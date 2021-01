FC Bayern München, News und Gerüchte: Müller legt sich mit Reporterin an - Autocorso in Kiel

Thomas Müller hat sich nach dem Ausscheiden seines FC Bayern in der 2. Runde des DFB-Pokals bei Holstein Kiel verbal mit einer Reporterin der ARD angelegt. Nach dem Spiel kam es tief in der Nacht in der Innenstadt von Kiel zu einem Autokorso und Hupkonzert. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern: Thomas Müller legt sich mit Reporterin an

Thomas Müller hat sich nach dem Ausscheiden seines FC Bayern in der 2. Runde des DFB-Pokals bei Holstein Kiel verbal mit einer Reporterin der ARD angelegt. Valeska Homburg fragte nach der Stimmung in der Kabine und lachte dabei etwas, woraufhin Müller erwiderte: "Was denken Sie? Sie lachen jetzt hier!"

Homburg versuchte sich zu rechtfertigen ("Ich lache nicht. Ich nehme das sehr ..."), woraufhin ihr Müller ins Wort fiel und meinte: "Natürlich haben Sie gelacht!"

Anschließend fragte Homburg nach Erklärungsversuchen für die Blamage. Müller beruhigte sich und sagte: "Nein, da gab es noch gar nichts. Die Stimmung ist dementsprechend. Wir sind natürlich bedient, das können Sie sich natürlich vorstellen."

FC Bayern scheitert im DFB-Pokal in Kiel

Erstmals nach 20 Jahren ist der FC Bayern schon in der 2. Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Beim Zweitligisten Holstein Kiel verlor die Mannschaft von Trainer Hansi Flick im Elfmeterschießen.

FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken zum DFB-Pokal-Spiel bei Holstein Kiel © getty 1/17 Der FC Bayern ist sensationell in der 2. Runde des DFB-Pokals an Zweitligist Holstein Kiel gescheitert. Während in der Defensive besonders ein Spieler enttäuschte, konnte Torhüter Neuer im Elfmeterschießen keinen Einfluss nehmen. Die Einzelkritiken. © getty 2/17 MANUEL NEUER | Tor | Note: 4 | Konnte sich während des Spiels nicht auszeichnen, weil das, was aufs Tor kam, (unhaltbar) drin war. Im Elfmeterschießen sechsmal bezwungen. © getty 3/17 BOUNA SARR | Abwehr | Note: 4 | Durfte nach langer Startelf-Abstinenz mal wieder von Beginn an ran. Sah beim 1:1 nur die Hacken von Bartels und blieb im Offensivspiel ohne nennenswerte Akzente. In dieser Form keine adäquate Alternative für hinten rechts. © getty 4/17 NIKLAS SÜLE | Abwehr | Note: 4,5 | Wurde im Vorfeld des 1:1 mit einem simplen Pass aus dem Spiel genommen und wirkte schwerfällig. Hatte in der 69. Minute Glück, dass ein Luftloch ungestraft blieb. Süle ist aktuell weit von seiner Topform entfernt. © getty 5/17 LUCAS HERNANDEZ | Abwehr | Note: 3,5 | Stabiler als Süle, aber auch Hernandez versprühte nicht die ganz große Sicherheit. Verbuchte die meisten klärenden Aktionen aufseiten der Bayern (4). © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES | Abwehr | Note: 3 | Offensivfreudiger, engagierter als sein Pendant auf der rechten Seite. Davies wartete zudem mit der besten Zweikampfquote (91,7 Prozent) auf und hätte in der Verlängerung beinahe auf 3:2 gestellt. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH | Mittelfeld | Note: 3,5 | Viel unterwegs, viele Ballaktionen, aber ohne den ganz großen Einfluss aufs Geschehen. Ein nüchterner, sachlicher Auftritt des Nationalspielers. Nüchtern und sachlich war dann auch sein Elfer. © getty 8/17 CORENTIN TOLISSO | Mittelfeld | Note: 4 | Ebenfalls nicht sonderlich auffällig, aber wie Kimmich solide. Hätte vor dem gegnerischen Tor eigensinniger agieren müssen, entschied sich aber dafür, den Ball per Kopf aus fünf Metern querzulegen (45.+1). © getty 9/17 SERGE GNABRY | Angriff | Note: 4 | Erzielte das 1:0 (aus Abseitsposition), danach als Lewandowski-Vertreter an vorderster Front aber weitestgehend unsichtbar (40 Ballaktionen). Ging kurz vor Ende der regulären Spielzeit. © getty 10/17 JAMAL MUSIALA | Mittelfeld | Note: 3 | Anfangs noch ohne Bindung, verbesserte sich der Youngster im Laufe der Begegnung. Führte die meisten Zweikämpfe, zog das Foul, das zum 2:1 führte und scheiterte aus 16 Metern an Gelios und Außenpfosten (66.). © getty 11/17 LEROY SANE | Mittelfeld | Note: 3,5 | Weltklasse-Freistoß zum 2:1, ansonsten jedoch ziemlich blass. Sane hatte die schwächste Zweikampfbilanz (27,3 Prozent) und verlor die meisten Bälle aufseiten der Gäste (16). Machte in der 74. Platz für Costa. © getty 12/17 THOMAS MÜLLER | Mittelfeld | Note: 3 | Vor allem im ersten Durchgang bester Bayern-Spieler. War überall zu finden und gab den Dauerantreiber, zudem entscheidend für das 1:0. Im weiteren Verlauf fiel "Radio Müller" etwas ab, blieb vom Punkt aber sicher. © getty 13/17 DOUGLAS COSTA | Mittelfeld | Note: 4 | Blieb nach seiner Einwechslung erneut vieles schuldig, traf aber immerhin im Elfmeterschießen sicher. © getty 14/17 ROBERT LEWANDOWSKI | Angriff | Note: 4 | Kam spät in die Begegnung und wurde von der Kieler Hintermannschaft sofort bearbeitet. Lewandowski traf zur Abwechslung mal nicht - außer im Elfmeterschießen. © getty 15/17 BENJAMIN PAVARD | Abwehr | Note: 3,5 | Gewann alle seine Zweikämpfe. Es half am Ende aber nichts. © getty 16/17 MARC ROCA | Mittelfeld | Note: 4 | Hätte wahrscheinlich nicht mit so vielen Minuten gerechnet. Der Spanier spielte recht ordentlich, wurde aber zum großen Unglücksraben, weil er den entscheidenden Elfer verschoss. © getty 17/17 DAVID ALABA | Mittelfeld | Note: Ohne Bewertung | Sein verwandelter Elfmeter blieb am Ende wertlos.

Nach Sieg gegen FC Bayern: Autokorso in Kiel

Nach dem Spiel kam es tief in der Nacht in der Innenstadt von Kiel zu einem Autokorso und Hupkonzert, wie in den sozialen Medien verbreitete Videos zeigen.

"Diesen Abend wird keiner in Kiel, kein Spieler, kein Fan, kein Mensch jemals vergessen", sagten Kiels Ioannis Gelios bereist direkt nach dem Abpfiff.

