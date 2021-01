FC Bayern München, News und Gerüchte: Motivationsprobleme beim FCB? "Schwerer, eine Gänsehaut zu erzeugen"

Beim FC Bayern München gibt es in der Mannschaft aktuell wohl Motivationsprobleme. David Alabas Berater hatten offenbar Kontakt mit sechs Klubs. Robert Lewandowski plant seine langfristige Zukunft in München. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern: Hat der FCB ein Motivationsproblem?

Beim FC Bayern München gibt es in der Mannschaft aktuell wohl Motivationsprobleme. Es sei inzwischen einfach "schwerer, eine Gänsehaut zu erzeugen", zitierte die SportBild einen anonymen Spieler. Es fehle der Adrenalin-Kick ohne Zuschauer und nach den großen Erfolgen im letzten Jahr.

Damals holte der FC Bayern das Triple aus Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League. In dieser Saison ist der FC Bayern zwar weiterhin in allen Wettbewerben vertreten, strauchelte aber vor allem in der Bundesliga enorm. Am vergangenen Spieltag setzte es ein 2:3 bei Borussia Mönchengladbach - die erste Niederlage seit 2011, bei der der FCB eine 2:0-Führung noch aus der Hand gab.

Der Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig beträgt nur zwei Punkte. Im DFB-Pokal trifft der FC Bayern am Mittwoch auf Holstein Kiel.

Bayern-News - David Alaba: Angebliche Anfragen von sechs Klubs

David Alabas Berater Pini Zahavi und sein Vater George hatten offenbar Kontakt mit sechs Klubs. Laut der SportBild handelt es sich dabei um den FC Liverpool, Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain sowie den FC Barcelona und Real Madrid. Das Wunschziel des 28-jährigen Innenverteidigers sollen weiterhin die Königlichen sein.

Allerdings soll Alaba auch den Ausgang der Präsidentschaftswahlen am 24. Januar bei Barca abwarten wollen. Dort wird sich auch Joan Laporta, der von 2003 bis 2010 die Geschicke des Klubs leitete, zur Wahl stellen. Das Verhältnis zwischen Alaba-Berater Zahavi und Laporta gilt als gut und könnte daher ein positives Zünglein an der Waage für einen Alaba-Wechsel zu den Katalanen sein.

Alaba ist im Sommer ablösefrei und kann insofern seit 1. Januar mit anderen Klubs verhandeln. Nach Informationen von SPOX und Goal verlangen Alaba und Zahavi ein jährliches Salär in Höhe von 13 Millionen Euro netto.

Andersson, Badstuber, Can und Co.: Diese Spieler erzielten nur ein Bundesliga-Tor für den FC Bayern © getty 1/30 Emre Can feiert heute seinen 27. Geburtstag. Dass der BVB-Mittelfeldmotor einst für die Bayern spielte, ist fast in Vergessenheit geraten. Dabei traf er sogar einmal für den FCB. Alle Spieler mit nur einem BL-Tor für die Bayern. © getty 2/30 EMRE CAN: Ein Tor in 3 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 2009 und 2012 © imago images / WEREK 3/30 JAN EINAR AAS: Ein Tor in 13 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 1979 und 1981 © imago images / Bernd König 4/30 CHRISTIAN LELL: Ein Tor in 65 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 2003 und 2004 & 2006 und 2010 © imago images / Action Pictures 5/30 HOLGER BADSTUBER: Ein Tor in 119 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 2009 und 2016 © imago images / WEREK 6/30 THOMAS BERTHOLD: Ein Tor in 30 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 1991 und 1993 © imago images / Poolfoto 7/30 MICHAEL CUISANCE: Ein Tor in 9 Einsätzen für den FC Bayern von 2019 bis heute © imago images / Fred Joch 8/30 HARALD CERNY: Ein Tor in 16 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 1992 und 1994 © imago images / Sven Simon 9/30 NIKLAS DORSCH: Ein Tor in einem Einsatz für den FC Bayern 2018 © imago images / Sven Simon 10/30 RENATO SANCHES: Ein Tor für in 35 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 2016 und 2017 & 2018 und 2019 © imago images 11/30 RUDOLF GROSSER: Ein Tor in 4 Einätzen für den FC Bayern zwischen 1965 und 1967 © imago images / Hörstmüller 12/30 BJÖRN ANDERSSON: Ein Tor in 47 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 1974 und 1977 © imago images / Kicker/Liedel 13/30 ULI BAYERSCHMIDT: Ein Tor in 4 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 1986 und 1989 © imago images / Fred Joch 14/30 EDUARD KIRSCHNER: Ein Tor in 13 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 1976 und 1978 © imago images / Horstmüller 15/30 JÜRGEN MAREK: Ein Tor in 7 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 1975 und 1976 © imago images / WEREK 16/30 THOMAS KASTENMAIER: Ein Tor in 9 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 1989 und 1990 © imago images / Schiffmann 17/30 SLAWOMIR WOJCIECHOWSKI: Ein Tor in 3 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 1999 und 2001 © imago images / Fred Joch 18/30 ERHAN ÖNAL: Ein Tor in 18 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 1976 und 1978 © imago images / Fred Joch 19/30 WILHELM REISINGER: Ein Tor in 9 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 1976 und 1980 © imago images / MIS 20/30 DANIJEL PRANJIC: Ein Tor in 55 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 2009 und 2012 © imago images / Mary Evans 21/30 ALOIS REINHARDT: Ein Tor in 10 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 1991 und 1993 © imago images / WEREK 22/30 HORST SCHAUSS: Ein Tor in 6 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 1967 und 1968 © imago images / Sven Simon 23/30 ASGEIR SIGURVINSSON: Ein Tor in 17 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 1981 und 1982 © imago images / Oliver Behrendt 24/30 ALAIN SUTTER: Ein Tor in 22 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 1994 und 1995 © imago images / Claus Bergmann 25/30 PIOTR TROCHOWSKI: Ein Tor in 13 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 2002 und 2005 © imago images / Horstmüller 26/30 ANTON VUCKOV: Ein Tor in einem Einsatz für den FC Bayern zwischen 1965 und 1967 © imago images / Sven Simon 27/30 MITCHELL WEISER: Ein Tor in 16 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 2012 und 2015 © imago images / Ulmer 28/30 SEBASTIAN RUDY: Ein Tor in 25 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 2017 und 2018 © imago images / Camera 4 29/30 MICHAEL WIESINGER: Ein Tor in 19 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 1999 und 2001 © imago images / Kicker/Liedl 30/30 PATRIK ANDERSSON: Ein Tor in 38 Einsätzen für den FC Bayern zwischen 1999 und 2001. Das nennt man wohl Effizienz, wenn das einzige Tor für einen Klub die Meisterschaft in letzter Sekunde bringt.

Robert Lewandowski plant langfristigen Verbleib beim FC Bayern

Robert Lewandowski (32) kann sich einen langfristigen Verbleib beim FC Bayern München und insofern auch eine Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags vorstellen.

"Ich fühle mich beim FC Bayern sehr gut, ich denke nicht über einen Wechsel oder eine Veränderung in meinem Leben nach", sagte Lewandwoski der SoprtBild. "Mein Verein, der FC Bayern, ist der Beste der Welt."

