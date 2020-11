FC Bayern München, News und Gerüchte: Giovane Elber sieht Robert Lewandowski als besten Spieler der Welt an

Robert Lewandowski räumte mit dem FC Bayern alles ab und gewinnt auch eine Auszeichnung nach der anderen. Für Ex-Bayern-Star Giovane Elber sei der Pole ohnehin der beste Spieler der Welt. Serge Gnabry verrät derweil, warum ihn seine Mitspieler hin und wieder necken. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern München.

Boatengs Zukunft? Hier findet Ihr News und Gerüchte zum FC Bayern vom Vortag.

FC Bayern: Giovane Elber sieht Lewandowski als besten Spieler der Welt

Giovane Elber hat Robert Lewandowski über den grünen Klee gelobt. Für den früheren Bayern-Stürmer sei der Pole "der weltweit beste Spieler" gewesen. "Da konnte kein Messi, kein Ronaldo, kein Neymar und kein Mbappe mithalten", sagte Elber der Stuttgarter Zeitung.

Und auch in der Spielzeit nach dem Triple sehe Elber bei Lewandowski keine Verschließerscheinungen oder ein Sättigungsgefühl. Er sei "nicht zufrieden mit dem, was er bereits gewonnen hat. Genau das lernt man beim FC Bayern: dass man sich nicht zurücklehnen darf, wenn man ein Ziel erreicht hat; dass es in der nächsten Saison wieder bei null losgeht und die alten Verdienste nichts mehr zählen."

Lewandowski gewann in der vergangenen Saison mit dem FC Bayern gleich fünf Titel und staubte zudem die individuellen Auszeichnungen wie Deutschlands sowie Europas Fußballer des Jahres ab. Auch mit der Wahl zum Weltfußballer steht der Pole in der Auswahl der letzten Elf. Elber spielte zwischen 1997 und 2003 für die Bayern, in seiner letzten Saison wurde er Torschützenkönig. Lewandowski holte sich im Trikot der Bayern bereits viermal die Kanone.

FC Bayern: Gnabry wird wegen seines Mode-Stils geneckt

Serge Gnabry fällt nicht nur auf dem Feld, sondern auch daneben auf. Grund ist sein teils extravaganter Kleidungsstil, der auch seinen Teamkollegen nicht entgeht. "Es gibt schon öfter mal Sprüche, weil es häufig Sachen sind, die sich manche nicht trauen, anzuziehen. Im Endeffekt macht man aber da nur ein paar Späße drüber", verriet Gnabry im Interview mit der InStyle.

Selbst wenn es Kritik an seinen Style gibt, zieht der 25-Jährige sein Ding trotzdem durch. "Klar macht man sich Gedanken, wenn man etwas Negatives hört. Aber im Endeffekt habe ich mich dazu entschieden, anzuziehen, was ich möchte. Ich fühle mich wohl, deswegen wird mir das nicht durch negative Meinungen genommen."

Der Grund, warum sich Gnabry solche Kritik nicht zu Herzen nimmt, erklärt er damit, dass er mit sich selbst im Reinen sei. "Ich denke, ich hatte immer schon ein gesundes Selbstbewusstsein. Deshalb lege ich nicht zu viel Wert auf die Meinung anderer in Bezug auf mein Aussehen."

Gnabry absolviert nun bereits seine dritte Saison in München, insgesamt steht der 25-Jährige bei exakt 100 Pflichtspielen, in denen ihm 40 Tore und 24 Vorlagen gelangen.

FC Bayern: Nianzou braucht noch Zeit

Am vergangenen Wochenende stand Tanguy Nianzou gegen Bremen erstmals im Bundesliga-Kader, zu einem Einsatz reichte es jedoch nicht. Ob das nun gegen Stuttgart nachgeholt wird, ist zumindest fraglich, auch Trainer Hansi Flick weiter um Geduld für den Neuzugang aus Paris warb.

"Er ist nicht bei 100 Prozent. Das kann er auch nicht sein, weil er einfach die Spielpraxis, den Spielrhythmus nicht hat", erklärte Flick auf der Pressekonferenz am Freitag. Dass der 18-Jährige großes Potenzial besitzt, ist unbestritten. "Er ist ein Spieler, der eine gute Qualität hat. Ein junger Spieler, der mit Sicherheit sehr entwicklungsfähig ist"

Der Innenverteidiger war im Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain nach München gewechselt. Für die erste Mannschaft von PSG hatte der Youngster bereits 13 Pflichtspiele absolviert und immerhin drei Tore erzielt.

FC Bayern München: Die nächsten drei Spiele