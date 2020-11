FC Bayern, News und Gerüchte: "Am Limit" - Flick drohen gegen Atletico Madrid acht Ausfälle

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick hat nach dem mühsam erkämpften 3:1 beim VfB Stuttgart und mehreren verletzt ausgewechselten Spielern Alarm geschlagen: Gegen Atletico Madrid drohen in der Champions League gleich acht Ausfälle. Thomas Müller überrascht mit seinem Wissen über Stoke City, Robert Lewandowski legt im Kampf um die Torjägerkanone wieder vor. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FCB.

Lewy besser als Messi? Hier findet Ihr News und Gerüchte zum FC Bayern vom Vortag.

FC Bayern, News: Flick drohen gegen Atletico acht Ausfälle

Bayern hat in der Liga die Tabellenführung verteidigt, in der Champions League hat man sich schon nach vier Spieltagen fürs Achtelfinale qualifiziert. Das ist auch gut so - denn im Spitzenspiel auswärts bei Atletico Madrid am Dienstagabend wird Flick wohl auf eine Notelf zurückgreifen müssen.

"Ich weiß, dass die Mannschaft gerade am Limit ist", sagte der Cheftrainer nach dem Sieg in Stuttgart, wo gleich mehrere Spieler angeschlagen ausgewechselt werden mussten: Lucas Hernandez (Rücken/Brust/Nacken), Jerome Boateng (Rücken) und Corentin Tolisso (Muskelverletzung) mussten vorzeitig vom Feld, in der Schlussphase zeigte auch noch Javi Martinez Probleme an den Adduktoren an.

Dazu kommen Bouna Sarr (muskuläre Probleme) und die langzeitverletzten Alphonso Davies und Joshua Kimmich - macht sieben Spieler. Marc Roca ist nach seiner Gelb-Roten Karte gegen RB Salzburg gesperrt - es könnten also gleich acht Spieler in Spanien fehlen. Und: Neuzugang Tanguy Nianzou ist in der Königsklasse nicht spielberechtigt.

"Wir wollen uns nicht beklagen", sagte Flick dennoch. "Für uns ist es wichtig, dass wir Punkte einsammeln und nichts liegenlassen." Er dürfte gegen Atletico so viele Spieler schonen wie möglich, schließlich steht am kommenden Samstag das Spitzenspiel in der Liga gegen RB Leipzig an.

