Serge Gnabry beim FC Bayern München: Triple-Form gesucht

Das 1:1 gegen Union Berlin (hier gibt's die Highlights im Video) ist ein Paradebeispiel: Es ist noch nicht die Saison des Serge Gnabry beim FC Bayern München.

Es lief die achte Minute zwischen dem FC Bayern und Union Berlin, als Robert Lewandowski Serge Gnabry mit einem feinen Steckpass auf die Reise schickte. Dem Außenstürmer fehlten nur noch wenige Meter, um in den Sechzehner und damit in eine ausgezeichnete Schussposition zu gelangen. Union-Keeper Andreas Luthe musste jedoch nicht eingreifen, weil der Ball Gnabry bei der Annahme versprang und Richtung Toraus kullerte.

Ein technischer Fehler, der jedem noch so guten Fußballer passieren kann, erst recht in Zeiten von engen Terminkalendern mit wenig Aussicht auf Regeneration. Er war aber recht bezeichnend für den Gesamtauftritt von Gnabry, der auch in den restlichen 80 Minuten bis zu seiner Auswechslung einen eher unglücklichen Eindruck an der Alten Försterei hinterließ - nicht zum ersten Mal in dieser Spielzeit.

"Wir haben auf den Außenposition vier Spieler, die eine sehr gute Qualität haben. Im Moment, das muss man einfach sagen, ist Kingsley Coman derjenige, der Akzente setzt, Tore macht, Torgefahr ausstrahlt, Tore vorbereitet und einen guten Blick für den Raum hat. Dieses Niveau wünsche ich mir von allen", sagte Hansi Flick schon nach 3:3 gegen RB Leipzig am 5. Dezember. Worte, die nicht nur an die beiden Neuzugänge Leroy Sane und Douglas Costa gerichtet waren, sondern auch an ebenjenen Gnabry.

FC Bayern München mit Remis bei Union Berlin: Einzelkritiken und Noten der FCB-Spieler © getty 1/15 Der FC Bayern hat seine Spitzenposition in der Bundesliga mit dem 1:1 gegen Union Berlin zwar behauptet, spielerisch über weite Strecken aber nicht überzeugt. Drei Verteidiger waren von der Rolle, aber auch so manche Offensivkraft blieb blass. Die Noten. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Verhinderte in der ersten Minute den Blitz-Rückstand im Eins-gegen-Eins mit Union-Stürmer Taiwo Awoniyi. Beim Gegentor kurz darauf machtlos. In Durchgang zwei immer zur Stelle, wenn es brenzlig wurde. Ein typischer Neuer eben. Note: 2,5. © getty 3/15 BENJAMIN PAVARD: Mit wenig Antrieb und Durchschlagskraft auf der rechten Seite, obwohl unter der Woche gegen Moskau noch geschont. Immerhin gegen den Ball ordentlich. Note: 4. © getty 4/15 JEROME BOATENG: Hatte mit Awoniyi einen äußerst unangenehmen Gegenspieler, der ihm immer wieder das Leben erschwerte. Gewann nur 28 Prozent seiner Zweikämpfe und produzierte mit 18 Ballverlusten die meisten aufseiten des FCB. Note: 4. © getty 5/15 DAVID ALABA: Versuchte es mal mit einem Distanzschuss (33.), ansonsten aber ausgiebig mit Defensivaufgaben beschäftigt. Sah dabei, wie zuletzt schon häufiger, eher schlecht als gut aus. Note: 4. © getty 6/15 ALPHONSO DAVIES: Völlig von der Rolle. Ebnete Union mit einem Fehler in der Vorwärtsbewegung fast das frühe 2:0 (22.), holte sich für ein taktisches Foul Gelb ab (30.) und fiel auch sonst mit vielen misslungenen Aktionen auf. Note: 4,5. © getty 7/15 LEON GORETZKA (bis 76.): An der Seite von Musiala vornehmlich mit Defensivaufgaben beschäftigt. Tat sich oft schwer, die Löcher im Zentrum zu stopfen. Gewann immerhin 88 Prozent seiner Zweikämpfe. Später angeschlagen ausgewechselt. Note: 3,5. © getty 8/15 JAMAL MUSIALA (bis 63.): Mit seinen sicheren Pässen noch der Beste aufseiten der Münchner in Durchgang eins, wenn auch nicht ganz so agil wie zuletzt. Nach dem Seitenwechsel mit weniger Akzenten. Wich nach einer guten Stunde für Sane. Note: 3. © getty 9/15 SERGE GNABRY: Leistete sich zu Beginn mehrere technische Fehler, die gute Chancen des FCB im Keim verpuffen ließen. Auch nach dem Seitenwechsel nicht auf der Höhe. Auffällig unauffällig, der Nationalspieler. Note: 4. © getty 10/15 THOMAS MÜLLER: Gegen Leipzig noch Doppeltorschütze, diesmal wie Gnabry kaum ins Offensivspiel eingebunden und nahezu unsichtbar. Note: 4. © getty 11/15 KINGSLEY COMAN: War in Hälfte eins kaum zu sehen, drehte nach Wiederanpfiff aber auf und bereitete den Ausgleich durch Lewandowski mit einer starken Einzelaktion über die linke Offensivseite vor (67.) - seine bereits achte in dieser Saison. Note: 2,5. © getty 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Erlebte einen unglücklichen ersten Durchgang, als er allein vor Union-Keeper Andreas Luthe im Boden hängenblieb und hinfiel. Nach dem Seitenwechsel lief es für den Polen dafür umso besser. Lewy erzielte den Ausgleich zum 1:1. Note: 3. © getty 13/15 LEROY SANE (ab 63.): Ersetzte Musiala und orientierte sich auf die rechte Offensivseite, wo er einige gute Aktionen hatte. In der 89. Minute mit der Großchance zum 2:1 für den FCB, Luthe parierte seinen Kopfball aber mit einem Klassereflex. Note: 3. © getty 14/15 CORENTIN TOLISSO (ab 76.): Kam für den angeschlagenen Goretzka. Spielte seinen Stiefel gegen die zu jenem Zeitpunkt müden Berliner souverän herunter. Keine Bewertung. © getty 15/15 ERIC-MAXIM CHOUPO MOTING (ab 87.): Wirkte in den Schlussminuten anstelle von Gnabry mit. Keine Bewertung.

