FC Bayern München, News und Gerüchte: Leon Goretzka tadelt Thomas Müller

Leon Goretzka vom FC Bayern München hat seinen Mitspieler Thomas Müller im Scherz getadelt. Vorstand Oliver Kahn rechnet nicht mit einem Abschied von Trainer Hansi Flick zum DFB. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Hier gibt es News zum FC Bayern vom Vortag.

FC Bayern: Leon Goretzka tadelt Thomas Müller

Leon Goretzka vom FC Bayern München hat seinen Mitspieler Thomas Müller im Scherz getadelt. "Wir müssen ihn auch ein bisschen zügeln, dass er in unserem Pressing das macht, was er machen soll, und nicht einfach nur losrennt", sagte er nach dem 1:0-Sieg im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig.

Der auf dem Platz stets wortgewaltige Müller gilt beim FC Bayern als Kommandogeber und Initiator von Pressing-Situationen. "Das ist einfach wichtig, dass wir uns untereinander coachen, das macht er einfach mit Bravour", lobte Goretzka. Der Mittelfeldspieler hatte auf Vorarbeit von Müller das entscheidende 1:0 erzielt.

RB Leipzig - FC Bayern München: Die Noten und Einzelkritiken zum Spitzenspiel © getty 1/30 Spitzenreiter FC Bayern hat den Vorsprung auf RB Leipzig mit einem 1:0-Sieg auf sieben Punkte ausgebaut. Während bei den Münchnern ein Nationalspieler glänzte, enttäuschte Forsberg bei den Sachsen. Die Noten und Einzelkritiken zum Topspiel. © getty 2/30 PETER GULACSI: Erlebte lange einen ruhigen Abend, bis er den Ball mit der ersten Bayern-Chance durch Goretzka völlig machtlos aus dem Netz fischen musste (38.). Gute Paraden gegen Sane (43.) und Müller (77.). Note: 3,5. © getty 3/30 NORDI MUKIELE: Stieß nach rund zehn Minuten übel mit Haidara zusammen, konnte aber weitermachen. Dank seiner Vorstöße liefen viele Angriffe über seine Seite. Kam defensiv gegen Coman an seine Grenzen, blieb aber meist Sieger. Note: 3. © getty 4/30 WILLI ORBAN: Verhinderte mit seinen langen Beinen mehrere gefährliche Angriffe. Bei Standards in der Luft eine Bank. Dafür mit einigen unnötigen Fehlpässen. Wies zudem Defizite in der Geschwindigkeit auf. Note: 3,5. © getty 5/30 DAYOT UPAMECANO: Der künftige FCB-Verteidiger strahlte wie gewohnt enorme Präsenz aus und war in seinen Aktionen selbstbewusst. Hatte Choupo-Moting weitestgehend im Griff. Im Spielaufbau mit kleineren Ungenauigkeiten. Note: 3. © getty 6/30 LUKAS KLOSTERMANN: Konzentrierte sich ausschließlich auf die Defensivarbeit und machte Sane das Leben schwer. Im Angriff mit einigen Abspielfehlern. Rückte beim 0:1 zu spät nach. Note: 3,5. © getty 7/30 TYLER ADAMS: Deutlich defensiver als sein Pendant auf der rechten Seite (Haidara), dafür umso giftiger in den Zweikämpfen. In der Zentrale mit den meisten Ballaktionen. Vor dem Rückstand gegen Müller allerdings viel zu passiv. Note: 3,5. © getty 8/30 MARCEL SABITZER: Lange konnte der Österreicher dem Spiel seinen Stempel nicht aufdrücken (hatte kaum den Ball), ehe er nach dem Seitenwechsel aufdrehte. Mit guten Distanzschüssen prüfte er Neuer gleich mehrfach. Note: 4. © getty 9/30 AMADOU HAIDARA: Unfassbar fleißig! Suchte auf auf der linken Seite oft den Weg nach Vorne und scheute auch den Abschluss nicht. Unterstützte seine Hintermänner obendrein bei der Defensivarbeit. Note: 2,5. © getty 10/30 DANI OLMO: Holte sich seine Bälle teilweise früh ab, gefährlich wurde er aber erst nach der Pause: Verzog erst aus guter Position (52.) und kurz darauf viel zu eigensinnig (53.). Der Spanier verlor zudem nahezu alle Zweikämpfe (15,4 Prozent). Note: 5. © getty 11/30 EMIL FORSBERG: Ein zwar sehr engagierter, aber glückloser Auftritt. Blieb in der ersten Hälfte völlig blass. Sogar Gulacsi hatte mehr Ballaktionen als der Schwede (19). Blieb zur Pause in der Kabine. Note: 5,5. © getty 12/30 CHRISTOPHER NKUNKU: Brachte die Bayern-Defensive mit seinen Läufen mehrfach in Bedrängnis, stand aber auffallend häufig im Abseits. Ging bei Leipzigs Sturmlauf auf den Ausgleich etwas unter. Note: 4,5. © getty 13/30 JUSTIN KLUIVERT: Kam nach dem Seitenwechsel für den schwachen Forsberg ins Spiel und sorgte gleich für frischen Wind. Sein Schwung machte sich aber nur bis Mitte der zweiten Hälfte bemerkbar. Note: 4. © getty 14/30 ALEXANDER SÖRLOTH: Wurde nach 73 Minuten für Olmo eingewechselt und fiel gleich mit einem heftig geführten Zweikampf gegen Pavard auf. Sonst unauffällig. Ohne Bewertung. © getty 