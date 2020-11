FC Bayern, News und Gerüchte: Entwarnung bei Verletzten-Quartett vor Duell mit Atletico

Entwarnung beim FC Bayern: Die vier verletzten Spieler, die man beim 3:1-Sieg in Stuttgart (hier gibt es die Highlights im Video) verzeichnete, könnten in der Champions League gegen Atletico Madrid womöglich alle wieder mit von der Partie sein. Lothar Matthäus warnt vor der kurzen Winterpause, zudem trauert der Klub über einen langgedienten Mitarbeiter. Alles News und Gerüchte zu den Bayern gibt es hier.

Hier findet Ihr News und Gerüchte zum FC Bayern vom Vortag.

FC Bayern, News: Entwarnung bei Hernandez, Tolisso, Martinez und Boateng

Der Sieg beim VfB Stuttgart war dem FC Bayern München teuer zu stehen gekommen, musste man am Samstagabend vermuten: Lucas Hernandez (Rücken/Brust/Nacken), Jerome Boateng (Rücken) und Corentin Tolisso (Muskelverletzung) mussten vorzeitig ausgewechselt werden, in der Schlussphase zeigte auch noch Javi Martinez Probleme an den Adduktoren an.

Dabei steht schon am Dienstag das Champions-League-Auswärtsspiel bei Atletico Madrid an, am Samstag kommt es in der Liga zudem zum Duell mit RB Leipzig. Glück im Unglück: Keiner der Protagonisten hat sich offenbar schwerer verletzt und muss länger pausieren. Das vermeldet die Bild.

Bei keinem Spieler aus dem Quartett sei ausgeschlossen, dass er sogar im Flieger nach Madrid sitzt. Insbesondere bei Tolisso war die Sorge groß, der Franzose machte nach seiner Auswechslung einen sehr geknickten Eindruck und musste von Bayern-Trainer Hansi Flick getröstetb werden. Dieser befürchtete im Anschluss eine muskuläre Verletzung.

Nicht ausgeschlossen, dass Flick gegen Atletico dennoch so viele Spieler schont wie möglich und angesichts des bereits sicheren Gruppensiegs keiner aus dem Quartett zum Einsatz kommt. Allerdings ist ein Sieg in der Gruppenphase 2,7 Millionen Euro an Prämien wert. Diesen Betrag werden auch die Bayern angesichts der Corona-Pandemie nicht einfach abschenken.

Bundesliga - das TV-Gelder-Ranking: So viel kassieren die Bundesliga-Klubs © imago images / MIS 1/19 Am Montag, den 7. Dezember, legt die DFL den Schlüssel für die Verteilung der TV-Gelder für die kommenden vier Jahre fest. Doch wie sieht die Verteilung aktuell aus? Wir zeigen das Ranking der 18 Bundesligavereine (Quelle: kicker). © imago images / pmk 2/19 Platz 18: ARMINIA BIELEFELD - 34,31 Millionen Euro (31,93 Mio. Euro aus nationalen Erlösen, 2,38 Mio. Euro aus internationalen Erlösen) © imago images / Matthias Koch 3/19 Platz 17: UNION BERLIN - 37,07 Millionen Euro (34,69 Mio. Euro aus nationalen Erlösen, 2,38 Mio. Euro aus internationalen Erlösen) © imago images / Arnulf Hettrich 4/19 Platz 16: VFB STUTTGART - 45,71 Millionen Euro (41,40 Mio. Euro aus nationalen Erlösen, 4,31 Mio. Euro aus internationalen Erlösen) © imago images / Uwe Kraft 5/19 Platz 15: 1. FC KÖLN - 47,04 Millionen Euro (43,14 Mio. Euro aus nationalen Erlösen, 3,90 Mio. Euro aus internationalen Erlösen) © imago images / Bernd Feil 6/19 Platz 14: FC AUGSBURG - 49,73 Millionen Euro (45,18 Mio. Euro aus nationalen Erlösen, 4,55 Mio. Euro aus internationalen Erlösen) © imago images / Poolfoto 7/19 Platz 13: 1. FSV MAINZ - 54,76 Millionen Euro (48,92 Mio. Euro aus nationalen Erlösen, 5,84 Mio. Euro aus internationalen Erlösen) © imago images / Poolfoto 8/19 Platz 12: WERDER BREMEN - 55,92 Millionen Euro (52,90 Mio. Euro aus nationalen Erlösen, 3,02 Mio. Euro aus internationalen Erlösen) © imago images / Poolfoto 9/19 Platz 11: SC FREIBURG - 57,76 Millionen Euro (54,09 Mio. Euro aus nationalen Erlösen, 3,76 Mio. Euro aus internationalen Erlösen) © imago images / Nordphoto 10/19 Platz 10: HERTHA BSC - 66,51 Millionen Euro (61,97 Mio. Euro aus nationalen Erlösen, 4,54 Mio. Euro aus internationalen Erlösen) © imago images / Poolfoto 11/19 Platz 9: VFL WOLFSBURG - 69,02 Millionen Euro (58,38 Mio. Euro aus nationalen Erlösen, 10,64 Mio. Euro aus internationalen Erlösen) © imago images / Tim Goode 12/19 Platz 8: TSG 1899 HOFFENHEIM - 71,98 Millionen Euro (66,78 Mio. Euro aus nationalen Erlösen, 5,20 Mio. Euro aus internationalen Erlösen) © imago images / Mike Egerton 13/19 Platz 7: FC SCHALKE 04 - 75,25 Millionen Euro (59,30 Mio. Euro aus nationalen Erlösen, 15,95 Mio. Euro aus internationalen Erlösen) © imago images / John Walton 14/19 Platz 6: EINTRACHT FRANKFURT - 75,69 Millionen Euro (63,85 Mio. Euro aus nationalen Erlösen, 11,84 Mio. Euro aus internationalen Erlösen) © imago images / Ulrich Hufnagel 15/19 Platz 5: BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - 77,60 Millionen Euro (67,95 Mio. Euro aus nationalen Erlösen, 9,65 Mio. Euro aus internationalen Erlösen) © imago images / Roger Petzsche 16/19 Platz 4: RB LEIPZIG - 81,69 Millionen Euro (69,30 Mio. Euro aus nationalen Erlösen, 12,39 Mio. Euro aus internationalen Erlösen) © imago images / Mike Egerton 17/19 Platz 3: BAYER LEVERKUSEN - 88,07 Millionen Euro (70,05 Mio. Euro aus nationalen Erlösen, 18,02 Mio. Euro aus internationalen Erlösen) © imago images / Mike Egerton 18/19 Platz 2: BORUSSIA DORTMUND - 94,95 Millionen Euro (73,34 Mio. Euro aus nationalen Erlösen, 21,61 Mio. Euro aus internationalen Erlösen) © imago images / Yannis Halas 19/19 Platz 1: FC BAYERN MÜNCHEN - 105,40 Millionen Euro (74,30 Mio. Euro aus nationalen Erlösen, 31,10 Mio. Euro aus internationalen Erlösen)

