Bundesliga, Stimmen und Reaktionen - Nagelsmann enttäuscht: "Die erste Chance auf einen Titel ist weg"

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig) über ...

... das Spiel: "Wir waren in meinen Augen heute eher besser als der Gegner."

... den Spielverlauf: "Ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht, waren vor allem nicht schlechter - was auch die statistischen Werte zeigen. Doch wir mussten ein Tor hinnehmen, das wir so nicht bekommen dürfen."

... den Grund für die Niederlage: "Wir haben den FCBayern in der zweiten Halbzeit phasenweise tief in die eigene Hälfte gedrängt. Leider haben wir vier Riesen-Chancen ausgelassen - Leon Goretzka macht die Chance für die Bayern rein. Das war heute der Qualitätsunterschied."

... die Ziele: "Es geht für uns darum, in der Bundesliga Zweiter zu werden. Wir spielen eine gute Saison, wir müssen so weiterspielen, auch wenn jetzt die erste Chance auf einen Titel weg ist. Wir arbeiten viel, es kommt manchmal noch etwas zu wenig heraus. Das Team hat dennoch wieder seinen starken Charakter gezeigt und bis zum Schluss Gas gegeben. So müssen wir weiter auftreten, um unsere bislang gute Saison auch weiter so erfolgreich zu gestalten."

Oliver Mintzlaff (Trainer RB Leipzig) über ...

... das Spiel: "Das ist natürlich enttäuschend, dass wir nichts mitnehmen konnten aus diesem Spiel. Zur Halbzeit stand es sicherlich nicht unverdient 0:1, aufgrund der brutalen Effektivität des FC Bayern und weil sie zum Ende der ersten 45 Minuten etwas besser im Spiel waren. In der zweiten Hälfte haben wir uns deutlich gesteigert und alles in die Waagschale geworfen. Am Ende hat es sich, wenn man nur nach der Leistung bewertet, eher nach einem Unentschieden angefühlt, aber das müssen wir jetzt so akzeptieren."

... die Ziele: "Unser erstes Ziel bleibt weiterhin die Qualifikation für die Champions League. Dazu können wir weiterhin noch die beste Saison in unserer Vereinsgeschichte spielen. Wir konzentrieren uns jetzt auf die restlichen sieben Saisonspiele."

... die Meisterschaft: "Es sind sieben Spiele und der FC Bayern ist sieben Punkte vorne. Wenn man das realistisch betrachtet und die Stärke des FC Bayern einordnen kann, dann brauchen wir jetzt hier nicht von der Meisterschaft sprechen. Nichtsdestotrotz hätten wir heute gerne gewonnen oder einen Punkt mitgenommen."

Marcel Sabitzer (RB Leipzig): "Der kleine Unterschied war heute, dass die Bayern diese eine Chance genutzt haben. Wir haben es vor allem in der zweiten Halbzeit gut gemacht, sind gut ins letzte Drittel gekommen, haben uns Chancen erspielt. Aber es hat der Punch gefehlt. Wir müssen uns ankreiden lassen, dass wir unsere Chancen heute Abend nicht genutzt haben. Dass wir heute kein Tor gemacht haben, das tut natürlich weh."

Manuel Neuer (FC Bayern) über ...

... Müller: "Das war richtig gut, Leon musste ihn nur noch feste einschieben"

... das Spiel: "Wir haben in der ersten Halbzeit kaum Chancen zugelassen. In der zweiten Hälfte hat Leipzig besser gespielt und wir hatten Probleme mit unserem Aufbau. RB hatte einige Chancen. Es war heute ein wichtiger Schritt und jetzt wollen wir uns den Titel nicht mehr lassen."

Hansi Flick (Trainer FC Bayern) über ...

... das Spiel: "Die Leipziger haben gezeigt, warum sie zu Recht da vorne stehen. Der Start war langsam, aber nach 20 Minuten haben wir das Spiel dominiert und haben ein Tor erzielt. In der zweiten Halbzeit hat Leipzig nach vorne geschoben und wir haben uns schwergetan. Kompliment an mein Team, ihre Mentalität ist unglaublich."

... die Meisterschaft: "Heute war es ein wichtiger Schritt dahin. Aber die Saison ist noch nicht gelaufen."