FC Bayern München gegen VfB Stuttgart: Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler © getty 1/17 Der FC Bayern hat sich trotz einer erneut wackligen Defensive mit 3:1 beim VfB Stuttgart durchgesetzt. Grund für den Bayern-Sieg war eine starke Leistung von Kingsley Coman. Die Noten der FCB-Spieler. © imago images / Poolfoto 2/17 MANUEL NEUER: Der sonst so sichere Neuer leistete sich gegen den VfB den ein oder anderen Fehler. Beim 0:1 kam er eine Handlänge zu spät, dazu mehrere Unsicherheiten im Passspiel. Dafür mit einer starken Parade gegen Förster. Note: 3,5 © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: Auf seiner rechten Seite mit ungewohnt vielen Problemen. Er verschätzte sich oft und leitete dadurch mehrere Chancen der Schwaben ein. Offensiv zwar bemüht, ihm fehlte aber das Quäntchen Glück. Note: 4 © getty 4/17 JEROME BOATENG: Noch der sicherste in der wackligen Bayern-Defensive. Rettete mehrfach in letzter Not. Seine Spieleröffnung leitete das 1:1 ein. Musste nach 69 Minuten angeschlagen raus. Note: 3 © getty 5/17 DAVID ALABA: Alaba musste oft die Löcher hinter Hernandez schließen, kam aber oft einen Schritt zu spät. Er gewann nur 20 Prozent seiner Zweikämpfe. Nach Hernandez’ Auswechslung spielte er hinten links. Note: 3,5 © imago images / Poolfoto 6/17 LUCAS HERNANDEZ: Ein unglücklicher Auftritt des Franzosen. Vor dem 0:1 kam er einen Schritt zu spät, eine weitere Unkonzentriertheit führte zur großen Chance von Förster. Hatte insgesamt 15 Ballverluste. Musste nach 58 Minuten runter. Note: 4,5 © getty 7/17 CORENTIN TOLISSO: Tolisso forderte viel den Ball, zeigte im Passspiel allerdings mehrere Schwächen. Bei der Großchance von Sosa ließ er diesen laufen. Note: 3,5 © imago images / Poolfoto 8/17 LEON GORETZKA: Nach vorne ging für Goretzka nicht viel. In der Defensive gewohnt aufmerksam. Er verbuchte die meisten Balleroberungen (10). Note: 3,5 © getty 9/17 SERGE GNABRY: Gnabry war viel in der Defensive gefordert. Mit seinem Pass leitete er den Ausgleich von Coman ein. Kurz danach hätte er selber treffen können (43.). In der zweiten Halbzeit tauchte er ab. Note: 3,5 © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: Weitgehend abgemeldet. Ein freier Raum reichte ihm dann aber, um das 1:1 von Coman vorzubereiten. Gegen Ende der Partie startete er die Konter. Note: 4 © getty 11/17 KINGSLEY COMAN: Sehr dynamischer Auftritt des Franzosen. Wenn es gefährlich wurde, war Coman nicht weit. Er erzielte den Treffer zum 1:1 und legte dazu das 1:2 auf. Generell mit starken Aktionen. Note: 2 © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Eigentlich das Spiel über abgemeldet, brachte er die Bayern in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung. Nach drei Minuten bereits mit einem Pfostentreffer. Note: 3 © getty 13/17 NIKLAS SÜLE: In seinem ersten Einsatz im November kam er nach 58 Minuten für Hernandez aufs Feld. Rettete gegen Mangala, ansonsten ohne nennenswerte Szene. Note: 3 © getty 14/17 LEROY SANE: Kam in der 69. Minute für Serge Gnabry in die Partie. In den Kontersituationen immer wieder beteiligt. Note: 3 © getty 15/17 DOUGLAS COSTA: Auch Costa wurde in der 69. Minute eingewechselt. Traf in der 88. Minute zum 1:3. Note: 3 © getty 16/17 TANGUY NIANZOU: Feierte sein Pflichtspieldebüt für den FC Bayern und ersetzte den angeschlagenen Boateng. Ohne große Aktionen. Note: 3,5 © imago images / Perenyi 17/17 JAVI MARTINEZ: Wurde in der 83. Minute für den angeschlagenen Tolisso eingewechselt. Ohne Bewertung.

FC Bayern, News: Thomas Müller spricht über Stoke City

Nach dem Sieg in Stuttgart bewies Thomas Müller im englischsprachigen Interview mit der Bundesliga, dass er sich mit Fußballsprüchen gut auskennt. "Wie sagt man in England? Man muss auch an einem windigen Abend in Stoke gewinnen?", scherzte er, angesprochen auf den Sieg und die gleichzeitige Niederlage des BVB. "Es war zwar nicht windig und Stuttgart ist nicht Stoke, aber Stuttgart hat in den letzten Wochen sehr gut gespielt, deshalb wussten wir, dass es schwierig werden könnte."

Der Vollständigkeit halber: Eigentlich lautet der Spruch "Can they do it on a cold rainy night in Stoke?" und spielt darauf an, dass Punkte eben nicht nur gegen glanzvolle Spitzengegner eingefahren werden müssen, sondern auch gegen die "Kleinen", und auch bei erschwerten Bedingungen. "Der Sieg geht in Ordnung, aber es war nicht unser bestes Spiel", musste auch Müller zugeben. Aber: "Drei Punkte in der Tasche - die Show muss weitergehen."

FC Bayern, Torjägerliste: Lewandowski setzt sich ab

Mit seinem fulminanten Weitschuss zum 2:1 gegen Stuttgart erzielte Robert Lewandowski schon sein zwölftes Tor in der laufenden Ligasaison. Damit steht er insgesamt bei 15 Treffern in 14 Einsätzen - und baute seinen Vorsprung auf Verfolger Erling Haaland aus, der gegen Köln leer ausging und weiter bei zehn Treffern steht.

Danach folgen gleich vier Angreifer mit je sieben Treffern, darunter Frankfurts Andre Silva und Lucas Alario von Bayer Leverkusen.

FC Bayern München: Die nächsten drei Spiele