FC Bayern, News: Matthäus warnt vor kurzer Winterpause

"Ich weiß, dass die Mannschaft gerade am Limit ist", hatte Flick schon am Samstag gesagt. Auch Leon Goretzka geht auf dem Zahnfleisch: "Ich bin definitiv sehr müde". Allerdings weiß auch der 25-Jährige: "Ich habe unseren Trainer sagen hören, dass Müdigkeit für uns keine Ausrede ist. Deswegen werde ich das auch nicht als Ausrede gelten lassen".

Dennoch steht den Bayern in den kommenden Wochen ein hartes Programm bevor, bis zur Winterpause warten in der Liga mit Leipzig, Union Berlin, dem VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen nur Gegner aus dem oberen Tabellendrittel. Und auch die Pause über Weihnachten ist extrem kurz: gerade mal 15 Tage.

"Man hat nur ein paar freie Tage über Weihnachten", warnte Ex-Kapitän Lothar Matthäus deshalb auch im kicker: "Da wird der Kopf nicht frei. Wenn du nur an Fußball denken musst, wirst du müde." Immerhin: Das Pokalspiel gegen Holstein Kiel wurde vom 23. Dezember auf den 13. Januar verschoben.

FC Bayern, News: Trauer über Ex-Schatzmeister Hegerich

Der FC Bayern München trauert um den langjährigen Schatzmeister Kurt Hegerich. Das Ehrenmitglied starb im Alter von 88 Jahren, wie der Klub am Sonntag mitteilte. Hegerich war von 1966 bis 1994 in verschiedenen Positionen bei den Bayern aktiv. "Er ist immer einer dieser ungemein wichtigen Menschen gewesen, die mit ganzer Kraft und Energie alles geben, damit der FC Bayern dieser Klub sein kann, wie ihn unsere Fans lieben", würdigte Präsident Herbert Hainer Hegerich.

Uli Hoeneß erklärte, Hegerich habe "unschätzbare Dienste geleistet. Mit seinen Erfahrungen, die er als erfolgreicher Unternehmer bei uns einfließen ließ, war er ein enorm wichtiger Ratgeber - für mich, für uns alle. Unvergessen bleiben mir zum Beispiel die Verhandlungen zu Adolfo Valencia, die in Madrid begannen und erst drei Tage später in München endeten - Kurt Hegerich blieb die ganze Zeit an unserer Seite. "

© getty

FC Bayern, News: Stuttgart-Boss sieht Klub benachteiligt

Sportchef Sven Mislintat (48) vom VfB Stuttgart hat die Schiedsrichterleistung beim 1:3 seiner Schwaben am Samstag gegen den FC Bayern München kritisiert. Er forderte eine neue Handspielregel - und stellte den VAR grundsätzlich in Frage. Hier geht es zur Meldung.

FC Bayern München: Der Spielplan der nächsten Wochen