... eine mögliche Rückkehr von Lewandowski: "Robert Lewandowski wird eine Woche lang gar nichts tun. Dann wird er mit dem Rehabilitationstraining beginnen und wir werden sehen, wie die Dinge von Tag zu Tag laufen. Ich kann kein genaues Rückkehrsdatum angeben, es gibt Experten, die das entscheiden. Wir werden absolut kein Risko eingehen."

... seine Zukunft: "Nach der Saison gehe ich in den Urlaub (lacht). Dazu habe ich alles gesagt."

Wies zudem Defizite in der Geschwindigkeit auf. Note: 3,5. © getty 5/30 DAYOT UPAMECANO: Der künftige FCB-Verteidiger strahlte wie gewohnt enorme Präsenz aus und war in seinen Aktionen selbstbewusst. Hatte Choupo-Moting weitestgehend im Griff. Im Spielaufbau mit kleineren Ungenauigkeiten. Note: 3. © getty 6/30 LUKAS KLOSTERMANN: Konzentrierte sich ausschließlich auf die Defensivarbeit und machte Sane das Leben schwer. Im Angriff mit einigen Abspielfehlern. Rückte beim 0:1 zu spät nach. Note: 3,5. © getty 7/30 TYLER ADAMS: Deutlich defensiver als sein Pendant auf der rechten Seite (Haidara), dafür umso giftiger in den Zweikämpfen. In der Zentrale mit den meisten Ballaktionen. Vor dem Rückstand gegen Müller allerdings viel zu passiv. Note: 3,5. © getty 8/30 MARCEL SABITZER: Lange konnte der Österreicher dem Spiel seinen Stempel nicht aufdrücken (hatte kaum den Ball), ehe er nach dem Seitenwechsel aufdrehte. Mit guten Distanzschüssen prüfte er Neuer gleich mehrfach. Note: 4. © getty 9/30 AMADOU HAIDARA: Unfassbar fleißig! Suchte auf auf der linken Seite oft den Weg nach Vorne und scheute auch den Abschluss nicht. Unterstützte seine Hintermänner obendrein bei der Defensivarbeit. Note: 2,5. © getty 10/30 DANI OLMO: Holte sich seine Bälle teilweise früh ab, gefährlich wurde er aber erst nach der Pause: Verzog erst aus guter Position (52.) und kurz darauf viel zu eigensinnig (53.). Der Spanier verlor zudem nahezu alle Zweikämpfe (15,4 Prozent). Note: 5. © getty 11/30 EMIL FORSBERG: Ein zwar sehr engagierter, aber glückloser Auftritt. Blieb in der ersten Hälfte völlig blass. Sogar Gulacsi hatte mehr Ballaktionen als der Schwede (19). Blieb zur Pause in der Kabine. Note: 5,5. © getty 12/30 CHRISTOPHER NKUNKU: Brachte die Bayern-Defensive mit seinen Läufen mehrfach in Bedrängnis, stand aber auffallend häufig im Abseits. Ging bei Leipzigs Sturmlauf auf den Ausgleich etwas unter. Note: 4,5. © getty 13/30 JUSTIN KLUIVERT: Kam nach dem Seitenwechsel für den schwachen Forsberg ins Spiel und sorgte gleich für frischen Wind. Sein Schwung machte sich aber nur bis Mitte der zweiten Hälfte bemerkbar. Note: 4. © getty 14/30 ALEXANDER SÖRLOTH: Wurde nach 73 Minuten für Olmo eingewechselt und fiel gleich mit einem heftig geführten Zweikampf gegen Pavard auf. Sonst unauffällig. Ohne Bewertung. © getty 15/30 YUSSUF POULSEN: Ersetzte Haidara nach 73 Minuten für mehr Offensiv-Power, blieb aber ohne nennenswerte Aktion. Ohne Bewertung. © getty 16/30 HEE-CHAN HWANG: Kam als dritter Stürmer für Adams ins Spiel (82.). Konnte die Niederlage ebenfalls nicht mehr