er so lange bleiben würde. Note: 5,5. © getty 31/38 Eric Maxim Choupo-Moting (von Paris Saint-Germain - ablösefrei): Gilt als stets gut gelaunter Zeitgenosse, der sich über sein Reservistendasein nicht beschwert und ohne große Anlaufzeit liefert - und im Großen und Ganzen tut er das. © getty 32/38 Obwohl er selten wirklich überzeugte, ermöglichte seine Präsenz den eigentlichen Stammspielern Verschnaufpausen. In 709 Pflichtspielminuten markierte Choupo-Moting immerhin fünf Scorerpunkte. Note: 3,5. © getty 33/38 Marc Roca (von Espanyol Barcelona - Ablösesumme: 9 Millionen Euro): Salihamidzic soll den spanischen Mittelfeldspieler schon länger beobachtet haben, ehe er im vergangenen Oktober zuschlug. © getty 34/38 Obwohl er bei seinen wenigen Auftritten phasenweise gutes Passspiel zeigte, scheint Flick nicht wirklich überzeugt von Roca zu sein. Ist aber erst 24 und hat vermutlich noch etwas Entwicklungspotenzial. Note: 3,5. © getty 35/38 Douglas Costa (von Juventus Turin - Leihgebühr: 250.000 Euro): Weil Salihamidzics erklärter Wunschspieler Callum Hudson-Odoi nicht zu haben war, holte er eben Costa zurück. Der Brasilianer spielte schon von 2015 bis 2017 für Bayern. © getty 36/38 Im Herbst setzte er noch vereinzelte Akzente, ehe er im Winter immer weniger Einsatzzeiten bekam und sich schließlich einen Haarriss im Fuß zuzog. Es erscheint ausgeschlossen, dass Costa fest verpflichtet wird. Note: 4,5. © getty 37/38 Tiago Dantas (von Benfica Lissabon – Leihgebühr unbekannt): Gilt als Wunschspieler von Flick, der Dantas‘ Karriere schon länger verfolgt. Für die Profis ist er erst seit Anfang des Jahres spielberechtigt, kam seither aber nur auf drei Minuten. © getty 38/38 Seine Leihe läuft bis Sommer, anschließend könnte ihn der FC Bayern für sieben Millionen Euro fest verpflichten. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen - die Summe wäre eine Investition in die Zukunft. Kein Bewertung.

Nagelsmann-Ablöse: "Weiß nicht, ob das realistisch ist"

Der Behauptung von Leipzig-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, dass für die Verpflichtung von Nagelsmann über 23 Millionen Euro fällig werden, entgegnete Kahn: "Damit wir überhaupt halbwegs in die Nähe der kolportierten Summen kämen, müssten wir bis 2026 fünfmal die Champions League gewinnen. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Der garantierte Betrag ist deutlich darunter."

Für Wirbel sorgte im vergangenen Monat die Ankündigung von Hansi Flick, den FC Bayern zum Saisonende verlassen zu wollen. Kahn hatte die Hoffnung an eine gemeinsame Zukunft bis zu Flicks öffentlicher Verkündung nach dem Spiel gegen Wolfsburg nicht aufgegeben, aber: "Klar habe ich gemerkt, dass viele Dinge in ihm vorgehen. Unsere Gespräche waren immer tiefgehend, sehr gut. Aber ich habe gespürt: Das könnte schwierig werden."

Alles deutet nun darauf hin, dass Flick beim DFB auf Nationaltrainer Joachim Löw folgt, ein Job, für den er laut Kahn "prädestiniert" ist. "Ich wüsste nicht, warum er diese Gelegenheit verstreichen lassen sollte." Als einer der Hauptgründe für die Trennung vom FC Bayern gilt das schlechte Verhältnis zwischen Flick und Hasan Salihamidzic, in dieser Thematik stützte Kahn jedoch seinen Sportvorstand: "Für mich wären diese Unstimmigkeiten lösbar gewesen, wir hätten das hinbekommen. Für die Öffentlichkeit war es einfach, Hasan den Schwarzen Peter zuzuschieben. So einfach ist diese Geschichte aber nicht gewesen."

Bezüglich der Arbeit von Salihamidzic, der "einen großen Anteil an den Titeln" habe, sei ein "falscher Eindruck entstanden", die vornehmlich im Internet zu lesenden Kommentare gingen "viel zu weit und tief unter die Gürtellinie. Das können wir nicht akzeptieren: Diffamierungen, Anfeindungen, heftige und persönliche Attacken. Das geht so nicht, weder bei Hasan noch bei allen anderen, die so etwas erfahren haben. Wir dürfen als Gesellschaft nicht zulassen, dass so mit Menschen umgegangen wird."