FC Bayern: Drei seiner vier Tore erzielte Gnabry gegen Schalke

Der 25-Jährige hinkt seiner Triple-Form hinterher. Seinen stärksten Auftritt legte Gnabry beim 8:0 gegen Schalke 04 am ersten Spieltag hin, als er seinen ersten Dreierpack in der Bundesliga erzielte. Seither gelang ihm nur noch ein Treffer, beim 2:1 gegen den 1. FC Köln am 31. Oktober.

Auch als Torvorbereiter wusste er bislang kaum zu punkten, nur gegen Hertha BSC (4. Oktober) und Lokomotive Moskau (9. Dezember) sammelte er jeweils einen Assist. Immerhin: Den Daten-Experten von Opta zufolge kreierte er sieben weitere aussichtsreiche Torchancen, die seine Mitspieler jedoch nicht in Zählbares ummünzten.

Serge Gnabry: Seine Leistungsdaten 2019/20 im Vergleich mit 2020/21

2019/20 2020/21 (läuft noch) Einsätze 46 (3345 Minuten) 17 (1131 Minuten) Tore 23 4 Vorlagen 13 2 Kreierte Großchancen 26 7 Vergebene Großchancen 19 3 Passquote 82,7 % 83,8 %

FC Bayern: Gnabry mit weniger Dribblings als Coman und Sane

Dass Gnabry aber nicht der Gnabry der vergangenen Saison ist, als er wettbewerbsübergreifend zum besten Scorer (23 Tore, 13 Assists) nach Stoßstürmer Lewandowski (55 Tore, 9 Assists) avancierte, zeigt seine gesunkene Bereitschaft, ins Dribbling zu gehen.

Obwohl er deutlich mehr Spielminuten als etwa Coman und Sane auf seinem Konto hat, weist er weniger Eins-gegen-Eins-Versuche auf. 17 seiner 39 Dribblings waren von Erfolg gekrönt, im Schnitt gewinnt er also knapp über 40 Prozent seiner Duelle. Die vergangene Saison hatte er mit 152 Dribblings abgeschlossen (72 erfolgreichen), also fast dem Vierfachen des aktuellen Gnabry-Werts.

FC Bayern: Die Dribblings der Außenstürmer im Vergleich (Saison 2020/21)

Gnabry Coman Sane Costa Spielminuten 1131 898 679 499 Versuchte Dribblings 39 44 45 27 Erfolgreiche Dribblings 17 21 19 18 Dribblingquote 43,6 % 47,7 % 42,2 % 66,7 %

Woran liegt das? Der Eindruck, Gnabry ist wie so manch anderer Bayern-Star nach diesem anstrengenden Jahr ohne richtige Sommerpause überspielt, verfestigt sich mit Blick auf seine Einsatzzeiten seit Saisonstart.

Nur im Oktober pausierte er für knapp eine Woche wegen eines letztlich "falsch-positiven" Corona-Tests, der ihn für zwei Spiele zum Zusehen verdammte. Ansonsten war er immer mindestens Teil des Bayern-Kaders und reiste auch mit der Nationalmannschaft quer durch Europa. Für die erzielte er übrigens in diesem Kalenderjahr nur ein Tor, nachdem er 2019 neunmal getroffen hatte.

"Wir suchen keine Ausreden", sagte Bayern-Coach Flick nach dem Union-Spiel, hielt aber auch fest: "Den frischesten Eindruck machen wir aktuell nicht." Das trifft sicherlich nicht nur, aber auch auf Serge Gnabry zu.