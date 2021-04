FC Bayern München, News und Gerüchte: Philipp Lahm vergleicht sich mit Alphonso Davies

Der langjährige Spieler des FC Bayern München Philipp Lahm sieht sich bei Alphonso Davies an sich selbst erinnert. Joshua Zirkzee, der aktuell an Parma Calcio verliehen ist, droht eine Operation. Am Samstag (18.30 Uhr) kommt es zum Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und Verfolger RB Leipzig. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern München: Lahm vergleicht sich mit Alphonso Davies

Der langjährige Spieler des FC Bayern München Philipp Lahm sieht sich bei Alphonso Davies an sich selbst erinnert. "Er ist ein klassischer Außenverteidiger. Dynamisch, schnell, physisch stark. Er spielt mit Leidenschaft", sagte Lahm bei bundesliga.com. "Er erinnert mich ein bisschen an eine junge Version von mir selbst - jugendlich, hingebungsvoll." Gleichzeitig erklärte Lahm aber, dass der erst 20-jährige Davies noch viel lernen müsse: "Speziell im taktischen Bereich."

Davies erarbeitet sich im Herbst 2019 einen Stammplatz als Linksverteidiger und hatte anschließend entscheidenden Anteil am Triple-Gewinn seiner Mannschaft. Laut Lahm absolvierte Davies eine "unverschämt gute erste Saison".

Lahm selbst spielte beim FC Bayern einst als Links- und Rechtsverteidiger, ehe er zum Ende seiner Karriere ins defensive Mittelfeld rutschte. 2017 beendete der heute 37-Jährige seine aktive Karriere.

RB Leipzig - FC Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen zum Topspiel © getty 1/31 Sowohl RB Leipzig als auch die Bayern können nicht mit ihrer absoluten Top-Elf in den Meisterkracher am Samstag gehen. Wir zeigen, welche Schlüsselspieler ausfallen und wie Flick und Nagelsmann das in ihrer Startelf kompensieren könnten. © getty 2/31 RB LEIPZIG: Nagelsmann fehlen gegen die Bayern drei etablierte Stammkräfte. Angelino laboriert noch an einem Muskelfaserriss, Nationalspieler Marcel Halstenberg befindet sich in Quarantäne, nachdem er Kontakt zum positiv getetsten Jonas Hofmann hatte. © getty 3/31 Noch etwas schlimmer wiegt aber der Ausfall von Mittelfeld-Motor Kevin Kampl, der sich am 26. Spieltag gegen Bielefeld die fünfte Gelbe Karte einhandelte. "Mich ärgert es", sagte Nagelsmann nach der feststehenden Sperre. © getty 4/31 Und damit nicht genug: Abwehrchef Dayot Upamecano laborierte zuletzt an einer Oberschenkelverletzung, wird aber gegen seinen künftigen Arbeitgeber wohl spielen können. "Er hat die letzten zwei Tage stark trainiert", sagte Nagelsmann. © getty 5/31 TOR - PETER GULACSI © getty 6/31 ABWEHR - LUKAS KLOSTERMANN © getty 7/31 DAYOT UPAMECANO © getty 8/31 WILLI ORBAN © getty 9/31 MITTELFELD - NORDI MUKIELE © getty 10/31 MARCEL SABITZER © getty 11/31 TYLER ADAMS © getty 12/31 AMADOU HAIDARA © getty 13/31 ANGRIFF - DANI OLMO © getty 14/31 CHRISTOPHER NKUNKU © getty 15/31 EMIL FORSBERG © getty 16/31 Taktisch läuft es wie gegen Bielefeld auf ein System mit Forsberg in vorderster Front als falsche Neun hinaus, dahinter Nkunku und Olmo. Denkbar ist aber auch Sörloth, dessen Formkurve zuletzt klar nach oben zeigte. © getty 17/31 FC BAYERN: Ähnlich wie Nagelsmann, der drei Schlüsselspieler ersetzen muss, ergeht es auch Hansi Flick. Der längerfristige Ausfall von Robert Lewandowski (Bänderdehnung im Knie) ist in aller Munde, aber auch defensiv fehlen Flick wichtige Leute. © imago images 18/31 Jerome Boateng (5. Gelbe Karte) und Alphonso Davies (Rotsperre) fallen aus, der Super-GAU bleibt Flick aber wohl erspart. Niklas Süle hat sich von seinen muskulären Problemen erhohlt und wird wohl spielen können. © getty 19/31 "Wir haben ihn zuletzt wieder langsam herangeführt. Und er ist definitiv eine Option, da sind wir sehr zuversichtlich", sagte Flick über Süle. Ansonsten seien alle Nationalspieler gesund wieder zurückgekehrt. © getty 20/31 TOR - MANUEL NEUER © getty 21/31 ABWEHR - BENJAMIN PAVARD: Auf rechts gesetzt. Sollte Süle jedoch noch kurzfristig ausfallen, hätte Flick die Option, ihn in die Innenverteidigung zu ziehen und Sarr auf rechts spielen zu lassen. Ein eher unwahrscheinliches Szenario. © getty 22/31 NIKLAS SÜLE: Ist wohl rechtzeitig fit für das Topspiel. Sollte sich daran etwas kurzfristig ändern, wäre Javi Martinez wohl eine Option. © getty 23/31 LUCAS HERNANDEZ: Der Unbesiegbare. Bei seinen zwölf Startelfeinsätzen verlor der FCB kein einziges Spiel in dieser Saison. Er wird sicher in der Startelf stehen für Davies - auch wenn Flick sich noch offen ließ, wo er ihn einsetzen wird. © getty 24/31 MITTELFELD - JOSHUA KIMMICH © getty 25/31 LEON GORETZKA © getty 26/31 LEROY SANE © getty 27/31 THOMAS MÜLLER © getty 28/31 KINGSLEY COMAN © getty 29/31 ANGRIFF - SERGE GNABRY: Spielte in der Nationalmannschaft bereits als falsche Neun und war an drei von fünf Toren in den drei WM-Quali-Spielen beteiligt. Er ist Flicks wahrscheinlichste Option, um Lewandowski zu ersetzen. Der "Löw-Plan", so gesehen. © getty 30/31 Allerdings ließ Flick auch durchscheinen, dass er noch keine abschließende Wahl getroffen habe: "Choupo-Moting ist ein Spieler, der sich immer wieder anbietet im Training. Ich lasse noch offen, wie wir das auffangen, aber er ist sicher eine Option." © getty 31/31 Am taktischen Grundgerüst, dem 4-2-3-1, wird sich wohl auch angesichts der Ausfälle von Boateng, Davies und Lewandowski nichts ändern. Flick hätte aber auch die Option einer Dreierkette mit Süle, Alaba und Hernandez, um Leipzigs System zu spiegeln.

