FC Bayern München - News und Gerüchte: Hertha-Juwel Luca Netz wohl doch nicht ablösefrei zu haben

Der FC Bayern München müsste für Luca Netz von Hertha BSC offenbar doch eine Ablöse hinblättern. Alphonso Davies spricht über seinen besten Bayern-Mitspieler und das aus seiner Sicht beste Talent in Reihen des Rekordmeisters. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FCB.

Hier gibt es die wichtigsten Bayern-News und Gerüchte vom Vortag.

FC Bayern - News: Transfer von Luca Netz könnte offenbar scheitern

Der vom FC Bayern München umworbene Linksverteidiger Luca Netz (17) würde den deutschen Rekordmeister offenbar entgegen anderer Medienberichte doch eine Ablöse kosten. Das berichtet der kicker am Montag.

Demnach laufe das Arbeitspapier des 17-Jährigen bei Hertha BSC nicht wie kolportiert 2022, sondern erst 2023 aus. Außerdem seien der Hauptstadtklub und Netz "in aussichtsreichen Gesprächen" über eine Vertragsverlängerung darüber hinaus.

Vergangene Woche hatte der kicker über das Interesse der Bayern an Netz zuerst berichtet. Mit dem Hertha-Juwel wolle man einen entwicklungsfähigen Backup für Alphonso Davies auf der linken Seite verpflichten, weil Lucas Hernandez im Falle des wahrscheinlichen Alaba-Abschieds im Sommer in der Innenverteidigung gebraucht werde, heißt es.

Netz, der Anfang Dezember mit der Fritz-Walter-Medaille in Bronze als drittbester U17-Nachwuchsspieler hinter Florian Wirtz und Torben Rhein ausgezeichnet wurde, soll durch seine Kompaktheit und sein Durchsetzungsvermögen im direkten Duell bestechen.

In der aktuellen Spielzeit kam Netz bereits auf sechs Einsätze bei den Profis, zuletzt stand er sogar zweimal in der Startelf beim 1:4 gegen Werder Bremen und beim 1:3 gegen Eintracht Frankfurt. Mit 17 Jahren und 232 Tagen ist er der zweitjüngste Spieler in der Bundesligageschichte von Hertha BSC.

FC Bayern: Thiago für Alphonso Davies der beste Mitspieler

Alphonso Davies hat in einem Clubhouse-Talk Fragen der Fans des FC Bayern München beantwortet und dabei den im Sommer zum FC Liverpool abgewanderten Thiago als seinen bislang besten Mitspieler gekürt. Außerdem hoffe er auf einen Verbleib von David Alaba in München, die Frage, ob es so kommen werde, müssten jedoch andere beantowrten.

Als beste deutsche Innenverteidiger bezeichnete Davies Teamkollege Jerome Boateng und Mats Hummels von Borussia Dortmund. Also ausgerechnet das Weltmeister-Duo von 2014, das 2019 von Bundestrainer Joachim Löw aus der Nationalmannschaft aussortiert wurde.

Das größte Talent im Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters sei derweil Bright Arrey-Mbi. Der gebürtige Kaarster war im Juli 2019 aus der Jugend des FC Chelsea zum Rekordmeister gewechselt und debütierte in dieser Spielzeit für die Profis beim 1:1 in der Champions League gegen Atletico Madrid.

Komplimente hatte Davies auch für Dayot Upamecano von RB Leipzig übrig, der im kommenden Sommer zu den Bayern wechseln könnte. Der Leipziger Innenverteidiger sei "ein Biest", sagte Davies.

Bayern-Juwel Musiala: Tendenz geht offenbar Richtung DFB-Team

Bundestrainer Joachim Löw hat am Rande des 4:1-Siegs über Hoffenheim am Samstag offen zugegeben, Jamal Musiala vom FC Bayern München für die kommenden Länderspiele gegen Island (25.3.), Rumänien (28.3.) und Nordmazedonien (31.3.) nominieren zu wollen. Damit wäre der Deutsch-Engländer, der anfänglich für die deutsche U16, zuletzt aber für die englische U21 im Einsatz war, für die deutsche Nationalmannschaft festgespielt.

Löw sagte am Samstag: "Er ist ein außergewöhnlich großes Talent, absolut. Er hat eine besondere Wertschätzung in Deutschland und bei Bayern. Ich denke, er weiß so oder so, dass ich ihn nominieren will. Es gibt ja nicht so viele Talente in Deutschland, die das Niveau mitbringen. Die Entscheidung liegt bei ihm."

Diese Aussagen seien von Musiala sehr positiv aufgenommen worden, berichtet die Bild am Montag. Demnach werde dem 17-Jährigen aus dem Umfeld nun mehr zu Deutschland geraten, nachdem zuletzt die Tendenz eher Richtung England zu gehen schien.

FC Bayern: Der Spielplan in den kommenden Wochen