FC Bayern München - Trainer Hansi Flick lobt Lucas Hernandez: "Ist ein Wahnsinniger"

Bayern-Trainer Hansi Flick hat von Lucas Hernandez geschwärmt, der sich in seinem zweiten Jahr in München in der Mannschaft festgespielt hat. Auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat betont, dass er vom französischen Abwehrspieler zu jeder Zeit überzeugt war.

"Lucas ist Wahnsinn mit seiner Einstellung. Die ist sensationell. Er ist ein richtiger Kämpfer", sagte Flick dem kicker. "Er zeigt von Anfang an in dieser Saison, wo er seine Stärken hat." Dabei verlief die Entwicklung des 24-Jährigen, der im Sommer 2019 für die vereinsinterne Rekordablöse von 80 Millionen Euro von Atletico Madrid kam, anfangs nicht reibungslos.

"Lucas kam bekanntlich aus einer Verletzung zu uns und hat sich dann nach einer Reihe von Einsätzen eine Verletzung an anderer Stelle zugezogen", erklärte Salihamidzic. Gerade von einer Innenbandverletzung erholt, fiel Hernandez im Oktober des Vorjahres erneut lange aus, im Anschluss zählte er nur sporadisch zum Stammpersonal. In seiner Premierensaison kam er letztlich nur auf 25 Einsätze, lediglich sieben davon über die vollen 90 Minuten.

Lucas Hernandez: Shootingstar Davies überflügelt

"Es war ein schwieriges erstes Jahr. Ich bin nicht traurig oder enttäuscht. Der Verein hält große Stücke auf mich - dieses Vertrauen möchte ich bestätigen", sagte Hernandez und setzt dies derzeit in die Tat um. In der Saison 2020/21 stand er bereits rund 700 Minuten auf dem Feld - in der gesamten Vorsaison waren es nur 1.119 Minuten.

Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Shootingstar Alphonso Davies ist er momentan auf der linken Abwehrseite gesetzt, sieht sich aber auch als linker Innenverteidiger gut aufgehoben: "Das ist mir egal. Ich fühle mich auf beiden Positionen gut."

Hernandez werde sich durch regelmäßige Spielpraxis "weiter stabilisieren", erklärte Salihamidzic und stellte klar: "Wir haben nie an ihm gezweifelt und man sieht ja jetzt, wie wichtig er für unser Team ist. Lucas hat ein großes Herz, er hat einen geraden Charakter. Er ist gierig, er gibt immer alles und ist ein Teamplayer." Er helfe der Mannschaft "mit seiner körperlichen Robustheit, seiner Leidenschaft und Power".

Rekordtransfers: Das sind die teuersten Neuzugänge des FC Bayern © imago images/Frank Hoermann 1/17 Javi Martinez feiert am heutigen Mittwoch seinen 32. Geburtstag. Als er nach München kam, war er bis dato der teuerste Transfer der Bundesliga-Geschichte. Wo reiht sich der Spanier bei den teuersten Bayern-Neuzugängen aller Zeiten heute ein? © getty 2/17 Platz 15: THIAGO (2013/14, 25 Millionen Euro vom FC Barcelona). © getty 3/17 Platz 15: ARJEN ROBBEN (2009/10, 25 Millionen Euro von Real Madrid). © getty 4/17 Platz 14: MEHDI BENATIA (2014/15, 28 Millionen Euro von AS Rom). © getty 5/17 Platz 10: FRANCK RIBERY (2007/08, 30 Millionen Euro von Olympique Marseille). © getty 6/17 Platz 10: DOUGLAS COSTA (2015/16, 30 Millionen Euro von Schachtjor Donezk). © getty 7/17 Platz 10: MANUEL NEUER (2011/12, 30 Millionen Euro von Schalke 04). © getty 8/17 Platz 10: MARIO GOMEZ (2009/10, 30 Millionen Euro vom VfB Stuttgart). © getty 9/17 Platz 7: RENATO SANCHES (2016/17, 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon). © getty 10/17 Platz 7: MATS HUMMELS (2016/17, 35 Millionen Euro von Borussia Dortmund). © getty 11/17 Platz 7: BENJAMIN PAVARD (2019/20, 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart). © getty 12/17 Platz 6: MARIO GÖTZE (2013/14, 37 Millionen Euro von Borussia Dortmund). © getty 13/17 Platz 5: ARTURO VIDAL (2015/16, 37,5 Millionen Euro von Juventus Turin). © getty 14/17 Platz 4: JAVI MARTINEZ (2012/13, 40 Millionen Euro von Athletic Bilbao). © getty 15/17 Platz 3: CORENTIN TOLISSO (2017/18, 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon). © imago images/Philippe Ruiz 16/17 Platz 2: LEROY SANE (2020/21, 45 Millionen Euro von Manchester City). © getty 17/17 Platz 1: LUCAS HERNANDEZ (2019/20, 80 Millionen Euro von Atletico Madrid).

Lucas Hernandez: Statistiken für den FC Bayern