VfB Stuttgart - FC Bayern München 1:3: FCB dreht Spiel gegen VfB - drei Spieler angeschlagen ausgewechselt

Der FC Bayern München hat am 9. Spieltag der Bundesliga die Tabellenführung ausgebaut. Beim VfB Stuttgart gewann die Mannschaft von Trainer Hansi Flick mit 3:1 (2:1), während Verfolger Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln patzte.

Sorgen gibt es beim FC Bayern aber um Lucas Hernandez, Jerome Boateng und Corentin Tolisso, die angeschlagen ausgewechselt werden mussten. Tanguy Nianzou feierte per Einwechslung sein Pflichtspieldebüt für den FC Bayern.

VfB Stuttgart - FC Bayern München: Die Analyse

Flick änderte seine Startelf im Vergleich zum 3:1-Sieg in der Champions League in Salzburg auf zwei Positionen: Statt Roca und Richards starteten Hernandez und Tolisso. Der zuletzt nicht berücksichtigte Süle kehrte immerhin in den Kader zurück und saß genau wie Sane auf der Bank.

Das Aufbauspiel des FC Bayern wirkte in Abwesenheit von Kimmich zunächst sehr ideenlos, was auch am guten Abwehrverhalten Stuttgarts lag. Die Gastgeber verengten das Zentrum mit viele Spielern und drängten den FC Bayern somit zu Flügelangriffen. In der 3. Minute köpfelte Lewandowski eine Coman-Flanke von links ans Aluminium, dann kam lange nichts.

Stuttgart versuchte nach Ballgewinn schnell zu kontern und ging durch eine solche Situation auch in Führung: Nach einem Ballverlust von Hernandez, der genau wie sein Pendant auf rechts Pavard immer wieder unsicher wirkte, vollendete Coulibaly mit seinem ersten Pflichtspieltor für Stuttgart zum 1:0. In der 35. und 36. vergab Förster, der sein Bundesliga-Startelfdebüt feierte, zwei gute Chancen auf weitere Tore.

Weil Stuttgart in dieser Phase als Mannschaft erstmals etwas weiter aufrückte, kam der FC Bayern unverhofft selbst zu Konterchancen - und nutzte gleich die erste. Coman erzielte in der 38. den Ausgleich, Gnabry nach einer ähnlichen Szene fünf Minuten später beinahe die Führung. Diese holte Lewandowski aber noch vor der Pause mit einem tollen Fernschuss nach (45.+1).

Nach der turbulenten Schlussphase der ersten Halbzeit legten beide Mannschaften nach der Pause etwas gemächlicher los. Strafraumszenen blieben zunächst absolute Mangelware.

In der 58. brachte Flick Süle für Hernandez, der bei einem Zweikampf kurz davor gegen die Bande geknallt war. Alaba übernahm den Posten links hinten. Kurz darauf musst auch Boateng angeschlagen runter. Für ihn kam Nianzou, der sein Pflichtspieldebüt für den FC Bayern feierte.

Zeitgleich wechselte Flick auch Sane und Costa ein, die in den letzten 20 Minuten für etwas Belebung sorgten. Costa belohnte sich und besorgte in der 88. das 3:0, kurz davor hatte Stuttgarts Kalajdzic eine gute Chance auf den Ausglich vergeben. Beim FC Bayern musste in der Schlussphase mit Tolisso noch ein dritter Spieler angeschlagen runter, für ihn kam Martinez, der am Ende selbst humplete.