abwenden. Ohne Bewertung. © getty 17/30 MANUEL NEUER: Reagierte nach einem Missverständnis mit Hernandez gut gegen Forsberg (8.) und war auch beim Schuss von Sabitzer zur Stelle (59.). Gefährlicher wurde es für seinen Kasten nicht. Note: 3. © getty 18/30 BENJAMIN PAVARD: Verlor bis zur Pause keinen seiner 4 Zweikämpfe, im zweiten Abschnitt bei Sabitzers Chance zu weit weg von Haidara (49.). Meiste Ballaktionen und Pässe beim FCB. Note: 3,5. © getty 19/30 NIKLAS SÜLE: In Halbzeit eins solide. Sein Ballverlust ermöglichte Olmo eine gute Gelegenheit (53.), kurz darauf fast mit einem Ballverlust gegen Nkunku im eigenen Fünfmeterraum. Note: 3,5. © getty 20/30 DAVID ALABA: Begann mit zwei zu langen Schlägen in der Anfangsviertelstunde, verzeichnete defensiv aber gleich mehrere gute Ballgewinne. Ist nach seinem jetzt 274. BL-Spiel jetzt "Rekord-Ausländer" in der FCB-Historie. Note: 3. © getty 21/30 LUCAS HERNANDEZ: Setzte einige gute Tackles an und gewann bis zur Pause jeden seiner 7 Zweikämpfe. Steht er in der Startelf, ist der FCB in 23 BL-Spielen unbesiegt (19 Siege, 4 Remis). Note: 3. © getty 22/30 JOSHUA KIMMICH: Wie gewohnt die Drehscheibe im FCB-Spiel. Herausragend sein Pass auf Müller, der ins 1:0 mündete. Bestritt die meisten Zweikämpfe und spielte die meisten Pässe in die gegnerische Hälfte. Note: 2,5. © getty 23/30 LEON GORETZKA: Befindet sich in überragender Form, wies eine starke Passquote auf und erzielte sein 5. Saisontor. War nun in seinen vergangenen 5 BL-Spielen an 6 Treffern beteiligt. Auch defensiv immer auf der Höhe. Note: 2. © getty 24/30 LEROY SANE: Ging immer wieder ins Dribbling und blieb damit schwer zu fassen. Auch gegen den Ball mit solider Leistung. Tolle Technik bei seinem Schuss in Minute 43. Nach der Pause weniger zu sehen. Note: 3. © getty 25/30 THOMAS MÜLLER: Verschlampte zunächst einen aussichtsreichen Konter (14.) und hatte kaum Ballaktionen, dann aber mit der starken Vorlage zum 1:0. War in den vergangenen 10 BL-Spielen an 11 Toren beteiligt. Offensiv immer gefährlich. Note: 2,5. © getty 26/30 KINGSLEY COMAN: Konnte sich im Eins-gegen-eins nur selten durchsetzen und wies eine schwache Zweikampfquote auf. Symptomatisch für seinen unauffälligen Auftritt der verunglückte Schussversuch in Minute 67. Note: 4,5. © getty 27/30 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Machte viele Bälle fest, verteilte sie schnell und brachte bis zur Pause jeden seiner 13 Pässe an den Mann. Dazu mit zwei Abschlüssen (23., 44.). In der zweiten Halbzeit aber ziemlich abgemeldet. Note: 3. © getty 28/30 SERGE GNABRY: In Minute 72 für Coman eingewechselt, bereitete kurz darauf Musialas Torchance vor. Spielte keinen Fehlpass. Keine Bewertung. © getty 29/30 JAMAL MUSIALA: Kam zusammen mit Gnabry, für ihn verließ Goretzka das Feld. 3 Minuten später gelang ihm der erste Torschuss des FCB in Halbzeit zwei. Keine Bewertung. © getty 30/30 JAVI MARTINEZ: Nach 81 Minuten für Sane ins Spiel gekommen, um den Vorsprung über die Zeit zu retten. Keine Bewertung.

