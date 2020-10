FC Bayern München: Die Vorstellungs-PK der Neuzugänge Douglas Costa und Marc Roca im Liveticker

Der FC Bayern München wird am heutigen Dienstag mit Marc Roca und Douglas Costa zwei Neuzugänge der Sommertransferperiode offiziell in Form einer Pressekonferenz vorstellen. Wie am Montag wird dabei auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Medien Rede und Antwort stehen. Das Ganze gibt's ab 13.30 Uhr hier im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern: Präsentation von Douglas Costa und Marc Roca im Liveticker

Vor Beginn:

Ob sich Sportvorstand Salihamidzic erneut zu einer Aussage im Vertragspoker mit David Alaba wird hinreißen lassen, bleibt abzuwarten. Erst am Montag hatte er betont, dem Österreicher kein Ultimatum setzen zu wollen und ihn vielmehr mit Ruhe und Gelassenheit von einer Vertragsverlängerung überzeugen zu wollen. Allerdings flatterte schon am Dienstagmorgen die nächsten für alle Bayern-Fans unliebsame Meldung ins Haus, wonach sich Juventus "in sehr guten Gesprächen mit der Alaba-Seite" über einen Wechsel 2021 befinden soll. Hier geht's zur News.

Vor Beginn:

Und Roca? Der kommt als Bayern-Wunschtransfer mit einem Jahr Verspätung endlich nach München. Bereits im vergangenen Sommer nach der U21-EM hatte der FCB Kontakt zum heute 23-Jährigen aufgenommen. Ein Transfer scheiterte damals am Veto des Bayern-Vorstands, weil die Ausstiegsklausel mit 40 Millionen Euro zu hoch war. Ein Jahr später kommt Roca nun für lediglich neun Millionen Euro - und soll im Idealfall irgendwann bei den Bayern seinem großen Vorbild Xabi Alonso nacheifern. Auch dazu wird es sicherlich die eine oder andere Frage geben.

Vor Beginn:

"Costa hat nicht funktioniert, weil er ein ziemlicher Söldner war, der uns charakterlich nicht gefallen hat", sagte einst der heutige Ehrenpräsident Uli Hoeneß über den heute 30 Jahre alten Flügelspieler in einem Interview mit Frankenpost. Costa selbst äußerte nach seinem erneuten Engagement beim FCB gegenüber Sky Verständnis für Hoeneß' Aussagen, "auch wenn ich das Wort 'Söldner' nicht in den Mund genommen hätte. Aber ich wäre auch sauer gewesen". Mal schauen, was Costa heute zu dieser Problematik sagen wird.

Vor Beginn:

Während Roca nach seinem Wechsel von Espanyol Barcelona nach München komplett neues Terrain betritt, ist es für Douglas Costa nach 2015 bereits die zweite Vorstellung beim deutschen Rekordmeister. Zwei Jahre spielte der Brasilianer bei den Bayern, ehe er zunächst auf Leihbasis und dann fix zu Juventus Turin wechselte - und das nicht ohne unliebsame Nebengeräusche.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen, liebe Sportfans, zu einer neuen Fragerunde an der Säbener Straße. Hier werden heute in Marco Roca und Douglas Costa die beiden nächsten Neuzugänge des deutschen Rekordmeisters präsentiert. Um 13.30 Uhr geht's los. Mit von der Partie ist wie schon am Montag bei der Vorstellung von Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr der Sportvorstand der Bayern, Hasan Salihamidzic.