FC Bayern München gegen VfB Stuttgart: Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler © getty 1/17 Der FC Bayern hat sich trotz einer erneut wackligen Defensive mit 3:1 beim VfB Stuttgart durchgesetzt. Grund für den Bayern-Sieg war eine starke Leistung von Kingsley Coman. Die Noten der FCB-Spieler. © imago images / Poolfoto 2/17 MANUEL NEUER: Der sonst so sichere Neuer leistete sich gegen den VfB den ein oder anderen Fehler. Beim 0:1 kam er eine Handlänge zu spät, dazu mehrere Unsicherheiten im Passspiel. Dafür mit einer starken Parade gegen Förster. Note: 3,5 © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: Auf seiner rechten Seite mit ungewohnt vielen Problemen. Er verschätzte sich oft und leitete dadurch mehrere Chancen der Schwaben ein. Offensiv zwar bemüht, ihm fehlte aber das Quäntchen Glück. Note: 4 © getty 4/17 JEROME BOATENG: Noch der sicherste in der wackligen Bayern-Defensive. Rettete mehrfach in letzter Not. Seine Spieleröffnung leitete das 1:1 ein. Musste nach 69 Minuten angeschlagen raus. Note: 3 © getty 5/17 DAVID ALABA: Alaba musste oft die Löcher hinter Hernandez schließen, kam aber oft einen Schritt zu spät. Er gewann nur 20 Prozent seiner Zweikämpfe. Nach Hernandez’ Auswechslung spielte er hinten links. Note: 3,5 © imago images / Poolfoto 6/17 LUCAS HERNANDEZ: Ein unglücklicher Auftritt des Franzosen. Vor dem 0:1 kam er einen Schritt zu spät, eine weitere Unkonzentriertheit führte zur großen Chance von Förster. Hatte insgesamt 15 Ballverluste. Musste nach 58 Minuten runter. Note: 4,5 © getty 7/17 CORENTIN TOLISSO: Tolisso forderte viel den Ball, zeigte im Passspiel allerdings mehrere Schwächen. Bei der Großchance von Sosa ließ er diesen laufen. Note: 3,5 © imago images / Poolfoto 8/17 LEON GORETZKA: Nach vorne ging für Goretzka nicht viel. In der Defensive gewohnt aufmerksam. Er verbuchte die meisten Balleroberungen (10). Note: 3,5 © getty 9/17 SERGE GNABRY: Gnabry war viel in der Defensive gefordert. Mit seinem Pass leitete er den Ausgleich von Coman ein. Kurz danach hätte er selber treffen können (43.). In der zweiten Halbzeit tauchte er ab. Note: 3,5 © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: Weitgehend abgemeldet. Ein freier Raum reichte ihm dann aber, um das 1:1 von Coman vorzubereiten. Gegen Ende der Partie startete er die Konter. Note: 4 © getty 11/17 KINGSLEY COMAN: Sehr dynamischer Auftritt des Franzosen. Wenn es gefährlich wurde, war Coman nicht weit. Er erzielte den Treffer zum 1:1 und legte dazu das 1:2 auf. Generell mit starken Aktionen. Note: 2 © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Eigentlich das Spiel über abgemeldet, brachte er die Bayern in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung. Nach drei Minuten bereits mit einem Pfostentreffer. Note: 3 © getty 13/17 NIKLAS SÜLE: In seinem ersten Einsatz im November kam er nach 58 Minuten für Hernandez aufs Feld. Rettete gegen Mangala, ansonsten ohne nennenswerte Szene. Note: 3 © getty 14/17 LEROY SANE: Kam in der 69. Minute für Serge Gnabry in die Partie. In den Kontersituationen immer wieder beteiligt. Note: 3 © getty 15/17 DOUGLAS COSTA: Auch Costa wurde in der 69. Minute eingewechselt. Traf in der 88. Minute zum 1:3. Note: 3 © getty 16/17 TANGUY NIANZOU: Feierte sein Pflichtspieldebüt für den FC Bayern und ersetzte den angeschlagenen Boateng. Ohne große Aktionen. Note: 3,5 © imago images / Perenyi 17/17 JAVI MARTINEZ: Wurde in der 83. Minute für den angeschlagenen Tolisso eingewechselt. Ohne Bewertung.

VfB Stuttgart - FC Bayern München: Die Aufstellungen

Stuttgart: Kobel - Mavropanos (58. Karazor), Kempf, Anton, Sosa - Mangala, Endo - Wamangituka, Förster (76. Kalajdzic), Castro (59. Klimowicz) - Coulibaly (82. Massimo).

FC Bayern: Neuer - Pavard, Jerome Boateng (69. Nianzou), Alaba, Hernandez (58. Süle) - Goretzka, Tolisso (83. Martinez) - Gnabry (69. Leroy Sane), Thomas Müller, Coman (69. Douglas Costa) - Lewandowski.

Die Daten des Spiels VfB Stuttgart gegen FC Bayern München

Tore: 1:0 Coulibaly (20.), 1:1 Coman (38.), 1:2 Lewandowski (45.+1), 1:3 Costa (88.)

Mit 22 Punkten nach neun Spielen erwischte der FC Bayern den besten Saisonstart seit vier Jahren. Damals waren es unter Carlo Ancelotti sogar 23 Punkten nach neun Spielen.

Der FC Bayern kassierte im neunten Bundesligaspiel dieser Saison bereits das 13. Gegentor. Das gab es zuvor in diesem Jahrtausend nur 2008/09 unter Jürgen Klinsmann (damals sogar 15).

Der FC Bayern schoss im neunten Bundesligaspiel dieser Saison bereits das 31. Tor und stellte damit Frankfurts Rekord aus der Saison 1974/75 ein.

Coman traf zum ersten Mal in drei Pflichtspielen in Folge für den FC Bayern.

Der Star des Spiels: Kingsley Coman (FC Bayern München)

Der zielstrebigste und auffälligste Spieler des FC Bayern. Zunächst schloss Coman überlegt zum 1:1 ab, dann legte er Lewandowski das 2:1 vor. Bereits in der Anfangsphase lieferte er eine perfekte Flanke, die Lewandowski jedoch nur ans Aluminium beförderte. Sorgte mit seinen Dribblings immer wieder für Unordnung in der Stuttgarter Defensive.

Der Flop des Spiels: Gonzalo Castro (VfB Stuttgart)

Kapitän Castro war auf seiner halblinken Offensivposition zwar oft am Ball, wirkte in seinen Aktionen aber viel zu ideenlos und ungenau. Als er in der 58. ausgewechselt wurde, zählten seine Pass- (76 Prozent) und Zweikampfquoten zu den schlechten auf Seiten Stuttgarts.

Der Schiedsrichter: Harm Osmers

Ein guter Auftritt von Osmers, der nur einmal im Fokus stand: Zurecht verwehrte er Försters vermeintlichem Tor zum 2:1 in der 39. die Anerkennung. Coulibaly hatte im Vorfeld Neuer gefoult.