15/30 YUSSUF POULSEN: Ersetzte Haidara nach 73 Minuten für mehr Offensiv-Power, blieb aber ohne nennenswerte Aktion. Ohne Bewertung. © getty 16/30 HEE-CHAN HWANG: Kam als dritter Stürmer für Adams ins Spiel (82.). Konnte die Niederlage ebenfalls nicht mehr abwenden. Ohne Bewertung. © getty 17/30 MANUEL NEUER: Reagierte nach einem Missverständnis mit Hernandez gut gegen Forsberg (8.) und war auch beim Schuss von Sabitzer zur Stelle (59.). Gefährlicher wurde es für seinen Kasten nicht. Note: 3. © getty 18/30 BENJAMIN PAVARD: Verlor bis zur Pause keinen seiner 4 Zweikämpfe, im zweiten Abschnitt bei Sabitzers Chance zu weit weg von Haidara (49.). Meiste Ballaktionen und Pässe beim FCB. Note: 3,5. © getty 19/30 NIKLAS SÜLE: In Halbzeit eins solide. Sein Ballverlust ermöglichte Olmo eine gute Gelegenheit (53.), kurz darauf fast mit einem Ballverlust gegen Nkunku im eigenen Fünfmeterraum. Note: 3,5. © getty 20/30 DAVID ALABA: Begann mit zwei zu langen Schlägen in der Anfangsviertelstunde, verzeichnete defensiv aber gleich mehrere gute Ballgewinne. Ist nach seinem jetzt 274. BL-Spiel jetzt "Rekord-Ausländer" in der FCB-Historie. Note: 3. © getty 21/30 LUCAS HERNANDEZ: Setzte einige gute Tackles an und gewann bis zur Pause jeden seiner 7 Zweikämpfe. Steht er in der Startelf, ist der FCB in 23 BL-Spielen unbesiegt (19 Siege, 4 Remis). Note: 3. © getty 22/30 JOSHUA KIMMICH: Wie gewohnt die Drehscheibe im FCB-Spiel. Herausragend sein Pass auf Müller, der ins 1:0 mündete. Bestritt die meisten Zweikämpfe und spielte die meisten Pässe in die gegnerische Hälfte. Note: 2,5. © getty 23/30 LEON GORETZKA: Befindet sich in überragender Form, wies eine starke Passquote auf und erzielte sein 5. Saisontor. War nun in seinen vergangenen 5 BL-Spielen an 6 Treffern beteiligt. Auch defensiv immer auf der Höhe. Note: 2. © getty 24/30 LEROY SANE: Ging immer wieder ins Dribbling und blieb damit schwer zu fassen. Auch gegen den Ball mit solider Leistung. Tolle Technik bei seinem Schuss in Minute 43. Nach der Pause weniger zu sehen. Note: 3. © getty 25/30 THOMAS MÜLLER: Verschlampte zunächst einen aussichtsreichen Konter (14.) und hatte kaum Ballaktionen, dann aber mit der starken Vorlage zum 1:0. War in den vergangenen 10 BL-Spielen an 11 Toren beteiligt. Offensiv immer gefährlich. Note: 2,5. © getty 26/30 KINGSLEY COMAN: Konnte sich im Eins-gegen-eins nur selten durchsetzen und wies eine schwache Zweikampfquote auf. Symptomatisch für seinen unauffälligen Auftritt der verunglückte Schussversuch in Minute 67. Note: 4,5. © getty 27/30 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Machte viele Bälle fest, verteilte sie schnell und brachte bis zur Pause jeden seiner 13 Pässe an den Mann. Dazu mit zwei Abschlüssen (23., 44.). In der zweiten Halbzeit aber ziemlich abgemeldet. Note: 3. © getty 28/30 SERGE GNABRY: In Minute 72 für Coman eingewechselt, bereitete kurz darauf Musialas Torchance vor. Spielte keinen Fehlpass. Keine Bewertung. © getty 29/30 JAMAL MUSIALA: Kam zusammen mit Gnabry, für ihn verließ Goretzka das Feld. 3 Minuten später gelang ihm der erste Torschuss des FCB in Halbzeit zwei. Keine Bewertung. © getty 30/30 JAVI MARTINEZ: Nach 81 Minuten für Sane ins Spiel gekommen, um den Vorsprung über die Zeit zu retten. Keine Bewertung.

Oliver Kahn spricht über Zukunft von Hansi Flick

Vorstand Oliver Kahn rechnet nicht mit einem Abschied von Trainer Hansi Flick zum DFB, der ab Sommer einen Bundestrainer-Nachfolger von Joachim Löw benötigt.

"Ich habe in den vergangenen Wochen das eine oder andere Gespräch mit Hansi gehabt und konnte in diesen Gesprächen nicht feststellen, dass er da große Tendenzen hat, was die Nationalmannschaft anbelangt", sagte Kahn vor dem Spiel gegen RB Leipzig (1:0). "Er ist voll auf den FC Bayern München fokussiert."

Flick selbst wich Fragen zu dieser Thematik zuletzt stets aus und vermied ein langfristiges Bekenntnis. Am Samstag sagte der 56-Jährige: "Nach dieser Saison gehe ich erstmal in den Urlaub. Alles, was danach kommt, da habe ich alles schon zu gesagt."

© Getty

FC Bayern schlägt RB Leipzig 1:0

Durch den 1:0-Sieg am Samstagabend bei RB Leipzig baute der FC Bayern seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Punkte aus. Hier gibt es alle wichtigen Inhalte zum Spiel.

Die Tabelle der Bundesliga: FCB sieben Punkte vor RBL