FC Bayern: Leihgabe Joshua Zirkzee droht OP

Joshua Zirkzee, der aktuell vom FC Bayern München an Parma Calcio verliehen ist, droht eine Operation. Der 19-jährige Stürmer hat sich eine Außenband-Verletzung im Knie zugezogen.

"Die Untersuchungen haben eine Verletzung des äußeren Bandapparates zum Vorschein gebracht", hieß es von Klubseite. "Eine operative Lösung wird nun in Absprache mit der medizinischen Abteilung des FC Bayern München diskutiert." Angaben über die Dauer der Ausfallzeit wurden keine gemacht.

Zirkzee war im Winter nach Parma gewechselt, das eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro besitzt. In vier Pflichtspielen gelang ihm noch kein Scorerpunkt. Die Mannschaft belegt in der Serie A aktuell Tabellenplatz 19, der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt vier Punkte.

FC Bayern: Beierlorzer vergleicht Kimmich mit Ronaldo

Achim Beierlorzer hat Joshua Kimmich, den er einst bei RB Leipzig trainierte, in Sachen Einstellung mit Cristiano Ronaldo verglichen. "Ein großer Spieler ist jemand, der selbstkritisch ist und nicht selbstherrlich", sagt Beierlorzer zu SPOX und Goal. Spieler wie Kimmich und Juventus Turins Ronaldo "sind Vorbilder, weil sie nie zufrieden mit sich sind und immer an sich arbeiten".

© getty Joshua Kimmich bei einem Spiel gegen Real Madrid und Cristiano Ronaldo im Jahr 2018.

FC Bayern München trifft zum Topspiel auf RB Leipzig

Am Samstag um 18.30 Uhr ist der FC Bayern München bei RB Leipzig zu Gast (im LIVETICKER). Vor dem Spiel beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger vier Punkte.

So könnten die beiden Mannschaften beginnen:

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, Adams, Haidara - Olmo, Nkunku - Forsberg

Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, Adams, Haidara - Olmo, Nkunku - Forsberg FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Gnabry