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Wir brauchen nicht groß drumherum zu reden und irgendwelche Durchhalteparolen zu schmettern. Es sind jetzt sieben Punkte, aber auch noch sieben Spiele. Es ist definitiv nicht leichter geworden, aber es ist noch möglich."

Mats Hummels (Torschütze Borussia Dortmund) über ...

... das Spiel: "Wir hatten so viele Torchancen und Situationen, die Hundertprozentige werden müssen. In der zweiten Halbzeit war es extrem, wie oft wir zentral 20 Meter vorm Tor eine Situation hatten und es nie geschafft haben, eine gefährliche Situation draus zu schaffen. Im Zuge dessen haben wir teilweise ein sehr unkontrolliertes Spiel zugelassen. Ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit mit dem Ball zu unsauber, zu unkontrolliert, technisch einfach nicht gut genug waren."

... die Chance, in die Champions League zu kommen: "Die ist jetzt klein, das müssen wir so klar sagen. Wir müssen schauen, dass wir jetzt unsere Siege einfahren. Wir haben uns mit dem Spiel gegen Köln und Frankfurt wieder ein großes Loch gegraben. Wenn man realistisch ist, dürfte es selbst mit sechs oder sieben Siegen sehr schwer werden mit Platz vier. Deshalb sollte das erst mal nicht unser Thema sein, sondern in der Bundesliga einfach Leistung bringen und in den Pokal-Wettbewerben weiterkommen."

... die möglichen Folgen: "Logischerweise hat das finanzielle Konsequenzen und es kann sein, dass man einen nicht kaufen kann, den man haben will und einen verkaufen muss, den man halten will. Das ist tatsächlich aber nicht mein Gebiet, da kenne ich mich nicht aus. Nicht die Champions League zu erreichen, wäre sportlich und finanziell eine Katastrophe. Da sind wir nah dran."

Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt): "Abgerechnet wird nach Spieltag 34 und wir müssen einfach so spielen, wie gegen Dortmund. Dann haben wir auch eine gute Chance, dass wir die Adler-Familie sehr glücklich machen. Sollte es diese Mannschaft in die Champions League schaffen, dann wissen alle, was in Frankfurt abgeht."

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir haben eine historische Chance und die muss man versuchen zu nutzen. Es kommt Wolfsburg, die sind unglaublich schwer zu bespielen, dann müssen wir zu Gladbach, wir haben Augsburg und Leverkusen. Wenn wir diesen Monat überstehen, dann sind die Chancen sehr, sehr groß."

Klaas-Jan Huntelaar (Torschütze FC Schalke 04): "Die Art und Weise, wie man in einem Spiel auftritt, ist sehr wichtig und wie man trainiert. Damit können wir Schritte machen, es war konditionell viel besser als in anderen Spielen."

Dimitrios Grammozis (Trainer FC Schalke 04) über ...

... das Spiel: "Mir hat gefallen, dass wir als Mannschaft aufgetreten sind. Ich glaube das war ein guter Schritt nach vorne, auch die Art und Weise, wie wir uns das vorstellen."

... Shkodran Mustafi: "Wir hatten nicht so viel Gelegenheit, weil die Abfahrt sehr stressig war und wir noch zwei, drei Dinge machen mussten, um noch einmal Standardsituationen durchzugehen. Aber ich denke, dass er Profi genug ist, um das wegzustecken. Wir haben es ganz kurz angedeutet als Trainiertem, ihm gesagt, dass er nicht dabei ist und fertig."

Hannes Wolf (Trainer Bayer 04 Leverkusen): "Ich bin sehr glücklich, über die drei Punkte. Dass wir etwas besser nach vorne spielen können, haben wir auch gesehen, aber jetzt haben wir eine lange Woche bis Hoffenheim und Zeit, mit den Jungs zu arbeiten. Ich freue mich, auf das was jetzt kommt."

Sven Bender (Bayer 04 Leverkusen) über ...

... das Spiel: "Natürlich ist so ein Trainerwechsel immer einschneidend, es ändert sich immer alles. Wir haben das System und die Art, wie wir Fußball spielen, geändert. Viele Spieler waren auch bei der Nationalmannschaft. Die Jungs, die hier waren, hatten viele Videositzungen und Trainingseinheiten. Die, die weg waren, mussten das alles in der Kürze der Zeit nachholen, daran liegt es auch. Ich freue mich, dass wir trotzdem die drei Punkte geholt haben."

... die Frage, ob er noch Kontakt zu Peter Bosz hat: "Ja natürlich. Ich glaube, wer zweieinhalb Jahre mit einem Trainer arbeitet, der hat danach noch einmal Kontakt und bedankt sich für die Zusammenarbeit. Das Vertrauen, was er mir persönlich entgegengebracht hat, konnte ich ihm hoffentlich auch zurückgeben. Das war eine gute Zusammenarbeit, leider ist der Weg jetzt zu Ende gegangen und jetzt geht es weiter."

Kerem Demirbay (Bayer 04 Leverkusen): "Es hat gutgetan. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe in den letzten Monaten und Jahren auch ein bisschen weniger Vertrauen gespürt. Ich habe Spaß an meiner Arbeit und ich spüre wieder Vertrauen. Ich denke, das ist der Weg."

