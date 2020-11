FC Bayern - Thomas Müller schwärmt von Leistungen in der Vorsaison: "Nichts konnte uns in die Quere kommen"

Thomas Müller hat von den Leistungen des FC Bayern in der Vorsaison geschwärmt und dabei auf die große Bedeutung von Hansi Flick hingewiesen, der der Mannschaft nach seiner Übernahme neues Leben eingehaucht habe. Außerdem sprach er über die entscheidende Szene auf dem Weg zur Meisterschaft.

"Wir haben phänomenal gespielt in der zweiten Saisonhälfte. Ich glaube, wir hatten statistisch die beste Rückrunde in der Bundesligageschichte, haben nur einmal unentschieden gespielt", sagte das 31-jährige Bayern-Urgestein in einem Interview mit bundesliga.en. Die Mannschaft sei "von Woche zu Woche auf einer Welle geritten" und habe "den Gegner dominiert. Nichts konnte uns in die Quere kommen. Wir hatten eine große Gier und haben uns gegenseitig angetrieben. Es war sehr besonders".

Insbesondere eine Eigenschaft sei auf dem Weg zum Triple - hinzu kamen die Erfolge im nationalen und internationalen Supercup - entscheidend gewesen: "In einem Video wurden Bayern-Legenden danach gefragt. Mario Gomez hat es gut formuliert. Er sagte, dass die Spieler darum gekämpft haben, derjenige zu sein, der den Gegner zu einem Fehler zwingt. Das fasst unsere Erfolgsgeschichte 2020 gut zusammen und unterscheidet uns von anderen talentierten Teams."

Der Anteil von Hansi Flick, der den FC Bayern im November 2019 nach einer 1:5-Niederlage in Frankfurt zunächst interimsweise von Niko Kovac übernahm, könne nicht hoch genug eingeschätzt werden. "Wenn man es sich als Börsenkurs vorstellt, ist der Wert vom Team und von mir drastisch angestiegen, seit Hansi übernommen hat", erklärte Müller, der in der Folge wieder zum unangefochtenen Führungsspieler avancierte und "eine Menge guter Leistungen auf dem Weg zu den Titeln" zeigen konnte.

"Wir haben eine starke Verbindung, er hat eine große Rolle gespielt, vor allem hinsichtlich meiner Position auf dem Feld und meiner Rolle innerhalb der Mannschaft", sagte Müller außerdem über Flick. Nachdem sich der Offensivspieler zu Beginn der Saison häufig mit einer Reservistenrolle zufriedengeben musste, beendete er die Spielzeit wettbewerbsübergreifend mit überragenden 14 Toren und 26 Assists.

Rabauken, dünne Waden, linke Füße: Die besten Sprüche von Thomas Müller © imago images / MIS 1/17 Beim 4:0 gegen Atletico sorgte Thomas Müller mit seinem bayerisch-englischen Wutausbruch für viele Schmunzler und erweiterte das Vokabular von Fußballerbeleidigungen um ein lang nicht mehr gehörtes Wort. © imago images / Poolfoto 2/17 "Yellow Card for this? Das kann doch nicht wahr sein hier", regte sich Müller auf. Und dann: "Wir spielen gegen Atletico Madrid, die größte Raubaukentruppe im europäischen Fußball und dann gibt das Gelb!" © imago images / FC Bayern München 3/17 Das war mal wieder "Radio Müller" in Reinkultur. Dabei hatte man sich zuletzt eher Sorgen machen müssen, dass Müllers Gespür für den richtigen Spruch nicht mehr mit seinem Gefühl für Raum und Torbeteiligung standhalten konnte. © getty 4/17 Mit kaltem Schaudern erinnern wir uns zurück, als Müller im Juni auf die Frage "Messi oder Ronaldo" nicht mit "Henne oder Ei" antwortete, sondern während einer PK kalauerte: "We in Bayern, we have Robert Lewangoalski?, You know, Robert LewanGOALski." © getty 5/17 Aber vielleicht hatte auch er mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Denn eigentlich wusste der Müller Thomas, der während seiner Schulzeit einmal den Münchner Anarcho-Komiker Karl Valentin spielen durfte, oft mit hübschen Sprüchen zu überzeugen. © getty 6/17 "Wir Fußballer denken eh nur von heute bis gestern." © getty 7/17 "Wo keine Muskeln sind, kannst du dir auch nicht wehtun. Meine Waden sind so dünn, da kann kein Gegner die Knochen treffen, weil man sie so schlecht sieht." © getty 8/17 "Wir sind extrem beschissen gestartet, zwischendrin war es okay, dann war es wieder beschissen, dann war es wieder bemüht, und dann war es nochmal beschissen." (Über ein 1:3 in Gladbach in der Saison 2011/2012). © getty 9/17 "Der trägt das mit einer Inbrunst – das passt einfach. Wenn ich so etwas tragen würde, würden mich alle fragen, ob jetzt ganzjährig der Fasching ausgebrochen ist." (Über den Kleidungsstil von Jerome Boateng) © getty 10/17 "Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass ich langsam mit dem linken Fuß mehr anfangen kann als nur Bier holen." © getty 11/17 "Das Momentum ist jetzt auf unserer Seite. Trotzdem tun wir gut daran, den Ball flach - in die Ecke zu schießen." © getty 12/17 "Man will immer, dass in der Verlängerung noch was passiert. Aber die Italiener haben von den 30 Minuten auf jeden Fall noch mindestens fünf Minuten mit Kaffeetrinken verbracht." © getty 13/17 "We have a big breast." © imago images / Moritz Müller 14/17 "Es war schon wie in einer Grillbude. Da merkt man erstmal, was für ein faszinierendes Gebilde so ein Kaktus ist, da nicht einzugehen." (während der WM 2014) © imago images / Alexander Pohl 15/17 "Das ist nicht besonders ästhetisch und irgendwie einfach ein bisserl nervig. Natürlich: Wenn kein Besteck da ist, dann zuzel ich auch. Lieber eine gezuzelte Weißwurscht als gar keine." © imago images / ULMER Pressebildagentur 16/17 "Wer mich kennt, der weiß, dass ich lieber meinem Instinkt folge als Anweisungen von Trainern." © imago images / MIS 17/17 "Ich bin wie ein guter Ofen, der auch mal heiß werden kann, der aber nie überhitzt und ewig läuft. Und am besten im Zentrum der Wohnung aufgestellt ist. Denn da läuft er am besten." (Auf die Frage, mit welchem Möbelstück er sich vergleichen würde)

Thomas Müller lobt FC Bayern: "Eine Benchmark gesetzt"

Als Schlüsselmoment für den Gewinn der achten Meisterschaft in Folge machte Müller den 1:0-Siegtreffer durch Joshua Kimmich beim BVB aus, der den Ball traumhaft über Keeper Roman Bürki ins Netz chippte. "Das war definitiv der entscheidende Punkt. Diesen Test mussten wir meistern und das haben wir geschafft", sagte Müller.

Durch die jüngsten Erfolge habe sich das Ansehen des FC Bayern in den Augen von Müller weltweit deutlich erhöht. "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass einmal so viel über Bayern-Spieler gesprochen wurde und sie so viele Preise erhalten haben - auch nicht in der Triple-Saison 2013." Durch die "Leistungen auf Top-Niveau" habe man "auf verschiedenen Positionen eine Benchmark gesetzt", unter anderem Youngster Alphonso Davies, der "viele überrascht und beeindruckt hat".