Andre Hahn (Torschütze FC Augsburg): "Wir sind natürlich extrem froh, das hilft uns im Abstiegskampf. Genau die Spiele müssen wir gewinnen, das genießen wir."

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG 1899 Hoffenheim): "Es war zu wenig Kommunikation auf dem Platz. Das habe ich den Jungs auch gesagt. Das sind menschliche Reaktionen, aber es sind Reaktionen, die da nicht helfen. Dass man dann denkt, man hat mit sich selbst zu tun, aber nein, man muss dann aktiv werden, sowohl in der Art wie man Fußball spielt, als auch die Art, wie man kommuniziert und was man ausstrahlt."

Oliver Baumann (Torhüter TSG 1899 Hoffenheim): "Es ist schon so, dass wir alle gemeinsam spielen, aber jeder hat auch seine eigene Verantwortung und die Tore bekommen wir da zu einfach."

Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05): " Wir hatten glaube ich ein besseres Spiel als Bielefeld, auch wenn wir nicht an unserer Leistungsgrenze waren. Wir hatten mehr Chancen und das Tor kam aus dem Nichts. Deshalb ist es sehr ärgerlich."

Andreas Voglsammer (Torschütze Arminia Bielefeld): "Ich habe mich in der Situation eigentlich mehr geärgert, dass ich den Freistoß so miserabel schieße. Das hat unter der Woche deutlich besser geklappt. Dann wollte ich den Ball irgendwie auf das Tor bringen, ich glaube, ich habe ihn noch nicht einmal richtig getroffen. Dann ist er so komisch ins Eck reingehoppelt."

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Das ist ein Stürmer, der muss ja auch mal Unmögliche machen. Klar, der Freistoß war nicht optimal, aber er ist in der Situation dringeblieben, wie es bei einem guten Stürmer der Fall ist, und hat seine zweite Chance bekommen, den hat er gut getroffen."

Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg): "Wir haben in der Halbzeitpause sehr deutliche Worte dafür gefunden, was wir da in der ersten Hälfte angeboten haben. Wir haben schon gemerkt, dass man so nicht weiter Fußball spielen kann. Ich glaube, uns muss bewusst sein, dass wir in der Bundesliga nicht einfach so jemanden nebenbei schlagen, wir brauchen immer eine sehr gute Leistung. Momentan ist es so, wenn man oben steht, dann schießt man so ein Drecksding rein und gewinnt so."

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg): "Da waren wir nicht gut im Spiel, da ist es wichtig, dass du zumindest mit einem Unentschieden in die Halbzeit reingehst. Da haben wir gesagt, dass es keine gute Halbzeit war und dass wir in der zweiten einen Gang hochschalten wollen. Das haben die Spieler dann gemacht und dann war es ein Spiel, zum großen Teil in der Hälfte des 1. FC Köln."

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln): "Eine solch gute Leitung, wie sie die Mannschaft gezeigt hat, dann bist du schon gerüstet. Natürlich wäre das Selbstvertrauen größer, wenn wir gepunktet hätten, aber wir wissen die Situation schon einzuschätzen. Und wichtig ist auch, dass du dich nach den Rückschlägen stabilisierst und personell ein bisschen mehr Alternativen hast."

Rafael Czichos (1. FC Köln) über ...

... das Spiel: "Eine richtig dreckige Niederlage. Wenn man sieht wie das Tor gefallen ist, dann ist das schon extrem bitter. Aber so ist das, wenn du da oben stehst, dann fallen dir die Dinger so vor die Füße. Wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir fußballerisch diese Saison besser waren und wir haben Wolfsburg vor große Probleme gestellt. In der zweiten Halbzeit hat Wolfsburg es deutlich besser gemacht und jetzt stehen wir wieder da, gucken auf die Tabelle, analysieren unser Spiel und fahren wieder mit nichts nach Hause."

... die Tabellensituation: "Wenn man die Leistung von dem Spiel sieht, sieht man, dass wir mit Druck umgehen können, dass wir trotzdem gewillt sind guten Fußball zu spielen und eklig zu sein. Das, was man braucht, wenn man da unten ist. Das mach mir Mut für die nächsten Wochen."

Marius Wolf (1. FC Köln): "Ich denke, wir haben eine super erste Halbzeit gespielt. Wir müssen einfach die Tore machen. Es ist am Ende ein sehr enttäuschendes Ergebnis."

